„LTG Cargo“ geležinkeliu į Lenkiją pradėjo gabenti anglį

„Lietuvos geležinkelių“ Grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ pradėjo gabenti anglį Lenkijos valstybinio anglies importuotojo užsakymu. Kroviniai bus gabenami specialiais konteineriais iš Klaipėdos jūrų uosto į Trakiškes, tuomet „LTG Cargo Polska“ užtikrins pervežimus iki Balstogės, o iš ten partneriai anglį gabens iki Branevo Šiaurės Vakarų Lenkijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Šiuo tarptautiniu projektu tikimasi padėti šaliai patenkinti kietojo kuro poreikį.

„Tiek mes, tiek rinka regione aktyviai diversifikuoja logistikos kelius ir ieško alternatyvių maršrutų, kuriais krovinius būtų galima gabenti aplenkiant Rusiją ir Baltarusiją. Lenkija anglies importą šiuo metu užtikrina per šalies uostus. Visgi, išaugę poreikiai skatina ieškoti ir naujų krypčių – tarp kurių ir itin svarbaus krovinio gabenimas per Lietuvą iš Klaipėdos jūrų uosto. Projektui pasiruošėme itin greitai – vos per kelis mėnesius. Pirmasis traukinys su anglies kroviniu jau išvyko Lenkijos link“, – teigia „LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė.

„Lietuvos geležinkeliai“ gabens anglį / LTG nuotr.

Šiuo metu „LTG Cargo“ su partneriais „Innofreight“ riedmenų parke jau turi sutelkusi pirmiesiems pervežimams reikalingus specializuotus konteinerius ir platformas abiem – plačiajai ir europinei – vėžėms. Traukinys kursuos kartą per savaitę, o vienu reisu bus galima pervežti iki 60 specializuotų konteinerių su anglimi.

Kol kas naujuoju maršrutu į Lenkiją planuojama pervežti apie 5 tūkst. t anglies per mėn. Ateityje bendrovė tikisi šių pervežimų apimtis didinti, taip pat ieško sprendimų, kurie leistų anglį iš Klaipėdos jūrų uosto gabenti per Kauno intermodalinį terminalą.