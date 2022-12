Gavo daugiau, nei tikėjosi: 62 metų vyras atėjo konsultacijos, o išėjo su pensijų kaupimo sutartimi

Prieš keletą mėnesių vienoje iš finansų įstaigų apsilankęs 62 metų Juozas atėjo konsultacijos, o išėjo su pensijų kaupimo sutartimi. Vyro teigimu, suviliojo valstybės paskata, tačiau ekspertai sako, kad kaupti reikėjo pradėti anksčiau.

Lietuvoje žmonės į pensijų kaupimą automatiškai yra įtraukiami vos tik pradėję dirbti. Atsisakius – į kaupimą antrojoje pakopoje žmonės periodiškai įtraukiami kas 3 metus, o sulaukus 40 metų automatinis įtraukimas dingsta.

Jei nori pradėti kaupti, privalai pats pasirašyti sutartį. Būtent taip pasielgė ir Juozas. Jis tikisi per ateinančius 3 metus išeiti į pensiją bei būti sukaupęs mažiau nei 5 tūkst. eurų. Tokiu atveju visą sukauptą sumą jis galėtų atsiimti iš karto.

Tokį sprendimą jis sako priėmęs pasitaręs su finansų įstaigos konsultantu, kuris teigė, kad vyras tokioje situacijoje tik išloš.

„Per mėnesį mano atlyginimas popieriuje siekia apie 1 000 eurų. Kaupimui skirsiu 3 proc. nuo atlyginimo, tai per metus susidarys 360 eurų, t. y. 1080 eurų per 3-ejus metus. Valstybės paskata man kaupti per metus sieks apie 260 eurų, o per 3-ejus metus – apie 800 eurų. Be to, jei akcijų rinka augs, po 3-ejų metų galėsiu tikėtis atsiimti daugiau nei 2000 eurų“, – tokio sprendimo motyvus dėstė Juozas.

LRT.lt primena, kad antrojoje pakopoje sukaupus iki 5 tūkst. eurų, sulaukus pensinio amžiaus visą sumą gali atsiimti iš karto. Be to, kaupimui skiriantiems maksimalų 3 proc. dydį nuo savo atlyginimo popieriuje, valstybė kaip paskatinimą per mėnesį prideda 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio (2022 m. – 21,59 euro, 2023 m. – 23,85 euro).

Pradedančių kaupti prieš pensiją – keli šimtai

„Sodros“ pateikti duomenys rodo, kad tokių kaip Juozas Lietuvoje yra ir daugiau. Vien 2022 m. tarp 61–65 metų amžiaus grupės žmonių atsirado 245 asmenys, kurie nusprendė pirmą kartą pradėti kaupti pensijai antrojoje pakopoje.

Tarp 56–60 metų amžiaus tokių žmonių buvo 388, 51–55 metų – 535, 51–50 metų – 693, 46–50 metų – 886, o 41–45 metų – 4762.

„Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, priešpensinio amžiaus žmonės gali pradėti kaupti ir, kaip rodo duomenys, tai daro.

Vis dėlto, jei tokie asmenys norėtų sukaupti didesnę sumą, kad vėliau gautų periodines išmokas ar pensijų anuitetą, šiems žmonėms reikėtų kaupti didesniu tarifu nei 3 proc. nuo atlyginimo, įsitikinusi D. Gerulytė.

Tai vienas iš variantų taupyti, ypač kai dažnam pritrūksta valios savarankiškai atsidėti tam tikrą sumą arba investuoti. D. Gerulytė

„Tačiau jei žmogus kauptų po numatytus 3 proc. ir gautų valstybės skatinamąją įmoką iš biudžeto, galėtų sukaupti tam tikrą sumą, kurią, sulaukęs pensijos, pasiimtų vienkartine išmoka. Tai vienas iš variantų taupyti, ypač kai dažnam pritrūksta valios savarankiškai atsidėti tam tikrą sumą arba investuoti“, – mano D. Gerulytė.

Kaupimo bendrovės nėra suinteresuotos vyresnio amžiaus klientais

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas Tadas Gudaitis sako, kad atvejų, kai beveik pensinio amžiaus žmonės pradeda dalyvauti kaupime, yra nedaug, o ir pačios bendrovės nėra suinteresuotos į kaupimą įtraukti vyresnio amžiaus asmenis.

„Reikėtų žiūrėti į kiekvieno kliento apsisprendimą, tačiau pensijų kaupimas nėra skirtas pradėti kaupti 60 metų. Tai yra vienetiniai atvejai. (…) Tokie žmonės nėra kaupimo bendrovių tiksliniai klientai, kuriems skiriama daug dėmesio“, – tikina T. Gudaitis.

Jis teigia, kad žmogus kaupti pensijai turėtų pradėti vos tik gavęs pirmąjį darbą, tačiau į nuvažiuojantį traukinį dar galima pabandyti įšokti ir vėliau, pavyzdžiui, 40 metų.

„Jeigu žmogus pradeda kaupti 40 metų, tai jis kaups bent 25 metus. Per tokį laikotarpį galima sukaupti tikrai reikšmingą sumą, ypač jei asmens atlyginimas yra didelis. Vis dėlto, jei paklaustumėte, ar tai yra pats geriausias laikas pradėti kaupti, manau, kad pats geriausiais laikas yra pradėti vos tik gavus pirmąjį darbą“, – pataria T. Gudaitis.

3 proc. nuo atlyginimo sočiai senatvei neužteks

Finansų ekspertas, fondų „Milvas“ valdytojas Tautvydas Marčiulaitis įsitikinęs, kad pradėti dalyvauti antrojoje pensijų pakopoje sulaukus beveik pensinio amžiaus, net ir įvertinus valstybės paramą, nėra racionalu.

„Jeigu atlyginimas labai, labai didelis, tuomet kažkiek galima sukaupti. Tačiau, jei ne, tuomet tikrai nėra logiška. Trumpuoju laikotarpiu, žiūrint į rizikos ir grąžos santykį, net ir įvertinus valstybės paramą, kuri nėra maža, tačiau ir nėra labai didelė, neverta pradėti kaupti“, – LRT.lt sako finansų ekspertas.

Jo teigimu, kaupimo bendrovių atstovai apskritai neturėtų siūlyti vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti kaupime.

„Jeigu 62 metų žmogui buvo pasiūlyta dalyvauti pensijų kaupime, tai parodo, kad ne visai gerai veikia finansų įstaigų darbuotojų apmokymų sistema, kur darbuotojai ne iki galo supranta, kodėl tam tikri produktai yra siūlomi tam tikriems asmenims ir kam jie turėtų ir neturėtų būti siūlomi“, – mano finansų ekspertas.

T. Marčiulaičio teigimu, net ir pradėjus kaupti nuo ankstyvo amžiaus, 3 proc., skiriamų kaupimui nuo atlyginimo, sočiai senatvei neužteks.

„Pradėti kaupti reikia kuo jaunesniam. Be ir tai, skiriant nuo atlyginimo 3 proc., jų sočiai senatvei neužteks. Turėtume kalbėti apie 10–15 proc. nuo atlyginimo, kuriuos reikia skirti kaupimui“, – pataria T. Marčiulaitis.

LRT.lt primena, kad asmuo, dalyvaujantis pensijų kaupime, gali apsispręsti kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo atlyginimo. Už papildomas įmokas jam bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Jeigu už darbuotoją įmokas nuspręs mokėti jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Amžiaus riboti negali

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad vienintelis amžiaus apribojimas dėl dalyvavimo pensijų kaupime nuo pat 2004 metų, kai ši sistema buvo įteisinta Lietuvoje, buvo senatvės pensijos amžiaus sukaktis.

„Taigi nuo pat pensijų kaupimo sistemos atsiradimo prie jos galėjo prisijungti bet kuris dar nesukakęs senatvės pensijos amžiaus žmogus, nesvarbu, ar jam liko 10, 5 ar 3 metai iki senatvės pensijos amžiaus“, – pažymi ministerija.

Papildomas ribojimas dėl amžiaus neatsirado ir nuo 2013 metų, kai atsirado galimybė prie pervedamų 2 proc. socialinio draudimo įmokos prisimokėti savo 2 proc. įmoką nuo darbo užmokesčio ir gauti papildomą 2 proc. skatinamąją įmoką iš valstybės biudžeto.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pastebi, kad bet koks amžiaus ribojimas dalyvauti kaupime keltų klausimą dėl galimos diskriminacijos dėl amžiaus. Todėl nei nuo 2004, nei nuo 2013 metų kitokio amžiaus ribojimo nei senatvės pensijos amžius prisijungti prie kaupimo nebuvo.

„Tikimės, kad tokį sprendimą priėmęs žmogus supranta ir riziką, kad gali sukaupti daugiau, nei bus galiojanti vienkartinės išmokos suma. Tokiu atveju tos sumos iš II pakopos pensijų fondo vienkartine išmoka nei sumokėdamas GPM, nei jo nemokėdamas, negalės atsiimti“, – rašoma ministerijos atsakyme.