Registrų centro varžytinėse 2022-ųjų pabaigoje parduota turto už 40 mln. eurų

Praėjusių metų paskutinį ketvirtį Registrų centras fiksavo mažiausią per ketvirtį paskelbtų e. aukcionų ir varžytynių skaičius 2022 metais, tačiau parduoto turto vertė buvo didžiausia – iš viso realizuoto turto vertė siekė beveik 40 mln. eurų.

Praėjusių metų spalio-gruodžio mėnesiais paskelbta beveik 2,7 tūkst. elektroninių varžytynių ir aukcionų, iš kurių įvyko beveik 1 tūkstantis, pranešė Registrų centras.

Brangiausiai parduotu objektu tapo Druskininkų savivaldybės parduota slidinėjimo trasa „Snow arena“. Už ją aukciono nugalėtojas sumokėjo 10,25 mln. eurų. Antroje vietoje buvo Turto banko aukcionas, kuriame už 4,6 mln. eurų parduotos sostinės Didžiojoje gatvėje esančios buvusios Higienos instituto patalpos.

Vilniaus miesto savivaldybės aukcione už 4,3 mln. eurų parduoti Palangoje esantys poilsio namai „9 bangos“, Turto banko aukcione už 2,2 mln. eurų parduoti poilsio namai Palangoje „Relax Palanga“. Beveik 2 mln. eurų suma buvo sumokėta ir už likviduojamos dėl bankroto bendrovės „Rokiškio aliejinė“ turtas.

Metų pabaigoje už 57 tūkst. eurų buvo parduotas įmonės „Arvi kalakutai“ prekės ženklų kompleksas, parduotas ir dujų reguliavimo punktas Telšių rajone, kurio galutinė kaina aukciono metu išaugo dešimteriopai iki 6,7 tūkst. eurų.

Ketvirtąjį ketvirtį institucijos kilnojamojo turto pardavė už daugiau nei 2,5 mln. eurų. Anot Registrų centro, didelio susidomėjimo sulaukė lengvųjų automobilių pardavimai – įvyko beveik visi jų aukcionai ir varžytynės, o turtas parduotas didesne nei pradinė kaina.

Antstolių skelbtose varžytynėse ketvirtąjį ketvirtį parduota turto už 5,9 mln. eurų, savivaldybių aukcionuose – už 16,9 mln. eurų, nemokumo administratorių varžytynėse – už 0,6 mln. eurų, kitų institucijų aukcionuose – už 3,6 mln. eurų. Ketvirtąjį ketvirtį taip pat įvyko Turto banko organizuoti aukcionai už 12,9 mln. eurų.

Iš viso per 2022 metus įvyko per 3,9 tūkst. elektroninių aukcionų ir varžytynių – 52 proc. daugiau nei per 2021 metus. Per praėjusius metus parduota turto už beveik 127,5 mln. eurų, iš jų 117 mln. eurų sudarė nekilnojamojo turto sandoriai.