LRT trumpai. Kodėl bankų pelnai gali siekti 1 mlrd. eurų ir ką dėl to žadama daryti

Lietuvoje veikiantys bankai 2023 m. gali uždirbti apie 1 mlrd. eurų – tai 3 kartus daugiau nei įprastai. Lietuvos bankas ir Finansų ministerija svarsto, kad nelauktas uždarbis galėtų būti paimtas ir skirtas krašto apsaugai.

2023 m. daugelis gyventojų dviguba jėga pajuto infliacinę naštą. Dėl rekordiškai augusių kainų Europos Centrinis Bankas (ECB) pakėlė palūkanas (taip siekiama kovoto su infliacija).

Augančios palūkanos lėmė ir didėjantį EURIBOR. Kadangi didžioji dalis būsto paskolų šalyje išduotos su kintamomis palūkanomis, lietuviai iš karto pajuto išaugusias įmokas bankams (būsto paskolų įmoką sudaro banko marža + EURIBOR).

Remiantis ECB duomenimis, 2022 m. gruodžio mėnesį būsto paskolų palūkanos Lietuvoje siekė daugiau nei 4 proc. ir buvo didžiausios tarp visų euro zonos šalių.

Nors palūkanos gyventojų paskoloms padidėjo labai sparčiai, indėliai didžiuosiuose Lietuvos bankuose taip sparčiai neaugo ir 2022 m. gruodį vidutiniškai siekė apie 0,8 proc. (kai paskolų palūkanų norma – 4,27 proc.).

Lietuvoje veikiantiems didiesiems bankams nėra poreikio didinti indėlių palūkanas, mat finansų įstaigos turi didelį likvidumą. Šiuo metu bankai turi apie 11 mlrd. eurų daugiau indėlių nei paskolų.

Tokios sąlygos lemia, kad palūkanų augimas greitai persiduoda bankų pajamoms, tačiau lėtai persiduoda išlaidoms. Tai jau atsispindi 2022 m. bankų pelno ataskaitose.

Vilnius / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Swedbank“ Lietuvoje praėjusiais metais uždirbo 143 mln. eurų grynojo pelno, arba 64 proc. daugiau nei 2021 m., bankas „Luminor“ per praėjusius metus uždirbo 124,7 mln. eurų, arba 67 proc. daugiau nei 2021 m. Tuo metu SEB bankas per 2022 metus uždirbo 172,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 49 proc. daugiau negu per 2021 metus.

Lietuvos bankas skaičiuoja, kad finansų įstaigos 2022 m. Lietuvoje gali uždirbti apie 500 mln., o 2023 m. net apie 1000 mln. eurų.

Į tai reaguodamas Lietuvos bankas pateikė pasiūlymą, kad bankų nelauktas pelnas galėtų būti pervestas į valstybės biudžetą.

Įprastas pelnas yra toks, kuris būtų nesant išorinių šokų ar išskirtinių laikinų aplinkybių, o nelauktas pelnas yra visas pelnas atėmus įprastą pelną.

Įprastai šalyje veikiančios finansų įstaigos per metus uždirbdavo apie 300 mln. eurų, tad šią sumą viršijantys bankų pelnai galėtų būti paimti. Finansų ministrė Gintarė Skaistė akcentavo, kad nelaukti pelnai galėtų būti skirti krašto gynybai finansuoti.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos bankų asociacija (LBA) išplatino poziciją, kad kol kas per anksti kalbėti apie bankų planuojamos rezultatus 2023 m. LBA taip pat pridūrė, kad finansų įstaigos šalyje moka didesnį, ne 15, o 20 proc. pelno mokesčio tarifą.

Lietuvos bankas pateikė ir kitas priemones, kurios didintų bankų solidarumą. Žadama peržiūrėti mokėjimo sąskaitos krepšelio reglamentavimą, bus didinamos bankų įmokos į Indėlių draudimo formą, taip pat bankai raginami savo kainodarą formuoti solidariai ir socialiai atsakingai.