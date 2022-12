Suomiai ruošiasi sunkiai žiemai: kaupia malkas ir rengiasi scenarijui, jei liks be elektros

Suomiai kaupia malkas, šiltina namus, kad sumažintų energijos suvartojimą ne tik dėl didėjančių sąskaitų už energiją, bet ir kad būtų pasirengę kurį laiką likti be elektros. Energetinių ryšių su kaimynine Rusija nebėra nuo gegužės, kai Maskva nutraukė elektros ir dujų importą. Be to, kilo techninių problemų gaminti elektrą naujai atominei elektrinei. Nors elektros tiekimo sutrikimų gali ir nebūti, suomiai linkę tam pasirengti iš anksto.

Helsinkio pakraštyje gyvenantys medinio kotedžo savininkai gruodį sunaudojo 1,5 tūkst. kilovatvalandžių elektros, bet kai kaina pakilo dvigubai, nutarė, kad toks kiekis per didelis.

„Elektros kainos dabar tikrai nelogiškos“, – sako namo gyventojas Mika Kirjavainenas.

Tad 16 laipsnių temperatūros ryte visiškai užtenka, sako šeimininkai.

„Šildomės daugiausia malkomis židinyje, krosnyse. Radiatorių įjungėme, kai temperatūra lauke nukrito žemiau nulio. Bet nelaikome įjungtų nuo tamsos iki šviesos“, – papildė vyras.

Suomija / AP nuotr.

Name dabar įdiegtos išmaniosios rozetės, šilumos neišleidžiančios užuolaidos, nauja krosnelė miegamajame ir daug kitų taupyti elektrą padedančių dalykų.

„Daug žmonių dabar turi galvoti, kaip suktis, nes viskas pabrango, ir maistas“, – sako kotedžo gyventoja Satu Kirjavainen.

Tuo metu netoliese esanti kepyklėlė įsigijo ir agregatą, kuris padėtų, jei dingtų elektra. Planuoja pirkti daugiau saulės baterijų.

„Mes, suomiai, visada rūpinamės iš anksto, norime būti tikri, jog susitvarkysime kad ir kas nutiktų“, – teigia kepyklos vadovas Emilis Halme.

Tad ūžia medienos įmonės – malkų paklausa šalyje didžiulė.

„Pakilo ir kaina. Prieš krizę kubinis metras malkų kainavo 85-90 eurų, dabar 120“, – nurodo įmonės vadovas Jaris Saaris.

Kai Suomija kartu su Švedija Rusijai užpuolus Ukrainą pasuko į kolektyvinį saugumą, tai yra NATO, Rusija nutraukė energijos šaltinių tiekimą. Kilo sunkumų ir dėl naujos atominės elektrinės veikimo, tad suomiai rimtai stengiasi, kad elektros tiekimo sutrikimai neužkluptų nepasirengus.

Suomiai ruošiasi sunkiai žiemai / LRT stop kadras

„Kai Pietuose 20, Šiaurėje – minus 30 laipsnių šalčio. Yra tikimybė, kad sutriks elektros tiekimas. Gal to nebus, bet vartotojai valandą ar dvi gali likti be elektros“, – teigia Ekonomikos ministerijos energetikos skyriaus vadovas Riku Huttunenas.

Tad nelaukdami, kol užklups žiemos šalčiai, suomiai nuo vasaros kaupė šilumos siurblius, saulės baterijas ir malkas. Nes mėgsta būti viskam pasiruošę.