„Mars“ siekia įtikinti besivystančių šalių vartotojus valgyti daugiau šokolado

Didžiausia pasaulyje konditerijos gaminių gamintoja per penkerius metus ketina padvigubinti pardavimų vertę besivystančiose šalyse, rašo leidinys „Financial Times“.

„Mars“ ėmėsi pastangų įtikinti besivystančių šalių vartotojus valgyti daugiau šokolado ir tikisi per penkerius metus padvigubinti pardavimų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse vertę. Siekdamas, kad mažiau turtingų šalių vartotojų suvalgomo šokolado kiekis priartėtų prie Europos vidurkio – 7 kg per metus – didžiausias konditerijos gaminių gamintojas siūlo vietos rinkoms pritaikytus produktus, pavyzdžiui, Brazilijos vartotojams skirtus „Snickers“ batonėlius su šonine. Bendrovės užkandžių padalinio „Mars Wrigley“ pasaulio besivystančių rinkų segmento vadovas Blasas Maquivaras teigia, kad besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse šis skaičius siekia tik 500 g, o Kenijos ir Nigerijos gyventojai vidutiniškai suvalgo vos 200 g šokolado per metus, teigiama portale ft.com paskelbtoje publikacijoje.

„Šokolado kiekis, kurį suvalgo indas ar meksikietis, yra 10 ar daugiau kartų mažesnis už europiečio suvartojamą kiekį, – aiškina jis. – Taigi yra milžiniška galimybė priartinti šį pakankamai mažą skaičių prie Europos rodiklių.“

JAV įsikūrusi privati įmonė, kurios prekės ženklams taip pat priklauso „M&M`s“ ir „Maltesers“, besivystančių rinkų segmentą savo užkandžių padalinyje įkūrė 2019 metais. Anot B. Maquivaro, besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis „Mars“ vertina kaip pagrindinę konditerijos gaminių augimo galimybę ir yra užsibrėžusi tikslą per penkerius metus padvigubinti padalinio grynąją pardavimo vertę. Jo teigimu, kol kas maždaug tris ketvirtadalius augimo lėmė pastangos įtikinėjant šių šalių gyventojus vartoti daugiau konditerijos gaminių, o ne iš konkurentų perimta rinkos dalis. Didinti šokolado pardavimą išsivysčiusiose rinkose „yra labai sudėtinga... Jei nueisite į 10 parduotuvių, visose jose rasite šokolado... [bet] jei Meksike užsuksite į 10 netinklinių parduotuvių... šokolado rasite gal tik penkiose iš jų. Tą patį matome ir Indijoje“, – teigia B. Maquivaras.

Dėl to, pasak jo, „Mars“ padidino savo produkcijos kiekį tokiose mažose nepriklausomose parduotuvėse bendrovei svarbiausiose besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse – Meksikoje, Brazilijoje, Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Filipinuose, Kenijoje, Nigerijoje, Egipte, Indijoje ir Pietų Korėjoje – nuo 40 proc. iki maždaug 60 procentų. Už Kinijos rinką atsakingas atskiras padalinys. Strategija taip pat numato reklamos didinimą maždaug 30 procentų per metus ir vietos rinkoms pritaikytų produktų kūrimą. Iš pastarųjų paminėtinas „karamelės ir šoninės“ skonio „Snickers“, pristatytas Brazilijoje prieš šešis mėnesius, ir „Snickers“ su pistacijomis, šafranu ir migdolais, skirtas Indijos rinkai. „Euromonitor“ duomenimis, didžiausias „Mars“ segmentas yra naminių gyvūnėlių maistas ir paslaugos, tačiau bendrovė taip pat yra didžiausia pasaulyje konditerijos gaminių gamintoja, užimanti 12,4 proc. pasaulinės rinkos.

„Mars“ retai atskleidžia finansinius duomenis, tačiau šiais metais pranešė, kad jos metiniai pardavimai siekė beveik 45 mlrd. JAV dolerių. Besivystančiose šalyse parduodami konditerijos gaminiai sudaro apie 2,5 mlrd. Vis dėlto, nutukimui užimant vis svarbesnę vietą pasaulio sveikatos priežiūros institucijų darbotvarkėje, bendras konditerijos gaminių rinkos augimas yra lėtas – per pastaruosius 10 metų pasauliniai pardavimai vidutiniškai augo mažiau nei 1 proc. per metus, skelbia „Euromonitor“.