„Litgrid“ vadovas: stebime tikrai įspūdingą atsinaujinančių energijos išteklių energetikos plėtrą

Šiemet prasidėjęs atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) elektrinių plėtros proveržis „yra tik pradžia“, o 2030 m. Lietuva pasigamins daugiau elektros, nei jos suvartos, sako elektros perdavimo tinklų operatoriaus „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

„Ministras (energetikos ministras Dainius Kreivys – ELTA) sako, kad mūsų tikslas turėti 9,4 GW atsinaujinančios energetikos 2030 m. Mano nuomone, bus daugiau“, – ketvirtadienį „Green Tech Forum“ renginyje sakė R. Masiulis.

Anot jo, „Litgrid“ „profesiniu“ spėjimu, iki 2030 m. Lietuvoje instaliuota AEI galia išaugs 7 kartus nuo šiuo metu veikiančių 1,3 GW, o šalis taps elektros eksportuotoja. Tuo metu vartojimas, manoma, galėtų augti nuo dabartinių 12 TWh iki 20 TWh kasmet.

„Tikrai įspūdingi skaičiai. Matome, kad 2030 m. gamyba praktiškai viršys net ir Lietuvos elektros vartojimą – vertinant, kad vartojimas Lietuvoje didės“, – sakė jis.

„Aišku, gali nepavykti, galbūt bankai nefinansuos kai kurių projektų, bet („Litgrid“ prognozė – ELTA) pagal tai, kam jau išrašyti ketinimų protokolai, išduotos prisijungimo sąlygos, kur jau galima projektų pavadinimus pasakyti“, – teigė „Litgrid“ vadovas.

Rokas Masiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak jo, pastaruoju metu prie šalies skirstomųjų tinklų prijungiami Lietuvos mastais „įspūdingi“ nauji AEI generacijos pajėgumai. Jo pateiktais lapkričio 17 d. duomenimis, tinkle jau buvo instaliuoti 1371 MW AEI jėgainių galios (700 MW vėjo elektrinių perdavimo tinkle, 143 MW vėjo elektrinių skirstomajame tinkle ir 528 MW saulės elektrinių skirstomajame tinkle). Sparčiai daugėja naujų gaminančių vartotojų, dar pastebi R. Masiulis.

„Nuo rugpjūčio iki spalio beveik po 60 MW prisideda „Energijos skirstymo operatoriaus“ tinkle. Tai yra būtent mažieji (gaminantys vartotojai – ELTA) – žmonių ant stogų įsirengiamos saulės elektrinės, nuotoliniai parkai“, – teigė R. Masiulis.

„Jau nuo šių metų atsinaujinančios energetikos proveržis yra didesnis. Galiu pasakyti, kad tai visiškai tik pradžia“, – pažymėjo „Litgrid“ vadovas.

Tačiau jis kartu pabrėžė, kad AEI generacijai augant, dalį elektros vis tiek reikės importuoti – R. Masiulio prognozėmis, 2030 m. Lietuva turės importuoti 4,5 TWh, o eksportuoti 5,2 TWh elektros perteklių.

„Nėra taip, kad AEI padarys taip, kad vartosime tik savo pagamintą atsinaujinančią energiją. Ne, taip nebus. Vis tiek importo kažkiek bus. Tikėtina, importas bus brangesnis, nes reikš, kad ir visose valstybėse nėra atsinaujinančios energetikos“, – kalbėjo R. Masiulis.

„Litgrid“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Litgrid“ direktorius taip pat akcentavo, kad augant AEI generacijos pajėgumams bus svarbu sukurti pakankamai infrastruktūros perteklinei elektrai kaupti ir saugoti. Tam, pasak jo, reikės įrengti daugiau elektros kaupimo baterijų, plėsti elektros tinklus bei ieškoti, kaip didinti vidinį elektros vartojimą.

„Manau, kad Lietuvoje jau šiuo metu turime galvoti, ką su elektra darysime, (…) reikia galvoti kur tą elektrą dėti. Dėl to, manau, kad be baterijų ir kitų elektros saugojimo sprendimų, be vartojimo ir, tikėtina, be tinklo plėtros (eksporto linijų į kitas šalis tiesimo), manau, kad anksčiau ar vėliau neišsiversime“, – kalbėjo R. Masiulis.

„Turime pradėti galvoti, ką su ta elektra darysime“, – pabrėžė jis.

Vis tik, kol kas, anot R. Masiulio, Lietuvoje gamyba mažėja, šalis „siurbia elektrą iš visur, kur gali“. „Litgrid“ vadovo teigimu, didžiausią vietinės generacijos dalį sudaro šiluminės elektrinių gamyba.

ELTA primena, kad Seimas dar pavasario sesijos metu priėmė Energetikos ministerijos parengtą atsinaujinančios energetikos „proveržio paketą“, palengvinusį biurokratines procedūras atsinaujinančią energetiką plėtojančiam verslui. Paketu taip pat siekiama iki 2030 metų apie 90 proc. Lietuvos elektros poreikio patenkinti vietine gamyba iš atsinaujinančių išteklių.

„Litgrid“ duomenimis, Lietuvoje vietos elektrinės praėjusią savaitę užtikrino 26 proc. šalies elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 60 GWh elektros energijos – 25 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai gamyba siekė 80 GWh. Pagal importo / eksporto (saldo) santykį, 76 proc. šalies elektros energijos poreikio buvo importuota.