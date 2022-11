Cigaretes kuro granulėse keičia pačios granulės: kontrabandininkai per sieną imasi gabenti sankcionuotas prekes

Lietuva aktyviai remia sankcijas Ukrainą užpuolusiai Rusijai, tačiau dalis verslo, muitinės pareigūnų teigimu, ieško būdų jas apeiti. Vietoje anksčiau masiškai kontrabanda į Lietuvą keliaudavusių cigarečių, dabar slėptuvėse pareigūnai aptinka ir rusiškų bei baltarusiškų prekių, kurioms taikomos sankcijos. Taip pat klastojami dokumentai, bandant apsimesti, kad kroviniai – iš Centrinės Azijos. Tokių krovinių šiemet padaugėjo kone dvigubai. Per šį regioną, pasak pramonininkų, vyksta ir prekių judėjimas iš Lietuvos į Rusiją.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija, Lavoriškių poste stebimas padidėjęs automobilių srautas. Čia sutiktas Nikita sako iš Rusijos vežantis prekes į Kaliningradą.

„Atvažiavau antradienį – o šiandien vėl antradienis. Išeina – jau savaitė, kai važiuoju per sieną“, – sako Nikita.

Muitinės departamentas skelbia, kad šiemet iš Kazachstano ir kitų centrinės Azijos šalių krovinių išaugo 90 proc. Tai pareigūnams sukėlė įtarimų. Visą šią savaitę Muitinė vilkikus tikrina griežčiau.

„Šiandien nė vienam nebuvo, kad tiesiog atidarytų ir pažiūrėtų. Visi siunčiami į rentgeną“, – pabrėžia sieną bandantis kirsti vyriškis.

Muitininkai pasakoja, kad anksčiau taip aptikdavo kontrabanda gabenamas cigaretes, o dabar aptinka slėptuvių rusiškomis ar baltarusiškomis prekėmis, kurioms taikomos sankcijos.

„Medinio namelio sienų konstrukcijos ir vietoj užpildo, skirto šiltinimui, buvo tiesiog supiltos kuro granulės. Tikrai tai nustebino mūsų pareigūnus, nes lūkestis buvo rasti cigaretes. <...> Net kolegos juokavo, sako, anksčiau kuro granulėse slėpdavo cigaretes, praeis dar keli metai ir cigaretėse slėps kuro granules“, – pasakoja Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas.

Karalienės Luizės tiltas, pasienis, Panemunė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Tai ne tik juokinga, bet ir liūdna, kad žmonės nori išvežti savo prekes ir turi jas paversti kontrabandinėmis“, – neslepia „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas,

Muitinės pareigūnai taip pat turi įtarimų, kad dalis krovinių iš Rusijos ir Baltarusijos, kuriems taikomos sankcijos – ne tik kuro granulės, bet ir kitas kuras, metalo ir medžio konstrukcijos į Europos Sąjungos teritoriją bandomos per Lietuvą įvežti kaip kroviniai iš Centrinės Azijos.

„Matome ir labai įdomių atvejų, kai pagal dokumentus transporto priemonė iš Uzbekistano išvažiuoja prieš 2 dienas ir per 2 dienas sugeba atvykti į Lietuvą, kas de fakto neįmanoma, akivaizdu, kad yra tam tikras klastojimas ir tos prekės atvyko tikrai ne iš Uzbekistano“, – teigia D. Žvironas.

Lietuvą ir Uzbekistaną keliais skiria per 4200 kilometrų. Pasak Muitinės vado, taip elgiasi ne tik centrinės Azijos, kitų Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos vežėjai. Vežėjų asociacijos vadovas sako, kad už tokius veiksmus atsakingi prekių siuntėjai, o ne vežėjai.

Pasienis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

„Kad vežėjas žinotų kilmės šalį, iš kur ta prekė, ar paslėpta – aš nemanau. Kartais pas mus būna taip, kad mes perlenkiam lazdą, nes dabar įvažiuojančios mašinos iš anos pusės laukia daugiau kaip savaitę. Tai jeigu dar stipriau tikrinsime, reikės tikriausiai laukti ilgiau“, – piktinasi Z. Buivydas.

Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas sako, kad vyksta panašus judėjimas ir iš Lietuvos.

„Vidurinės Azijos šalys pradėjo daugiau importuoti įvairių prekių iš Lietuvos, pradedant Kazachstanu – didžiausias pokytis, – o prasidėjus karui, prisidėjo Turkmėnistanas, Uzbekistanas. Dalis prekių vis dėlto yra paruoštos Rusijos rinkai, tai jie nustato pagal galutinį iškrovimo tašką. Yra prekybinių kompanijų, kurios galvoja kaip apeiti ES sankcijas“, – aiškina Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Arūnas Laurinaitis.

Muitinės departamentas skelbia, kad per šiuos metus į Rusiją neišleido 10ties tūkstančių, į arba iš Baltarusijos 3000ių krovinių. Per pusmetį surašė per 600us administracinės teisės pažeidimų protokolų.