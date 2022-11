Dviračių takų plėtros Kauno rajone studiją rengs Austrijos „MC Mobility“

Kauno rajonui siekiant pagerinti susisiekimą dviračiais, bus rengiama jų takų plėtros studija.

Šią paslaugą savivaldybė užsakė Austrijos konsultacijų bendrovei „MC Mobility Consultants“.

Tyrimas turėtų atsakyti į klausimus, kaip vystyti dviračių takus, kad jie sudarytų vientisą tinklą, teigė Kauno rajono vicemeras Paulius Visockas.

„Studija atsakys į klausimus, kur takai yra, kur kas planuojama, kur tikslinga vystyti, kad būtų galima takus daryti ne atkarpomis, o jungti į vientisą, bendrą tinklą. Iš principo tai valstybės politika“, – BNS sakė P. Visockas.

Anot vicemero, dabar yra nemažai trikdžių miesto ir jo apylinkių dviračių takus sujungti į bendrą tinklą.

„Pavyzdžiui, važiuojant nuo Kauno pilies per Kulautuvą, nuo Vilkijos iki Seredžiaus trūksta keturių kilometrų tako. Per Zapyškį esame paleidę laivelį, kuris perkelia dviratininkus, kad Kaunas, Zapyškis ir Kulautuva būtų sujungti į 34 kilometrų mažąjį žiedą, tai būtų galima daryti per Vilkiją, kur yra keltas, bet kitoje Nemuno pusėje, nuo Zapyškio iki Kriūkų irgi nėra tako“, – kalbėjo P. Visockas.

Sutartis su konkursą laimėjusia „MC Mobility Consultants“ pasirašyta spalio 28-ąją, pagal ją, bendrovė studiją turi atlikti iki kitų metų vasaros pabaigos.

Konkurse dar dalyvavo bendrovė „Kelprojektas“, tačiau ji pasiūlė per didelę kainą, nurodoma viešojo pirkimo ataskaitoje.

Kauno rajono savivaldybė pernai skelbė, kad jos teritorijoje buvo 66 kilometrai dviračių takų.