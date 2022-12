Ispanija priėmė 10 mlrd. eurų dydžio pagalbos priemonių paketą infliacijos padariniams švelninti

Ispanijos Vyriausybė priėmė naują 10 mlrd. eurų dydžio pagalbos priemonių paketą infliacijos padariniams švelninti.

Naująjį paketą antradienį Madride pristatė premjeras Pedro Sanchezas. Tai šaliai – jau trečiasis toks paketas šiais metais. Naujausiame atsisakoma kai kurių anksčiau galiojusių pagalbos priemonių, kurias pakeis naujos. Pasak P. Sanchezo, centrinė Vyriausybė siekia, kad parama pasiektų visus žmones, kuriems jos reikia.

Kaip pranešama, nuo sausio šalyje neliks 20 centų subsidijos kiekvienam benzino ir dyzelino litrui, tačiau ir toliau galios išimtys vežėjams, ūkininkams ir žvejams. Ši nuo balandžio šalyje galiojanti priemonė sulaukia kritikos, nes naudą neša ir dideles pajamas gaunantiems gyventojams, kuriems tokia parama iš esmės nereikalinga.

Naujajame pagalbos priemonių pakete, be kita ko, numatomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas pagrindiniams maisto produktams, kuris galios pirmus šešis 2023 m. mėnesius. Negana to, 8,5 proc. didės pensijos, o pačios mažiausios kils net 15 proc. Tuo metu šeimos, per metus gaunančios mažesnes nei 27 tūkst. eurų pajamas, sulauks vienkartinės 200 eurų išmokos.

Ispanija šiuo metu išgyvena pragyvenimo išlaidų krizę, kurią pakurstė Rusijos karas prieš Ukrainą. Lapkritį infliacija šalyje sudarė 6,8 proc.