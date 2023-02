Armonaitė skelbia apie trečiąjį vienaragį, bet ar tikrai?

Niūrų trečiadienio rytą Lietuvos padangę nutvieskė ryški vaivorykštė, kurios priekyje nušuoliavo trečiasis Lietuvos vienaragis – „skelbiu.lt“, „aruodas.lt“, „autoplius.lt“ ir kitų žinomų Baltijos šalių skelbimų portalų valdytoja „Baltic Classifieds Group“.

„Naujausi skaičiavimai Lietuvai šiemet suteikė ne tik vienos greičiausiai augančių startuolių ekosistemos statusą, bet ir oficialiai patvirtino trečią vienaragį. Juo tapo didžiausia Baltijos šalių skelbimų portalų valdytoja „Baltic Classifieds Group“, kuri anksčiau buvo laikoma vienu neoficialių Lietuvos vienaragių“, – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Apie tai, kad Lietuva turi tris „vienaragius“, tarp kurių yra ir „Baltic Classifieds Group“, remdamasi „Dealroom“ (interneto svetainė, kurioje pateikiama startuolių duomenų bazė) parengta 2022 metų Lietuvos startuolių ekosistemos apžvalga, trečiadienį taip pat pranešė Inovacijų agentūra.

Savo svetainėje 2021 metų kovą paskelbtame įraše „Dealroom“ nurodo, jog „vienaragiams“ priskiria nuo 1990 metų įkurtas technologijų įmones, kurių vertė arba kaina viršija 1 mlrd. JAV dolerių. Portalas „vienaragiams“ taip pat priskiria startuolius, kurių pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO) kaina buvo mažesnė nei 1 mlrd. JAV dolerių, tačiau vėliau jos peržengė stebuklingą 1 mlrd. JAV dolerių ribą“.

„Baltic Classifieds Group“ vertė rinkoje šiuo metu nesiekia 1 mlrd. JAV dolerių, todėl viešojoje erdvėje ėmė plisti diskusijos, ar įmonę tikrai galima laikyti trečiuoju vienaragiu.

Komunikacijos ekspertas: tai ne vienaragis

Komunikacijos agentūros „More“ vadovas Erikas Murinas sako nemanantis, kad bendrovę „Baltic Classifieds Group“ (BCG) galima laikyti trečiuoju Lietuvos vienaragiu.

„Pasidžiaukim trečiu vienaragiu? Nėra kuo džiaugtis. Tokio mes neturime. „Dealroom“ pateikė neteisingą informaciją, Aušrinė Armonaitė ją kartoja žiniasklaidoje ir tikisi to „fake it till we make it“.

Nesuvokiu, kaip tiek daug grandies dalių gali netikrinti informacijos. „Baltic Classifieds Group“ nėra vienaragis. Geriausiu atveju, mūsų trečias vienaragis yra Ignitis. Aušrinei ir mūsų žiniasklaidai primenu sąvoką – „a unicorn is a privately held startup company with a valuation of $1 billion or more.“ Šimtai žodynų rašo tą patį ir antį paleidę „Dealroom“ ar mūsų valdžia tikrai tos sąvokos pakeisti negali“, – „Facebook“ tinkle rašo E. Murinas.

Jis pažymi, kad „Baltic Classifieds Group“ yra viešai listinguojama įmonė Londono akcijų biržoje, o ten jos vertė šiuo metu nesiekia 1 mlrd. JAV dolerių (bendrovės vertė šiuo metu yra apie 715 mln. svarų arba 864 mln. JAV dolerių).

Doleriai / BNS nuotr.

„Vienaragiams yra taikomi du kriterijai – ir BCG neatitinka nei vieno. Yra argumentas, kad BCG vertė buvo virš 1 mlrd. kažkada anksčiau. Buvo, pražuvo. Jeigu įmonės vertė nebesiekia 1 mlrd., ji nebėra vienaragis.

Cituoju tekstą iš 2022 metų „Global Unicorn Index“ pranešimo: „Remiantis „Huru“ tyrimų instituto paskelbta 2022 m. „Global Unicorn Index“ pusmečio ataskaita, daugiau nei 228 startuolių, kurie 2021 m. įgijo vienaragio statusą, vertė per pastaruosius šešis mėnesius gerokai sumažėjo. 81 iš šių įmonių prarado šį taip trokštamą vienaragio statusą, kai jų vertinimas nukrito žemiau 1 mlrd. dolerių.“

81 viena įmonė praranda vienaragio statusą, o „Dealroom“ mums tiesiog trečią vienaragį padovanoja, ne esmė, kokia įmonės vertė. Na, o sakantiems, kad vienaragiais laikomos ir įmonės, kuriomis prekiaujama viešai, duodu absoliučiai visų pasaulio vienaragių sąrašą: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies Kaip ten rašo, „2023 m. vasario mėn. duomenimis, pasaulyje yra daugiau kaip 1 200 vienaragių. Žinomiausi buvę vienaragiai yra „Airbnb“, „Facebook“ ir „Google“ Buvę vienaragiai. Nes jie viešai listinguojami.

Verslas, asociatyvi nuotr. / Alex Kotliarskij / Unsplash nuotr.

Tad šitą temą galim uždaryti ir reikėtų kaip tik visą neteisingą informaciją paneigti, kol mūsų neišjuokė. „Baltic Classifieds Group“ nėra mūsų trečias vienaragis. Tai didelė, viešai listinguojama įmonė, sukurianti daug darbo vietų ir kažkiek garsinanti Lietuvą, bet ne vienaragis. Vienaragių, oficialiai, atitinkančius visus kriterijus, turim tik du: „Vinted“ ir „Nord Security“. Turėsim vienaragių ir daugiau, bet dabar neskleiskit neteisingos informacijos“, – teigė komunikacijos ekspertas.

Bendrovė vienaragio statusą minėjo dar praėjusiais metais

„Baltic classifieds group“ generalinis direktorius Justinas Šimkus LRT.lt teigė, kad įmonė vienaragiu tapo dar praėjusiais metais.

„Vienaragiu mes tapome iš karto po listingavimo akcijų biržoje, nes įmonės vertė viršijo 1 mlrd. eurų. Akcijų rinkoje įmonės vertė visada svyruoja ir po mėnesio vėl, galbūt, viršys tą milijardą. Ilgalaikėje perspektyvoje įmonės vertė priklauso nuo finansinių rezultatų. Jie kiekvienais metai gerėja, tai net neabejoju, kad mūsų bendrovės vertinimas bus aukštesnis nei 1 mlrd. eurų“, – kalbėjo J. Šimkus.

Justinas Šimkus / L. Balandžio / BNS nuotr.

Jo teigimu, įmonė niekada neturėjo tikslo tapti vienaragiu. „Įmonės tikslas niekada nebuvo tapti vienaragiu. Siekėme sukurti šiuolaikišką, sėkmingą ir klestinčią bendrovę, kurioje būtų gera dirbti ir turėti laimingus darbuotojus. (...) Kada perkopėm 1 mlrd. eurų įmonės vertę, tyliai tarpusavyje paminėjome šią progą, tačiau per daug nesiviešinome“, – pažymėjo įmonės vadovas.

Anot J. Šimkaus, tapimas vienaragiu didesnių pokyčių bendrovėje neatneš: „Niekas nesikeičia. Tai simbolinis pripažinimas, kuris malonus bendrovei, darbuotojams, tačiau įmonės veikloje tai nieko nekeičia“, – pridūrė jis.

„Unicorns Lithuania“: pernelyg plakame, kad tam tikri procesai ar pasiekimai nėra tobuli

Tuo metu „Unicorns Lithuania“ vadovė Inga Langaitė mano, kad bendrovę galima laikyti trečiuoju Lietuvos vienaragiu.

„Startuolių bendruomenėje „Baltic Classifieds Group“ jau kurį laiką buvo laikomi neoficialiu Lietuvos vienaragiu, tačiau naujausi „Dealroom“ skaičiavimai šį statusą patvirtino oficialiai.

Lietuvoje mes neretai dar save pernelyg plakame, kad tam tikri procesai ar pasiekimai nėra tobuli iki galutinio taško, mums būdingas kuklumas ir savikritiškumas, vis dėlto šis pripažinimas yra puiki galimybė pasidžiaugti mūsų startuolių ekosistemos įvertinimu“, – sako I. Langaitė.

Inga Langaitė / „Unicorns Lithuania“ nuotr.

Jos teigimu, „Baltic Classifieds Group“ pasirinko apie vienaragio statusą viešai iki šiol nekalbėti, todėl ir oficialaus patvirtinimo iki naujausios analizės nebuvo. Tačiau tai niekaip nekeičia fakto, kad Lietuva išaugino jau 3 oficialius vienaragius ir tikrai dar turi puikų potencialą ateičiai.

„Lietuvoje yra ne vienas sėkmingas startuolis, kuris greičiausiai jau yra neoficialus vienaragis arba gali greitai juo tapti, tačiau renkasi augti tvariai, iš pelno, o be oficialaus sandorio nėra ir vienaragio titulo.

Tarp potencialių kandidatų įvardyčiau sveikatos technologijų srities įmonę „KiloHealth“, profesionalias hostingo paslaugas teikiančius „Hostinger“, rinkodaros paslaugų startuolį „Omnisend“, saulės energetikos programinę įrangą kuriančius „PVcase“, „Bored Panda“, „TransferGo“, „Oxylabs“ ar „Furniture1“.

Visos šios įmonės demonstruoja ne tik augančius skaičius, bet ir vienaragiams būdingus išskirtinumus: griauna įprastas verslo rinkas ir formuoja naujas, keičia kasdienius veikimo įpročius, o taip pat iš Lietuvos kuria naujas globalias tendencijas, aktualias visam pasauliui, ir kartu augina šalies ekonomiką“, LRT.lt teigė I. Langaitė.