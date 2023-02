„Pricer.lt“ atstovas: prekybos tinklai prieš pirkėjus šoka viliotinį, jų skelbiamos akcijos – tik reklaminės

Didieji prekybos tinklai pastaruoju metu labai aktyviai skelbia įvairiausias akcijas maisto produktams. Vieni siūlo pigiau įsigyti pagrindinių prekių, kiti perpus mažina kepinių kainas. LRT RADIJO kalbintas kainas stebinčio portalo „Pricer.lt“ atstovas Petras Čepkauskas tokias nuolaidas vadina reklaminėmis, nes, lyginant su tuo, kiek prekės brango, jos daug naudos žmonėms neatneša.

Akcijų pastaruoju metu vis dažniau besigriebiantys prekybos tinklai sako, kad tokiu būdu siekia sumažinti infliacijos įtaką maisto produktams. Kaip LRT RADIJUI aiškina P. Čepkauskas, infliacija prekybininkams yra palankus reiškinys, nes, paprastai tariant, prekes, kurias vakar nusipirko pigiau, jie šiandien parduoda už didesnę kainą.

Anot eksperto, 2022 m. sumažėjus produktų pardavimams, prekybininkams nelieka nieko kito, kaip tik bandyti prisivilioti savo pirkėjus atgal įvairiomis nuolaidomis.

„Pagrindinė priežastis yra ta, kad iš tikrųjų visus praeitus metus pas juos prekyba vienetais, kiekiais krito. Infliacija, aišku, šį kritimą kompensavo – per metus maisto produktų infliacija buvo netoli 30 proc., kiekiais krisdavo per mėnesį nuo 5 iki 10 proc., na, tai piniginės masės augimas buvo apie 20 proc. (...) Bet vis tiek fiksuoti kaštai pas juos irgi augo. Tas pardavimų kritimas vienetais ir nepakankamas augimas pinigais vis tiek veda prie to, kad reikia šokti prieš pirkėją viliotinį“, – sako „Pricer.lt“ atstovas.

Visgi, kaip pažymi pašnekovas, prekybos tinklų siūlomos nuolaidos yra tarsi reklaminės, nes, lyginant su tuo, kiek kainos buvo užkeltos, nupigimai atrodo bene niekiniai, o akcijos dedamos rečiau įsigyjamoms prekėms.

„Kol kas aš laikyčiau jų tas nuolaidas reklaminėmis. Vienas tinklas parašė, kad mažina pieno produktų kainas 2–6 proc., kai jos kilo 60–70 proc. Tai yra, na, juokinga, tiesą sakant. Kiek pasižiūrėjau sąrašą, daugiausiai mažinamos kainos brangesnių, žinomų prekių ženklų, kurie nuo pigesnių versijų ir taip skiriasi 3–4 kartus. Tai kol kas tai, kas vyksta, pavadinčiau marketinginiu šou“, – įsitikinęs P. Čepkauskas.

Pieno produktai / BNS nuotr.

Kitas LRT RADIJO pašnekovas, Kauno technikos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Vytautas Snieška, sako, jog tai, kas vyksta Lietuvoje, jo nestebina – tokios pačios taktikos griebiasi prekybos tinklai ir kitose Europos šalyse. Dėl infliacijos krentant perkamajai galiai, žmonės riboja savo apsipirkimus prekybos centruose, dėl to siekiama juos žūtbūt susigrąžinti didelėmis nuolaidomis.

„Žmonėms penktadaliu sumažėjo realios pajamos ir galimybė nusipirkti. Pas mus ypač brango energetika, bet daug kas negali paimti ir nemokėti už energetiką, atitinkamai galvoja apie kitas išlaidas. Panašūs procesai darosi ir daugelyje išsivysčiusių šalių – ten taip pat pastebima, kad pirkėjai iš prekybos centrų dingsta. (...) O kaip kolega pasakė, prekybos centrams reikia atsiimti pinigus už tas prekes, tai jie bando visaip prisivilioti pirkėjus“, – tvirtina KTU profesorius.

Neretai žmones papiktina ne tik vos kelis procentus siekiančios nuolaidos, bet ir vadinamos netikros nuolaidos, kuomet, prieš prekei supingant, jos kaina yra užkeliama. Marketingo strategas Linas Šimonis tikina, kad tokios taktikos prekybos centrai daugiausiai imasi su prekėmis, kurių kainas gyventojai seka ne taip atidžiai.

„Iš tikrųjų teko ir pačiam susidurti ne kartą, kad prekė su nuolaida kainuoja brangiau negu prieš tai buvusi be nuolaidos. (...) Tai, matyt, lemia tai, ar tai yra „bananinė“ prekė. Banano ar kažkokio kito labai gerai žinomo produkto, dažnai perkamo, kaina visiems yra labai gerai žinoma – nelabai įmanoma pakelti kainą, o paskui padaryti akciją. Bet yra produktai, kurie yra ganėtinai retai perkami, ypač pramoninės prekės. (...) Tai, taip, ten tokių atvejų iš tikrųjų gali būti ir laikas nuo laiko pasimato“, – LRT RADIJUI teigia L. Šimonis.

Maisto prekės / E.Blaževič/LRT nuotr.

Paklaustas, kiek, jo manymu, nuolaidų vajus dar galėtų tęstis, „Pricer.lt“ atstovas P. Čepkauskas prognozuoja, kad jis užtruks bent iki vasaros vidurio, kuomet ekonominė situacija, tikėtina, bus aiškesnė. „Dabar kol kas pardavimai yra fiziškai mažėjantys“, – tvirtina jis.

Eksperto teigimu, ar nuolaidos išliks procentiškai tokios pat, ar didės, priklauso nuo kiekvieno prekybos tinklo strategijos.

„Vidutiniškai kalbant, jie ten turi savo antkainį tarp 30 ir 40 proc., tai šituose rėmuose gali laviruoti. (...) Tu gali parduoti, grubiai tariant, 100 prekių su 40 proc. antkainiu arba 200 prekių su 20 proc. antkainiu. Tą bendrą pelną gausi abiem atvejais vienodą. (...) Čia kiekvienas elgsis individualiai, (...) pas kiekvieną sava istorija ir savas gero verslo supratimas“, – sako P. Čepkauskas.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.