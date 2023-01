Janulevičius: vakarietiškų prekių į Baltarusiją patenka ir per Lietuvą

Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai verslo ryšius su Rusija nutraukė kiek daugiau nei pusė į ją eksportuojančių Lietuvos įmonių. Pasak agentūros, į Baltarusiją eksportuojančių Lietuvos įmonių per karo metus padaugėjo. Daugiausia Lietuvos įmonių į Rusiją veža optikos, medicinos ir matavimo prietaisus, transporto priemones, elektros įrangą, vaizdo ir garso aparatūrą, be to, katilus ir mechaninius įrenginius.

Šio klausimo artimiausiu metu planuoja imtis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jo pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ragina viešinti į Rusiją ir Baltarusiją eksportuojančių įmonių sąrašą ir pabrėžia, kad viešumas gali būti atgrasantis sprendimas.

Ekonomistas, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Sigitas Besagirskas LRT RADIJO laidai „Lietuvos diena“ sakė, kad jo vadovaujamoje asociacijoje visos įmonės yra nutraukusios savo veiklą Rusijoje ir Baltarusijoje.

„Visos įmonės pasakė, kad ryšiai yra nutraukti nuo karo pradžios. Vienos nutraukė iš karto, kitos palaipsniui ir šiuo metu jokios veiklos nevykdo. Nei prekybinės, nei gamybinės. Į klausimą, kodėl statistika rodo šiek tiek kitokius skaičius, įmonių vadovai negalėjo atsakyti. Sako, kažkas tikrai prekiauja, kažkas vysto, bet visos teigia, kad yra nutraukusios veiklą. Taip, kai kurie turi įmones ten, bet jos tiesiog nevykdo veiklos“, – aiškina S. Besagirskas.

Jis sako, kad iš daugiau nei 500 asociacijai priklausiusių įmonių veiklą Baltarusijoje ir Rusijoje iki karo vykdė mažiau nei 50, o pasak šių įmonių vadovų, šiuo metu jas esą sieja nebent turimas turtas tose šalyse.

Didžioji dalis bendrovių, vis dar nenutraukusių veiklos Rusijoje ir Baltarusijoje, užsiima prekyba, o ir pačios prekės dažnai yra nelietuviškos, aiškina S. Besagirskas. Pasak jo, norintys ir toliau užsiimti eksportu į agresiją prieš Ukrainą vykdančias šalis, tai nesunkiai gali daryti padedami tarpininkų.

„Labai daug atsiranda tarpininkų, kurie padeda sutvarkyti dokumentus tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Ir tos prekės keliauja į Rusiją ir Baltarusiją <...> per Azerbaidžaną, Armėniją, Sakartvelą ir kitas šalis keičiant kilmės šalį ir darant visokius kitokius burtus tiek į vieną, tiek į kitą pusę“, – pasakoja asociacijos vadovas.

Pasak jo, ne vienas konsultantas yra kreipęsis į įmones su pasiūlymais sutvarkyti dokumentus, jeigu reikėtų prekiauti su Rusija.

S. Besagirskas teigia, kad vienintelis būdas pažaboti tokius ryšius su Rusija – viešinti su šia šalimi prekiaujančias įmones ir šiuos ryšius palikti klientų teismui. Vis dėlto, anot jo, tokius duomenis gali viešinti tik valstybė.

Jam pritaria ir kitas laidos pašnekovas, Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, tačiau jis priduria, kad tokį įmonių viešinimą būtų geriau daryti ES mastu, kadangi ryšiai su Rusija yra didesnė problema kitose bloko šalyse, o ne Lietuvoje. Jo žodžiais, didžioji dalis įmonių jau persiorientavo į Vakarų rinkas.

„Tas skaičius, kiek Lietuva prekiavo su Rusija iki 2014 metų ir iki 2022 metų vasario, buvo visai kitoks. Dabar jau to neliko. Daugelis tų, kurie brangina savo vardą, pabaigė savo darbus ir, kalbant apie Lietuvos pramonininkų konfederacijos narius, didžioji dauguma tikrai yra sustabdžiusi veiklą ir nebeeksportuoja jokių savo produktų (į Rusiją – LRT.lt)“, – aiškina V. Janulevičius.

Kitokia situacija, pasak Pramonininkų konfederacijos prezidento, yra su reeksportu. Pavyzdžiui, Statistikos departamento duomenimis, 2022 metų pradžioje Lietuvos įmonių, eksportavusių prekes į Baltarusiją, buvo 715, tačiau tų pačių metų spalį – jau 745. Tai, anot pašnekovo, yra susiję su vakarietiškų prekių eksportu į Baltarusiją per Lietuvą.

„Faktas, kad reeksporto prasme vakarietiškos prekės per Lietuvą juda. Aš manau, kad šie skaičiai yra susiję su tam tikromis nelietuviškos kilmės prekėmis, kurios juda per Lietuvą, nes artimiausias kelias į Baltarusiją yra būtent per Lietuvą ir Lenkiją“, – sako V. Janulevičius. Jis pažymi, kad Lenkijos eksporto apimtys į Rusiją ir Baltarusiją nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios paaugo.

Pašnekovas taip pat pabrėžia, kad, jo duomenimis, didžioji dalis įmonių, užsiimančių vakarietiškų prekių reeksportu į Baltarusiją, yra įkurtos Baltarusijos piliečių, kurie teisėtai gyvena Lietuvoje, o lietuvių įkurtos įmonės esą sudaro vos ketvirtadalį prieaugio.

