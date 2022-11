Abromavičius: Ukrainos žemės ūkis susitraukė daugiau nei 40 procentų, infliacija sieks 27–30 procentų

„Ukraina dar yra ta šalis, kurioje bet koks mokesčių pakėlimas baigsis tuo, kad surenkamų mokesčių mažės“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“ sakė buvęs Ukrainos ekonomikos ministras, buvęs valstybinės gynybos pramonės įmonės „Ukroboronprom“ generalinis direktorius, dabar verslininkas Aivaras Abromavičius. Jis pasakojo, kokia žemės ūkio padėtis šalyje ir kaip atrodo karo siaubiama ekonomika.

– Noriu pradėti mūsų pokalbį apie tai, ką jūs dabar veikiate, apie jūsų verslą. Jūs esate žadėjęs, kad Černihivo srityje sėsite grūdus visuose savo 40 tūkst. hektarų. Ar taip ir pavyko viską padaryti, kaip planavote? Koks derlius, ar jis jau nuimtas ir ar jis yra skirtas eksportui, ar tai yra tik vidaus rinkai?

– Viską pasėjome, kaip ir planavome, nes pradžioje šiek tiek bijojome techniką vežti į neseniai išlaisvintas teritorijas, bet žmonės buvo nusiteikę labai rimtai, buvome susipirkę iš anksto sėklas ir trąšas, dėl to nedelsėme. Oras irgi pakoregavo planus, dėl to sunku buvo dirbti rugsėjį, spalį, dėl to derliaus nuėmimas šiek tiek užtruko.

Vakar pats buvau Černihive, mažiau nei 150 kilometrų iki Rusijos sienos mūsų laukai yra, baigėme saulėgrąžų derliaus nuėmimą. Dėl lietaus derliaus nuėmimas vėlavo, gal 20 procentų prastesnis derlius saulėgrąžų, laukiame 10 procentų prastesnio kukurūzų derliaus, kukurūzai yra mūsų pagrindinė kultūra. Ankstyvos kultūros davė teigiamą rezultatą: gavom gerą rapsų, kviečių derlių, yra daug sunkumų, bet judame į priekį.

– Ar 8 mėnesius kariaujančioje šalyje žemės ūkio sektorius veikia? Kaip jis veikia? Na, sprendžiant iš to, ką jūs pasakojate, tai veikia, bet kaip jis veikia?

– Jis veikia labai sunkiai, iš tikrųjų, pasaulinės grūdų kainos išlieka labai aukštos taip pat ir dėl karo Ukrainoje. Na ir, pavyzdžiui, Klaipėdos uoste dabar kviečiai kainuoja 310–320 eurų, Ukrainoje vidutinė jų kaina yra maždaug 150 eurų. Tai ūkininkas, kuris turi sunkumų, neturi galimybių eksportuoti santykinai pigiai, jis, greičiausiai, pardavinėja dabar grūdus pigiau už kitų metų savikainą. Ir dėl to turi dilemą – ar parduoti už 150 ir pasisėti už 160, ar paprasčiausiai parduoti, pasidėti grynuosius pinigus į kišenę ir pralaukti geresnių laikų.

Dėl to Ukraina pasisėjo žiemkenčių 5,3 milijono hektarų, pernai tokiu pačiu metu jau buvo pasėta 9 milijonai. Vadinasi, yra daugiau kaip 40 procentų kritimas ir tai yra labai skaudžios pasekmės ir Ukrainos ekonomikai, ir žemės ūkio verslui. Jeigu grūdų koridorius vėl visavertiškai neatsidarys ir nefunkcionuos, manau, kad ateity turėsim labai prastą situaciją sektoriuje.

– Sakote, 40 procentų, ar toks viso žemės ūkio sektoriaus susitraukimas?

– Taip. Pas mus situacija yra geresnė, turim galimybių eksportuoti, pasistatėme tokį infrastruktūros objektą Rumunijos teritorijoje, kad galėtume krauti grūdus iš karto kirtę Ukrainos sieną, praėjusį mėnesį į uostą sugebėjome išvežti 30 tūkstančių tonų savo grūdų, parduoti geresne kaina, nes buvome kainą užsifiksavę dar prieš karą ir pagrindiniai tenderiai, su kuriais buvome pasirašę kontraktus, ištesėjo savo pažadus.

Sunkiau arba labai dideliems, kadangi rakto skylutė yra maža ir labai dideliam sunku pro ją pralįsti, arba labai mažiems, kurie neturi galimybių įsigyti sunkvežimių, kaip kad mes dabar įsigijome, įsigyti vagonų grūdams pervežti, nes trūksta apyvartinių lėšų, nėra galbūt santykių su bankais. Tiems, kas vidutinio dydžio (mes Ukrainoje vidutinio dydžio, nors Lietuvoje pagal apdirbamos žemės kiekį būtume turbūt patys didžiausi), dar šiek tiek išeina kažkaip judėti į priekį, bet neaiškumų yra labai daug.

Planavimas vyksta ne metams į priekį, pusei metų į priekį, ne mėnesiui į priekį – kiekvieną savaitę planuojam, kas bus kitą savaitę: pinigų srautus, kryptis, kuriomis pardavinėsime. Daug korekcijų į darbą taip pat įneša komendanto valanda, nes nuo 11-os vakaro jau visi turi būti namuose. Vadinasi, darbai turi baigtis maždaug kokią 10-ą vakaro, kad kombainininkai, traktorininkai, sunkvežimių vairuotojai, agronomai spėtų būti namuose su šeimomis. Ankstesniais laikais ypač daug darbų su šiuolaikiška technika vykdavo naktį, dėl to derliaus nuėmimas, ypač kukurūzų, irgi bus lėtesnis negu ankstesniais metais.

Aivaras Abromavičius / BNS nuotr.

– O kaip tada aprūpinimas maisto produktais, per karą tai turbūt nelengva užduotis? Kaip pavyksta užtikrinti visuomenės poreikius?

– Parduotuvėse yra visko, maisto produktų kainos yra pakilusios nuo 20 iki 40 procentų, maždaug praktiškai tiek pat, kiek Ukrainos valiuta yra devalvavusi Amerikos dolerio atžvilgiu nuo karo pradžios. Parduotuvėse galbūt trūksta drabužių.

– O kokia infliacija šiuo metu yra Ukrainoje?

– Šie metai baigsis su 27–30 proc. infliacija. Tikimasi, kad kitais metais infliacija sumažės. Žmonėms tai atsiliepia labai skausmingai, kadangi bet kokios įmonės, ypač valstybės, per karą, žinoma, atlyginimus kelia labai retais atvejais.

– Yra tokių siūlymų, kad Vyriausybė imtų didinti mokesčius. Per Antrąjį pasaulinį karą taip darė ir Jungtinės Valstijos, ir Britanija, tai yra realu per karą. O kaip jūs manote, dabartinėje Ukrainos situacijoje tai būtų įmanoma? Vyriausybė galėtų apie tai svarstyti, galbūt svarsto?

– Iš tikrųjų Ukraina dar yra ta šalis, kurioje bet koks mokesčių pakėlimas baigsis tuo, kad surenkamų mokesčių mažės, nes verslininkai pripratę dirbti sunkiau greitai besikeičiančioms sąlygoms ir tikrai suras galimybių vengti tų didesnių mokesčių.

– Prieš kelias savaites Rygoje vykusioje konferencijoje „Maršalo fondo“ Vokietijos biuro viceprezidentas Tomas Klaine-Brokhofas kalbėjo, kad kitais metais Ukrainai kiekvieną mėnesį reikės 3–4 milijardų dolerių, kad padengtų biudžeto deficitą, šimtai milijardų bus reikalingi šaliai atstatyti. Kokius apskritai nuostolius šiuo metu yra patyrusi Ukrainos ekonomika? Jeigu atstatymo procesą pradėtume planuoti nuo dabar, apie kokias lėšas turėtume kalbėti?

– Net baisu būtų tokius skaičius pasakyti ir nenoriu spekuliuoti, kadangi kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę infrastruktūros nuostoliai vis didėja ir didėja. Anksčiau energetika ne taip stipriai kentėdavo, o, kaip žinome, per paskutinį mėnesį Rusija labai aktyviai atakavo energetikos infrastruktūrą ir pasekmės, nuostoliai yra labai sunkiai nuspėjami ekonomikai.

Kitais metais į Ukrainos biudžetą planuojama gauti pusantro milijardo eurų per mėnesį iš Europos Sąjungos ir pusantro milijardo eurų per mėnesį iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Šiemet biudžeto deficitas būdavo didesnis, 4–5 milijardų eurų per mėnesį, kitais metais tikimasi, kad tas deficitas bus arčiau 3 milijardų ir, gavusi tuos pinigus, Ukraina susitvarkys.

Ukraina, žinoma, dabar yra visiškai finansiškai priklausoma nuo sąjungininkų. Ir norisi toliau laukti paramos iš sąjungininkų, nes visiškai aišku, kad Ukraina kovoja ne tiktai už savo šalies nepriklausomybę, bet ir už demokratiją, už visos Europos Sąjungos ir Vakarų laisvę.