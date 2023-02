Avižiūtės piniginėje: gavusi atlyginimą skuba atsidėti paskolai, bet pinigų negaili ir mėgstamiems koncertams

Tik gavusi atlyginimą naujoji laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėja Audra Avižiūtė sako dalį pajamų iškart atsidedanti finansiniams įsipareigojimams, tačiau mėgstanti ir palepinti save. „Geriems koncertams tikrai esu išleidusi ne vieną šimtą eurų“, – teigia ji.

LRT.lt pradeda naują interviu ciklą, kuriame žvalgosi po žinomų žmonių pinigines, domisi, kaip jie tvarko savo asmeninius finansus, kur neišlaidauja, o kam negaili ir didesnių sumų.

Svarbiausios interviu mintys „Pirmiau skubu ne prie pirkinių, o prie finansinių įsipareigojimų“

„Tikiu, kad pinigai stovėti vienoje vietoje negali. Tam, kad jie ateitų, jie turi ir išeiti“

„Jokia svajonė nėra nei nepateisinama, nei gėdinga. Svarbiausia, mano galva, nedaryti to iš paskutinių pinigų“

– Pirmoji pažintis su pinigais paprastai prasideda dar vaikystėje – kišenpinigių išlaidoms skiria tėvai. Kaip su pinigais vaikystėje elgdavaisi tu? Ar taupei?

– Vienas ryškiausių vaikystės prisiminimų man yra tėvų dovanota taupyklė. Nepamenu, kokia proga ją gavau, galbūt Kalėdų, bet į ją buvo pridėta daug saldumynų. Nepamenu, kiek man buvo metų, – gal penkeri ar šešeri. Nuo to laiko, kai gavau šią taupyklę, visą laiką stengdavausi, kad ten būtų nors vienas pinigėlis: iš pradžių penki, vėliau – dešimt litų, po to susitaupiau ir 20 litų.

Taupyklė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Negaliu sakyti, kad tėvai labai spausdavo taupyti, bet visą laiką mokydavo, jog gali ateiti tokia diena, kai pinigų nebus arba jų gali prireikti kokiam nors daiktui įsigyti. Taigi, nuo tada, kai gavau taupyklę, aš visą laiką ir stengiuosi gyventi taip, kad kokia nors forma tų finansų būtų.

– Kokį didžiausią taupymo tikslą turėjai vaikystėje?

– Didžiausias pirkinys, kuriam taupiau (jau turbūt buvau dešimtoje ar devintoje klasėje), buvo fotoaparatas. Labai mėgau fotografuoti. Labai norėjau veidrodinio fotoaparato ir tam labai rimtai taupiau. Taupiau kišenpinigius ir, jei reikėdavo, kam nors paasistuodavau su tomis pačiomis fotografijomis, nueidavau pafotografuoti. Labai kryptingai dėjau pinigus, išsirinkau, kokio fotoaparato noriu, žinojau sumą, kuri man reikalinga. Negaliu sakyti, kad dėjau centą prie cento, bet tikrai taupiau.

Esu išleidusi ne vieną šimtą eurų įvairiems mėgstamų atlikėjų koncertams.

– Kokia tai buvo suma?

– Apie 1100 litų – tai buvo tikrai didelė pinigų sumą. Niekada nemėgau prašyti tėvų pinigų, man būdavo labai sunku perlipti per save. Atrodydavo, kad ir taip yra kur juos padėti. Galbūt tai mane vedė į priekį, tiesiog toks charakterio bruožas.

A. Avižiūtė / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Ar pameni, koks buvo pirmas atlyginimas ir kam jį išleidai?

– Pirmas atlyginimas turbūt ir buvo iš fotografavimo. Sumos neįvardysiu, bet, manau, kad tų pinigų aš taip paprastai neišleidau. Greičiausiai įsidėjau į taupyklę. Patys pirmi darbai būdavo labai svarbūs, buvo gaila tuos pinigus išleisti. Atrodydavo, tiek daug stengiausi, tiek daug dariau. Galbūt pirkau gitarą, bet, žinant mane, tie pinigai tikriausiai nukeliavo į taupyklę kokiam nors didesniam pirkiniui.

– Laikai save taupiu žmogumi?

– Aš ir pataupau, ir išleidžiu. Tikrai negaliu sakyti, kad nieko sau neleidžiu, dedu centą prie cento, nes koks tada tikslas? Žinoma, visada reikia turėti atsidėjus tam tikrą finansinę pagalvę. Kita vertus, niekas nežino, kas bus po pusės metų, gal šviestuvas ant galvos užkris. Tada visą gyvenimą būsi tik taupęs, užsidaręs, nieko nematęs, nieko negirdėjęs, niekur nedalyvavęs. Man atrodo, kad tam ir dirbame, kad galėtume sau leisti, pavyzdžiui, skanią vakarienę.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, aš tikiu, kad pinigai būti vienoje vietoje negali. Tam, kad jie ateitų, jie turi ir išeiti. Tam, kad jie ateitų, tu turi juos ir išleisti. Galbūt šioje vietoje finansų specialistai man pasakytų kitaip, bet aš manau, kad net jeigu tu investuoji pinigus netiesiogiai, jie tau sugrįš kokia nors forma. Kartais po sunkios dienos išėjęs su draugais kokybiškos vakarienės mieste arba leidęs sau nusipirkti bilietą į mėgstamo atlikėjo koncertą, tu tiesiog atsigauni, pailsi ir tada į likusius darbus, kurių visi tikrai turime daug, grįžti turėdamas daugiau energijos, gali padaryti daugiau ir taip daugiau užsidirbti.

– Užsiminei apie finansinę pagalvę. Finansų analitikai sako, kad būtina turėti bent 3–6 mėnesių finansinę pagalvę. Ar laikaisi tokios rekomendacijos?

– Stengiuosi, bet ne visada pavyksta. Visi žinome, kad būna įvairių neplanuotų išlaidų. Šešių mėnesių finansinė pagalvė – tikrai didelė pinigų suma. Labai norėčiau, kad šiuo metu tiek ar net daugiau „ilsėtųsi“ banko sąskaitoje. Bet tam, kad turėčiau bent 3 mėnesių finansinę pagalvę, tikrai visą laiką stengiuosi. Man psichologiškai ramiau, jaučiuosi saugiau, jeigu žinau, kad pinigų yra.

Aš tikiu, kad pinigai būti vienoje vietoje negali. Tam, kad jie ateitų, jie turi ir išeiti.

– Vieni žmonės atlyginimo gavimo dieną skuba susimokėti mokesčius, kiti lepinasi įsigydami norėtą daiktą. Kokių su algadieniais susijusių įpročių ar tradicijų turi tu?

– Tą pačią akimirką, kai pastebiu, kad pinigai banko sąskaitoje, reikalingą sumą iškart atsidedu paskolai, mokesčiams ir visiems savo finansiniams įsipareigojimams. Tada pasižiūriu, kokia yra situacija ir kiek pinigų per mėnesį dar turėtų ateiti iš papildomų veiklų. Iš karto stengiuosi, jeigu įmanoma, kokią nors pinigų dalį, vieną mėnesį didesnę, kitą – mažesnę, pasidėti paslėpusi nuo savęs į finansinės pagalvės krepšelį. Pirmiau skubu ne prie pirkinių, o prie finansinių įsipareigojimų.

A. Avižiūtė / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Vieni savo išlaidas seka rinkdami čekius, kiti kruopščiai pildo „Excel“ lenteles. Kaip savo išlaidas seki tu?

– Vienu metu mėginau pildyti „Excel“ lentelę, o ir bankas, kuriuo naudojuosi, turi įrankį, leidžiantį sekti savo išlaidas. Po kiek laiko pastebėjau, kad laiko – ne prūdai, todėl vieną kartą užsirašai, kitą kartą – neužsirašai. Bet buvo labai gera viską matyti, nes tada pastebi, kur galbūt paišlaidavai, per daug pasivažinėjai ne viešuoju transportu, galbūt buvo galima kokią nors vakarienę pasigaminti pačiam, o ne valgyti restorane ar užsisakyti į namus. Kai matai parašyta juodu ant balto, lengviau save kontroliuoti. Tačiau kokių nors labai ypatingų taisyklių, susijusių su finansais, neturiu. Aš tiesiog jaučiu nerimą, jeigu matau, kad nepavyksta atsidėti pinigų.

– Kokio išlaidavimo nepateisini, o kam pačiai negaila ir didesnių sumų?

– Manau, kad jeigu žmogus tikrai turi kokių nors didelių svajonių, tebūnie tai prabangi rankinė (gal kam nors tai viso gyvenimo svajonė ir žmogus dirba vien tik tam, kad leistų sau ją įsigyti), jokia svajonė nėra nei nepateisinama, nei gėdinga. Svarbiausia turbūt, mano galva, nedaryti to iš paskutinių pinigų, nes finansiniai įsipareigojimai yra viena, maistas taip pat labai svarbus (nevalgęs nebūsi), o be pramogų ir be viso šito pakentėti turbūt galima.

A. Avižiūtė ir Monika Liu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nežinau, ar yra kas nors, ko visai nepateisinčiau. Būtų galima įvardyti nereikšmingus dalykus, bet kas man yra nereikšmingi dalykai, kitam galbūt labai svarbu. Kiti galbūt pasijuoktų iš manęs, nes aš, pavyzdžiui, dažniausiai negailiu pinigų geriems koncertams ir tikrai esu išleidusi ne vieną šimtą eurų įvairiems mėgstamų atlikėjų koncertų bilietams. Tada jau reikia galvoti, kaip ten nuskristi, kur apsigyventi. Aš tam pinigų tikrai negailiu, bet nė neabejoju, jog yra žmonių, kuriems gyvo garso koncertas neteikia jokio džiaugsmo ir jie pinigus mieliau išleis kelionei ar drabužiui.

– Ar esi save pagavusi spontaniškai išlaidaujant?

– Esu kelis kartus pagavusi. Dabar nepasakysiu, už ką sumokėjau, matyt, tai buvo koks nors daiktas. Moki pinigus ir galvoji, ar tikrai dabar tau šito daikto reikėjo, ar tikrai reikėjo išleisti tokią pinigų sumą, galbūt buvo galima nusipirkti pigiau. Bet šioje vietoje aš vis tiek stengiuosi vadovautis tuo, jog viskas, šis veiksmas atliktas, aš nebegaliu to pakeisti. Dabar savęs nebekaltink, o geriau pagalvok, ką galiu padaryti, kad tas finansinis trūkumas būtų kompensuotas.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Vieniems geriausios investicijos – kelionės, kiti nuolat perka įmonių akcijas. Kur investuoti renkiesi tu?

– Kol kas neinvestuoju, investuoju tik į įspūdžius ir patirtis, bet labai norėčiau to išmokti. Visą gyvenimą nelabai draugavau su skaičiais, matematika ir finansais. Kai dar mokiausi mokykloje, finansinis raštingumas nebuvo akcentuojamas taip, kaip dabar. Tikrai norėčiau suvokti daugiau, nes man atrodo, jog pasyvios pajamos yra fantastiškas dalykas. Žinoma, reikia investuoti ir savo laiko, bet pinigai generuoja pinigus. Aš labai gerbiu žmones, kurie investuoja ir moka tai daryti.

Pirmiau skubu ne prie pirkinių, o prie finansinių įsipareigojimų.

– Ar augančių palūkanų ir kainų kontekste kaip nors keitei savo kasdienius įpročius?

– Man atrodo, kad dabar esu mąstymo procese. Kadangi pati turiu būsto paskolą, jau kelintą kartą matau tą palūkanų augimą. Atrodo, jau kur nors pasiveržei, palūkanos vėl paaugo, pagalvoji, kad dar reikėtų kur nors pataupyti, jos vėl paaugo – toks nenutrūkstantis procesas. Ypač savęs apriboti ar drastiškai ko nors atsisakyti neteko, tiesiog daugiau mąstai ir pasveri.

I. Krupavičius ir A. Avižiūtė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Man atrodo, kad pasieksiu tašką, kai vėl reikės grįžti prie elementaraus žiūrėjimo į savo išlaidas. Ne tik todėl, kad kyla palūkanos ar kainos, tiesiog sekti save yra labai sveika. Turbūt visi užduoda sau klausimą, kur dingo pinigai, bet kai juodu ant balto parašyta, tada labai aiškiai pasimato, kad gal truputį ir buvai „pasileidęs plaukus“.

Išskirtinai diržų nesiveržiau, bet ir apskritai nesu tas žmogus, kuris nuolat taškosi pinigais. Gal dėl to per daug veržtis ir nereikėjo. Girdėdamas apie palūkanas, sunkmetį, natūraliai pagalvoji, kad galbūt galima paieškoti kokių nors alternatyvų, įsigyti ne naują, o padėvėtą drabužį, kur nors paprasčiau pernakvoti atostogaujant.

– Kokį patarimą turėtum sau ir kitiems sekant asmeninius finansus?

– Asmeniniai finansai yra labai asmeniškas reikalas. Kas man atrodo neprasmingos išlaidos, kitam jos yra svajonė, todėl stengiuosi per daug negalvoti ir nesiklausyti, ką kiti daro su savo pinigais. Nebent atkreipti dėmesį į tai, ką sako specialistai: jeigu artėja krizė, neišlaidauti. Kaip ir minėjau, man ramiau, kai kažkur yra papildomų pinigų. Patarimas greičiausiai būtų viską sekti ir naudotis įrankiais, kuriuos siūlo bankai, o ir „Excelį“ visi turi.