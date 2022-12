Mažmeninė prekyba per mėnesį augo 0,3 proc., per metus mažėjo 1,8 proc.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) šiemet lapkritį siekė 1,55 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su spaliu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,3 procento.

Per metus – lapkritį, palyginti su 2021 metų lapkričiu – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,8 proc., išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Per mėnesį maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta sumažėjo 0,4 proc., per metus – 7 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 0,6 proc., per metus – sumažėjo 4,2 procento. Automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per mėnesį augo 0,4 proc., per metus – 13 procentų.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) lapkritį siekė 109,5 mln. eurų to meto kainomis ir, palyginti su spaliu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 1 proc. Per metus apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 13,9 procento.