Bankų asociacija apie planus perskirstyti neplanuotą bankų pelną: apie tai kalbėti per anksti

Lietuvos bankui pasiūlius perskirstyti finansų įstaigų galimą pelną už 2023 m., kuris gali siekti apie 1 mlrd. eurų, Lietuvos bankų asociacija sako, kad kol kas per anksti kalbėti apie bankų pelnus už visus 2023 m.

„Apibendrinant Lietuvos banko pristatytus siūlymus, dauguma įvardytų idėjų yra svarstytinos. Parengus konkrečius projektus, įstatymų nustatyta tvarka dalyvausime teisėkūros procese ir pateiksime komentarus“, – LRT.lt teigė Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė.

Ji pažymėjo, kad įvairūs geopolitiniai bei makroekonominiai veiksniai dar gali skirtingai atsiliepti konkrečioms ekonomikos sritims.

„Tad šiuo metu kalbėti apie galimus finansų sektoriaus rezultatus už visus 2023 m. per anksti“, – pažymėjo E. Čipkutė.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje veikiantys bankai jau nuo 2020 m. moka į šalies biudžetą trečdaliu didesnį pelno mokestį nei visi kiti šalyje veikiantys ūkio subjektai (t. y. 20 proc. vietoje įprastinių 15 proc.).

„Palaikome Lietuvos banko išsakytą kvietimą gyventojams ieškoti ir išbandyti įvairių finansų rinkos dalyvių paslaugas. Kalbant apie klientų galimybes rinktis, finansų paslaugas šalyje šiuo metu siūlo 19-a bankų, apie 60 kredito unijų ir 140 mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigų. Kiekvienas rinkos dalyvis turi savo veiklos strategiją ir tikslus, paslaugų bei produktų krepšelį ir individualią likvidumo situaciją. LBA nariai savo kainodarą nustato individualiai, asociacija jos nenagrinėja ir nekomentuoja“, – teigė LBA prezidentė.

Bankai gali uždirbti milijardą eurų

LRT.lt primena, kad dėl Lietuvoje vyraujančių kintamų palūkanų ir didelio bankų likvidumo, finansų įstaigos gauna didelius pelnus, kurie šiais metais gali būti tris kartus didesni nei įprastai ir pasiekti beveik milijardą eurų.

„Lietuvoje dominuoja kintamos palūkanų normos, yra sukauptas perteklinis likvidumas, tai gana greitai atsispindi bankų pajamų pusėje, ar tai būtų lėšos, kurios laikomos centriniame banke, ar tai būtų paskolų portfelis. Tai sudaro tam tikras išskirtines aplinkybes, kuriose atskiri bankai net ir to neplanuodami gali gauti didesnę grąžą negu įprastu laikotarpiu“, – pirmadienį kalbėjo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus.

Pajamų augimą Lietuvoje veikiantys bankai jau pajuto, 2022 m. finansų įstaigos uždirbo rekordinius pelnus.

„Swedbank“ Lietuvoje praėjusiais metais uždirbo 143 mln. eurų grynojo pelno, arba 64 proc. daugiau nei 2021 m., bankas „Luminor“ per praėjusius metus uždirbo 124,7 mln. eurų, arba 67 proc. daugiau nei 2021 m. Tuo metu SEB bankas per 2022 metus uždirbo 172,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 49 proc. daugiau negu per 2021 metus.

Į tai reaguodamas Lietuvos bankas pateikė pasiūlymus, kaip būtų galima didinti bankų solidarumą. Vienas iš jų – bankams 2023 m. gavus nelauktą pelną, šis galėtų būti perskirstytas.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė teigė, kad lėšos galėtų būti skirtos krašto gynybai finansuoti.