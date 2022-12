Seimas siūlo įpareigoti perdirbti visas plastikines pakuotes, gamintojai įspėja – tai atsilieps kainoms

Seime – siūlymas įpareigoti gamintojus ir importuotojus perdirbti visas panaudotas plastikines pakuotes, o to nepadariusiems, mokėti aplinkos taršos mokestį. Gamintojai sako nesuprantantys tokio siūlymo, nes viso plastiko perdirbti neįmanoma, todėl taršos mokestis būtų neišvengiamas. Be to, toks sprendimas lemtų dar vieną kainų šuolį.

Prognozuojama, kad iki šių metų pabaigos beveik 28 tūkst. tonų plastiko pakuočių Lietuvoje liks neperdirbtos. Aplinkos apsaugos komiteto narys Kasparas Adomaitis siūlo įpareigoti gamintojus ir importuotojus perdirbti visą plastiką.

Nuo pernai Lietuva už nesutvarkytas pakuotes turi susimokėti Europos Sąjungai, o per metus iš valstybės biudžeto tam skiriama 13 milijonų eurų. Pasak Seimo nario, už taršą gamintojai ir importuotojai turėtų susimokėti patys.

„Mes turime ar iš mokytojų atlyginimų ar iš kelių priežiūros, iš kažkur tuos pinigus atimti ir skirti Europos Sąjungos įnašui, kai būtų įvestas reikalavimas perdirbti visas plastikines pakuotes Lietuvoje, šis taršos mokestis būtų surenkamas iš tų tiekėjų, pakuočių gamintojų, kurie patenka į rinką“, – teigė K. Adomaitis.

Kasparas Adomaitis

Šiuo metu gamintojai ir importuotojai yra įpareigoti perdirbti 55 proc. plastikinių pakuočių. Tai padarius, mokėti taršos mokesčio nebereikia. Gamintojai piktinasi, kad teikiamas siūlymas nėra realus, nes ne visas plastiko pakuotes įmanoma perdirbti, tad taršos mokestis būtų neišvengiamas

„Tai yra maisto saugos reikalavimas, tai kokybės klausimas, tai galiojimo termino klausimas. Jei mes pradėsime ieškoti kažkokių alternatyvų, kurių kol kas nėra, tai baigsime tuo, kad vis tiek turime pakuoti į plastikinę pakuotę“, – LRT TELEVIZIJAI sakė Egidijus Mackevičius, Mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius.

Pasak atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ vadovo Kęstučio Pociaus, dalį plastiko pakuočių sudėtinga perdirbti ir dėl netinkamo atliekų rūšiavimo. Tad perdirbimą ne visada nulemia gamintojai ir importuotojai. Organizacijos vadovas pastebi, kad nors taršos mokestis nebūtų mokamas iš valstybės biudžeto, gyventojai jį turėtų susimokėti parduotuvėje, pirkdami pabrangusiais prekes.

„Gamintojai bus priversti mokėti mokestį už neperdirbtą pakuotės kiekį, o šiuos kaštus bus priversti įtraukti į produkcijos savikainą, tai bus kaštai atgulę į prekės kainą“, – aiškino K. Pocius.

„Gali būti 2-3 procentai pabrangimas, tačiau mes žinome, kaip žmonės jautriai reaguoja ypatingai dabartinėje infliacijoje“, – pridėjo Mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius E. Mackevičius.

Pakuotės

Tuo metu aplinkos apsaugos specialistai siūlymą vertina teigiamai, tačiau pabrėžia, kad prieš priimant sprendimą, derėtų pasvarstyti, kuo turėtų būti pakeičiamos neperdirbamos plastikinės pakuotės.

„Ieškant tam alternatyvos, mažiausiai norėtųsi matyti dar baisesnį tvarumo ar draugiškumo aplinkai aspektu, pasirinkimą, kaip pavyzdžiui kombinuotą pakuotę“, – sakė Raminta Radavičienė, Aplinkos apsaugos viceministrė.

Jai antrino ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Ligita Girskienė teigia, kad ne viskas su siūlymu yra aišku. „Kyla klausimų, kaip būtų elgiamasi su kombinuotomis pakuotėmis. Pavyzdžiui, kur yra dalis popierinė, dalis plastikinė.“

Ligita Girskienė

Patvirtinus įstatymo pataisą, nauja tvarka įsigaliotų nuo 2024 metų.