Kaip Kinijos juanis palaiko nukraujavusio Rusijos biudžeto gyvybę

Siekdama panaikinti dėl mažėjančių pajamų iš naftos ir dujų ir augančių karo išlaidų susidariusį biudžeto deficitą, Rusija pradėjo pardavinėti savo Kinijos valiutos atsargas. Tačiau kiek ilgai juanis palaikys negaluojančios Vladimiro Putino ekonomikos gyvybingumą?Dėl Vakarų įvestų sankcijų mąžtančios pajamos iš naftos ir dujų išaugino Rusijos biudžeto deficitą, todėl Kremlius stengiasi parduoti sukauptas Kinijos juanių atsargas, kad užkamšytų bent dalį biudžeto skylių, rašo dw.com.

2022 metais Rusijos biudžeto deficitas siekė 3,3 trilijonus rublių (47 mlrd. JAV dolerių, 45 mlrd. eurų), arba apie 2,3 proc. šalies BVP.

Pasak naujienų agentūros „Bloomberg“ analitikų, Rusijos naftos eksporto kainai nukritus žemiau 50 JAV dolerių (45,84 euro) už barelį (159 litrus), Rusijos biudžeto deficitas gali padidėti dar 2,5 trilijono rublių, o tai privers Kremlių toliau didinti juanio pardavimus.

Rusijos biudžetas 2023 metams paskaičiuotas, imant vidutinę metinę 70 JAV dolerių už barelį naftos kainą, o ES įvestas rusiškos naftos embargas ir nustatyta 60 JAV dolerių už barelį viršutinė kainos riba Kremliui kainuoja daugiau nei 170 mln. JAV dolerių per dieną, teigia Suomijos energijos ir švaraus oro tyrimų centro (angl. Centre for Research on Energy and Clean Air) analitikai, skaičiuojantys, kad Rusijos žalios naftos eksportas gruodį sumažėjo 12 proc.

Rusijos rinkos analize užsiimančios bendrovės „SberIndex“ įkūrėjas Nikolajus Korženevskis sako, kad šie skaičiai rodo, jog Rusijos valstybės finansinė situacija prastėja. „Ji gali tapti kritiška šiais metais, jei nepavyks išlaikyti išlaidų, nepažeidžiant makroekonominės pusiausvyros“, – sakė jis situaciją Rusijoje nušviečiančiam savaitraščiui „The Bell“.

George`o Masono universiteto profesorius Markas N. Katzas mano, kad V. Putino sprendimas panaudoti juanį Rusijos biudžetui subalansuoti, gali padidinti Rusijos priklausomybę nuo Kinijos.

„Tačiau jei Pekinas nenorės pasinaudoti savo ekonominiais svertais ir negrasins Rusijai sankcijomis [dėl Ukrainos], mažai tikėtina, kad ši ekonominė priklausomybė suteiktų Pekinui papildomų galimybių daryti įtaką V. Putino politikai. Bent jau kol kas“, – sakė jis DW.

Laikas – pinigai

Vidaus analitikų ir „Citigroup“ banko ekspertų įžvalgomis grįstoje „Bloomberg“ ataskaitoje teigiama, kad Rusija gali kariauti Ukrainoje iki trejų metų, jei per daug nesumažės iš naftos gaunamos Kremliaus pajamos.

„Bloomberg“ analitikai skaičiuoja, kad Rusijos juanio atsargos gali baigtis 2023 m., jei vidutinė Rusijos naftos kaina nukris iki 25 JAV dolerių už barelį ar mažiau, o „Citigroup“ prognozuoja, kad Rusija šiais metais išeikvos juanio atsargas, naftos kainai esant ne aukštesnei kaip 35 JAV doleriai už barelį. Jų teigimu, naftos kainai viršijus 60 JAV dolerių už barelį, Vyriausybė įgytų galimybę vėl pradėti didinti juanio atsargas.

Norint subalansuoti praėjusių metų biudžetą, Rusijai reikėjo, kad „Urals“ tipo naftos mišinio kaina vidutiniškai siektų 104 JAV dolerius, o šiais metais pelno ir nuostolių balanso ribą galima būtų sumažinti iki 90 JAV dolerių tik tuo atveju, jei Vyriausybė vengs didinti išlaidas.

Londone įsikūrusio „Bluebay Asset Management“ vyresnysis strategas Timothy Ashas mano, kad didžiausia Rusijos naftos pardavimo problema yra „30–40 proc. nuolaidos“, palyginti su įprastomis rinkos kainomis, kurias Maskva yra priversta suteikti klientams. „Tuo tarpu mažesnės dujų kainos reiškia, kad 2023 m. Rusija gali prarasti apie 50 milijardų dolerių pajamų iš dujų eksporto“, – rašė jis Vašingtone įsikūrusios Europos politikos analizės centro (angl. Center for European Policy Analysis, CEPA) analizėje.