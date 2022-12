Netikėtai atsistatydina britų telekomunikacijų bendrovės „Vodafone“ vadovas

Po ketverių metų poste netikėtai atsistatydina britų telekomunikacijų koncerno „Vodafone“ vadovas Nickas Readas. Įmonė pirmadienį paskelbė, kad jis pasitrauks jau metų pabaigoje. Kol bus paskirtas N. Reado įpėdinis, koncernui laikinai vadovaus vyriausioji finansininkė Margherita Della Valle.

N. Readas traukiasi ir iš stebėtojų tarybos, tačiau iki kitų metų kovo pabaigos dar liks jos patarėju. N. Readas kartu su valdyba sutarė, kad dabar yra „tinkamas momentas perduoti vadovavimą“, – sakoma įmonės pranešime.

N. Readas vadovavimą „Vodafone“ perėmė 2018 metais, jis pats įmonėje dirba daugiau kaip 20 metų. Tačiau jam vadovaujant, įmonės rezultatai nebuvo geri, pelnas smarkiai susitraukė. Vien tik nuo šių metų pradžios akcijos nuvertėjo beveik 20 proc.

Oficialiai pasitraukimo priežastys nenurodomos, tačiau jos gali būti susijusios su pastaruoju metu nuviliančiais verslo rezultatais.

Dėl tikėtinos recesijos Europoje, o ypač gimtojoje Didžiosios Britanijos rinkoje „Vodafone“, be to, neseniai sumažino verslo perspektyvas, o tai suerzino investuotojus. Be to, įmonė buvo priversta didinti kainas savo klientams, kad amortizuotų ekonominę naštą. Tai vėlgi sukėlė nepasitenkinimą ir taip didelės infliacijos ženklinamoje kasdienybėje.