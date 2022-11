Vokiečių ekonomistas apie Rusijos ateitį: karas visam laikui pakeitė šalies ekonomikos kelią

Prasidėjus karui Rusijos ekonomika nesugriuvo, kaip buvo tikėtasi, tačiau, Vakarams ir toliau taikant sankcijas, šalies laukia ilgalaikė stagnacija, sako ekonomistas Benjaminas Hilgenstockas.

Jis nuo karo pradžios kartu su Tarptautinių finansų institutu (angl. The Institute of International Finance) rengia ekonomines analizes, kokia yra Rusijos ekonomikos būklė.

262-oji Interviu trumpai Karo pradžioje prognozuota, kad dėl įvestų sankcijų Rusijos BVP smuks 15–20 proc. Šiuo metu prognozuojama, kad šalies ekonomika trauksis apie 5 proc.;

Rusijos centrinis bankas geriau nei tikėtasi sugebėjo atlaikyti pirminį sankcijų poveikį;

Rusijos pajamos, gaunamos iš angliavandenilių eksporto, suteikia didelę finansinę pagalvę karui finansuoti;

Vakarų įvestos sankcijos kardinaliai pakeitė Rusijos ekonomikos trajektoriją ir vidutiniu bei ilguoju laikotarpiu šalis susidurs su ūkio stagnacija;

Rusijos ekonomika patirtų didesnį spaudimą, jei prie sankcijų įgyvendinimo prisidėtų daugiau valstybių;

Ekonomistas interviu LRT.lt teigia, kad, nors Rusijai geriau nei tikėtasi pavyko atlaikyti pirmą Vakarų sankcijų smūgį, ilguoju laikotarpiu šalies ekonomika panirs į stagnaciją.

– Kokia šiuo metu yra Rusijos ekonomikos būklė?

– Manau, kad šiame kontekste labai svarbu nepamiršti, kokiu keliu Rusijos ekonomika žingsniavo prieš prasidedant invazijai į Ukrainą. Per COVID-19 pandemiją 2020 m. Rusija patyrė daug mažesnį gamybos apimties sumažėjimą, negu tikėtasi. Po pandemijos Rusijos ekonomika sparčiai atsigavinėjo. 2021 m. pabaigos duomenys teikė pagrindo dar didesniam optimizmui. Buvo tikimasi augimo. Be to, verta pažymėti, kad Rusijos centrinis bankas anksti ir gana sėkmingai ėmėsi spręsti infliacijos problemą, kuri tuo metu jau buvo atsiradusi daugelyje šalių.

Tačiau tai tampa sena istorija. Karas ir sankcijos visam laikui pakeitė Rusijos ekonomikos kelią. Klausėte, ar Rusijos ekonomika žlunga? Aš taip nesakyčiau. Manau, kad Rusijos ekonomika šiuo metu yra gana atspari. Tai matėme ir po 2014 m., Krymo aneksijos bei konflikto Rytų Ukrainoje, kai Vakarų įvestos sankcijos didelio poveikio neturėjo. Vis dėlto Rusijos ekonomika nebuvo tobulos būklės iki karo. Darbo našumo augimas Rusijoje buvo silpnas, augimo potencialas ribotas, gyventojų skaičius mažėjo. Vakarų įvestos sankcijos dar labiau pablogins šiuos rezultatus.

Kalbėdami apie sankcijas, pavyzdžiui, matome, kad eksporto kontrolė turėjo didelį poveikį tam tikriems ekonomikos sektoriams (aviacijai, automobilių sektoriui). Vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje tai reiškia, kad Rusija bus dar labiau priklausoma nuo angliavandenilių ir kitų žaliavų gavybos ir eksporto. Tokio dydžio šaliai tai labai didelė problema. Ši problema neišnyks per artimiausius keletą metų.

– Karo pradžioje, Vakarams pradėjus įvedinėti sankcijas, ekonomistai prognozavo, kad Rusijos ekonomika žlugs, per metus susitrauks bent 15 proc. Kad ir kaip būtų, Rusijos finansų sistema rodo atsparumą, rublis išlaiko vertę. Tarptautinių finansų institutas šiems metams prognozuoja 5–6 proc. Rusijos ekonomikos susitraukimą, Rusijos centrinis bankas – 3 proc. Ar tai reiškia, kad sankcijos prieš Rusiją neveikia?

– Ne, tai nereiškia, kad sankcijos yra neveiksmingos. Tačiau čia reikia atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Jūsų paminėtas argumentas dėl finansų sistemos yra labai svarbus. Rusijos finansų sistema laikosi geriau, nei tikėjosi dauguma analitikų. Tai susiję su labai kvalifikuotu Rusijos centrinio banko atsaku. Karo metu nepastebėjome, kad smarkiai sumažėtų kreditų privačiajam sektoriui skaičius Rusijoje. Tai vienas iš kanalų, per kurį galėjo būti paveikta šalies ekonomika.

Kalbant apie rublį. Manau, kad valiutos kursas nebūtinai tinkamai atspindi valiutos stiprumą. Rublio prekybos apimtys, kiek turime duomenų, yra gerokai sumažėjusios, palyginti su tomis, kurios buvo prieš prasidedant karui. O tai reiškia, kad valiutos kursas nebūtinai yra tikslus Rusijos ekonomikos būklės rodiklis. Be to, nereikia pamiršti, kad Rusijos valdžios institucijos nustatė įvairias priemones, tokias kaip kapitalo kontrolė arba įpareigojimas tam tikrą eksporto užsienio valiutos kiekį iškeisti į rublius, o tai prisidėjo prie rublio stiprėjimo. Vien tai, kad anksčiau laisvai svyravusi valiuta yra tokia stabili ir laikosi apie 60 rublių už dolerį, kai ką pasako apie valiutos kurso, kaip rodiklio, vertę.

Rusijos einamoji sąskaita, mlrd. JAV dol. / IIF ir Rusijos centrinio banko duomenys

– Be Vakarų įvestų sankcijų, Rusija sankcijas įsivedė sau pati, paskelbusi dalinę mobilizaciją. Rugsėjį Rusija užbaigė mobilizaciją, kurios metu pašaukta apie 300 tūkst. rusų. Dar apie 1 mln. vyrų, bijodami mobilizacijos, išvyko iš šalies. Ar tai turės poveikį Rusijos ekonomikai?

– Manau, kad tikrai turės. Tikėtina, kad tai lems ilgalaikius padarinius. Nemanau, kad kas nors tikisi, jog karas greitai baigsis. Jei kas nors buvo pašauktas į kariuomenę, tačiau pabėgo iš šalies, bijos grįžti atgal į Rusiją, nes tai turės teisinių pasekmių.

Svarbu pažymėti, kad šiuo metu yra labai sunku vertinti, koks tiksliai yra tam tikrų priemonių poveikis Rusijos ekonomikai. Tai susiję ir su tuo, kad tam tikri duomenys paprasčiausiai nebeteikiami. O tie, kurie teikiami, dėl jų patikimumo kyla abejonių.

Dauguma analitikų tikisi, jog šiais metais Rusijos ekonomika susitrauks maždaug 6 proc., o kitąmet trauksis sparčiau. Tikėtina, kad prognozės gali būti ir dar niūresnės dėl mobilizacijos, kuri daro įtaką lūkesčiams. Be to, iš šalies išvyko nemažai kvalifikuotų specialistų. Tai neabejotinai turi įtakos Rusijos ekonomikai.

– Kaip manote, ar Rusija, planuodama pradėti karą prieš Ukrainą, sąmoningai ruošėsi sankcijoms? Juk po Krymo aneksijos Rusijos užsienio rezervas padidėjo nuo 400 mlrd. JAV dolerių iki daugiau nei 600 mlrd. JAV dolerių.

– Tai, ką minėjote apie 2014 m., yra svarbu. Nuo to laiko Rusija labai sąmoningai ėmėsi veiksmų, kad pagerintų ir apsaugotų savo ekonomiką nuo tolesnių tarptautinių sankcijų. Tokius Rusijos veiksmus mes vadiname „Rusijos tvirtovės strategija“. Dalis šios strategijos – tai atsargų, pavyzdžiui, rezervų, kūrimas. Dalis jų – tam tikrų sistemų, pavyzdžiui, nacionalinių mokėjimo sistemų, nacionalinių kredito kortelių sistemų, kūrimas, siekiant užtikrinti, kad sankcijos finansinei sferai turėtų mažesnį poveikį. Be to, Rusijos centrinis bankas ilgą laiką buvo laikomas labai kompetentinga institucija, ir, manau, nuo vasario pabaigos jis tai dar kartą įrodė.

Rusijos centrinio banko reakcija į krizę buvo gera ir reikšmingai prisidėjo prie to, kad Rusijos finansų sistema išliko stabili arba palyginti greitai vėl stabilizavosi po trumpo laikotarpio, kai atrodė, kad horizonte gali kilti didelių problemų. Juk bankų sistemos struktūrinio likvidumo rodikliai rodė, kad sistema per pirmas karo dienas sugriuvo, tačiau vėliau per palyginti trumpą laiką ir atsigavo. Valiutos kursas, kad ir koks abejotinas rodiklis, siekiant įvertinti ekonominį stiprumą, taip pat stabilizavosi po to, kai atrodė, kad rublis smarkiai susilpnės.

Paminėjote rezervus. Rusija sąmoningai juos didino, diversifikavo, tačiau galbūt nenumatė tarptautinių sankcijų masto. Beje, to nenumatė ir daugelis tarptautinių stebėtojų. Rusija gana apgalvotai pertvarkė valiutų atsargų sudėtį, taip pat geografinį atsargų pasiskirstymą. Ji atsisakė dalies dolerio, atsisakė dalies rezervų saugojimo šalyse, kurios galėtų įvesti tolesnes sankcijas. Vis dėlto, kai turi 600 mlrd. JAV dolerių vertės rezervą, greitai diversifikuoti portfelį nėra lengva. Todėl Rusija nebuvo visiškai apsaugota nuo tokios drastiškos priemonės kaip centrinio banko turto įšaldymas, kurio dauguma stebėtojų nenumatė. Rusija taip pat to nenumatė. Tai turėjo didelį poveikį. Tačiau šalis, turinti daugiau nei 200 mlrd. JAV dolerių einamosios sąskaitos perteklių, gali gana greitai atkurti atsargas. Todėl mes sakome, kad sankcijos yra judantis taikinys.

– Iki šiol ES yra Rusijai pritaikiusi 8 sankcijų paketus. Prie sankcijų prisidėjo JAV ir kitos Vakarų valstybės. Kaip manote, kurios sankcijos iki šiol darė didžiausią spaudimą Rusijai?

– Visų pirma reikia atsakyti į klausimą, o koks gi yra sankcijų tikslas? Ar siekiama sumažinti užsienio valiutos įplaukas į Rusiją? Ar siekiama trukdyti Rusijos karo veiksmams Ukrainoje?

Žvelgiant į Rusijos prekybos duomenis, daug kas daro išvadą, jog sankcijos neveikia. Manau, kad iš dalies tai netiesa. Šaliai, kurios einamosios sąskaitos perteklius prieš karą siekė per 50 mlrd. JAV dolerių, prasidėjus karui ir labai pabrangus žaliavoms, sunku tikėtis, kad einamoji sąskaita sumažės.

Dar viena sritis, kurioje dar nematėme labai daug sankcijų – tai angliavandenilių eksportas. Minėjote naftos embargą, naftos produktų embargą. Jie bus pradėti taikyti per artimiausias savaites ar mėnesius. Taigi sunku tikėtis didelio poveikio iš to, kas dar neįvyko. Be to, tai labai sudėtinga sritis, nes, nors ir siekiama sumažinti Rusijos energijos eksportą į Europą, tačiau tuo pat metu, pašalinus Rusijos tiekimą iš pasaulinės rinkos, neišvengiamai padidėtų kainos, o to pasaulio ekonomikai dabar tikrai nereikia. To nenori ir politikai bei sankcijas taikančios šalys.

Sankcijos finansų sektoriui buvo gana plačios, o dalies Rusijos finansų sistemos atjungimą nuo SWIFT mokėjimų sistemos buvo galima vadinti „atominėmis“ sankcijomis. Tačiau ši priemonė nebuvo tokia veiksminga, kaip buvo tikimasi. Tačiau tai susiję su kvalifikuotu Rusijos centrinio banko atsaku.

Manau, kad viena sritis, kurioje sankcijos turėjo labai svarbų poveikį, ypač karinėms pastangoms, yra eksporto kontrolė, ypač aukštųjų technologijų prekių ir dvejopo naudojimo technologijų. Manau, kad tai labai sunkina Rusijos galimybes pakeisti ir remontuoti Ukrainoje prarandamą įrangą.

Be to, Rusijos gebėjimas finansuoti karo veiksmus Ukrainoje taip pat priklauso ne tiek nuo užsienio valiutos įplaukų, kiek nuo bendros fiskalinės padėties ir valdžios institucijų gebėjimo finansuoti skolą ir valstybės biudžeto deficitą. Ir nemanau, kad tai sankcijos gali paveikti labai tiesiogiai.

Rusijos biudžeto balansas / IIF nuotr.

– Karo pradžioje mes skaičiavome, kiek gi Rusija ilgai bus finansiškai pajėgi tęsti karą. Buvo perdėto optimizmo, kad pusė užsienio rezervo įšaldyta, o karas nėra pigus. JAV karo ekspertas Robertas Farley tikino, kad viena karo diena Rusijai atsieina 500 mln. JAV dolerių. Ar ilgai Rusija bus pajėgi tęsti karą kalbant apie šalies finansus?

– Čia svarbu tai, kad Rusija, kad ir koks būtų konkretus skaičius, neišleidžia 500 mln. JAV dolerių per dieną. Ji išleidžia rublius, kurių dydis prilygtų 500 mln. JAV dolerių per dieną.

Už karą Rusija daugiausiai moka rubliais, neskaitant tam tikro karinių prekių importo iš kitų šalių, pavyzdžiui, Irano, Šiaurės Korėjos ar kai kurių kitų. Kareiviams mokama rubliais, už Rusijoje pagamintą karinę įrangą mokama rubliais.

Taigi kyla klausimas, kiek Rusija gali sau tai leisti? Kalbant apie bendrą valdžios finansinę padėtį, dabar matome, kad, taip, pirmaisiais karo mėnesiais buvęs biudžeto perteklius iš esmės išnyko. Tačiau Rusijos federalinės vyriausybės deficitas, kurio tikimės, yra maždaug 2 proc. nuo BVP. Ir tai nėra itin problemiška finansuoti.

Be to, reikia nepamiršti, kad Rusijos valdžia praeityje yra pademonstravusi gebėjimą mažinti išlaidas ir imtis fiskalinio konsolidavimo priemonių. Taigi, ar Rusijos išlaidos galėtų dar labiau augti? Tam yra galimybių. O jeigu pajamos mažės, yra būdų mažinti kitas išlaidas ir išlaikyti deficitą kontroliuojamą. Rusijos finansų sistema iš esmės priklauso valstybei. Jei reikės, Rusijos bankai gali supirkti daugiau valstybės skolos. Taigi nemanau, kad Rusijai artimiausiu metu pritrūks pinigų karui finansuoti.

– Vienas iš prokremliškų argumentų – Vakarai, įvesdami sankcijas, nukentėjo labiau nei Rusija. Ar sutinkate su tuo?

– Ne, nesutinku. Be abejo, tiesa, kad karas, sankcijos ir kitos priemonės, kurios nėra tikros sankcijos, pavyzdžiui, Rusija mažina dujų srautus į Europą ir panašūs dalykai, daro didelį poveikį Europos ir pasaulio ekonomikai. Tačiau man ir daugeliui kitų atrodo, kad šias pasekmes galima suvaldyti. Ir galbūt jau 2023 ar 2024 m. Europos ekonomika išbris iš šio sukrėtimo ir vėl pradės augti. Pasaulio žaliavų rinkos galiausiai prisitaikys prie to, ką galėtume pavadinti nauja norma. Tikėtina, kad energijos kainos bus didesnės nei prieš karą, tačiau nė iš tolo nepriartės prie tų, kurias matėme, pavyzdžiui, dujų kaina šių metų vasarą. Taigi, Vakarų ekonomikos galiausiai iš to išbris. Be to, šalių vyriausybės, atrodo, gali ir nori imtis tam tikrų priemonių, kad apsaugotų savo žmones nuo didesnių energijos kainų pasekmių. Kartu sankcijų pasekmės, sankcijų poveikis Rusijos ekonomikai laikui bėgant tik didės. Tačiau reikia suprasti, kad sankcijų poveikis Rusijai pasimatys tik per ilgesnį laiką. Po dabartinio gamybos apimties sumažėjimo epizodo Rusijos laukia reikšmingas sąstingio laikotarpis ir tai nebus laikinas sukrėtimas. Kaip minėjau anksčiau, tai visiškas ekonominės trajektorijos, kuria ėjo Rusija, pakeitimas.

Rusijos atsiskyrimas nuo, pavyzdžiui, svarbiausios jos eksporto rinkos – Europos. Tai iš esmės keičia Rusijos energijos eksportą. Anksčiau kalbėjau ir apie eksporto kontrolę, tai turės ilgalaikį poveikį Rusijos ekonomikai, nes aukštųjų technologijų produktų šaliai gauti sunku.

Kyla klausimas dėl žmonių, bėgančių nuo mobilizacijos, protų nutekėjimo, kuris turi ilgalaikį poveikį Rusijos ekonomikai. Pasakojimas, kad dėl įvestų sankcijų Vakarai kenčia, galbūt ir įtikina tuos, kurie sėdi prie ekranų, tačiau jis nėra teisingas. Tačiau turime nepamiršti, kad sankcijos nėra stebuklinga lazdelė, kuri pre vieną dieną staiga sustabdys Rusijos agresiją Ukrainoje.

– Tai kas laukia Rusijos ekonomikos ateityje? Po dvejų, trejų, penkerių metų?

– Nesu tikras, ar turiu į tai itin išsamų ar įtikinamą atsakymą. Labai sunku numatyti, kas nutiks 2023 ar 2024 m. dėl šio karo. Manau, kad kol karas nesibaigė, net nereikia kalbėti apie pokrizinę Rusiją ir apie tai, kaip ji gali atrodyti. Šiuo metu visiškai nežinoma, kaip reaguos Rusijos vidaus politika. Tačiau tai, ką stebime dabar, tikriausiai yra ilgalaikės tendencijos. Tikėtina, kad Rusijos energijos srautai į Europą nebegrįš į ankstesnę padėtį. Tai susiję ir su sankcijomis, ir su Europos pastangomis mažinti strateginę priklausomybę nuo Rusijos. Juk Rusija naudoja energiją kaip šantažo priemonę. Todėl nemanau, kad kuri nors Europos vyriausybė gali grįžti į tokius santykius su Rusija, kurie buvo iki šiol. Tikrai ne prie šio Rusijos režimo. Taigi, tai greičiausiai bus visam laikui. Ir tai turės rimtų pasekmių Rusijai.

Rusijos ekonomikos augimas nebuvo įspūdingas dar iki karo, o po jo ateities perspektyvos ekonomikos augimui tapo dar niūresnės. Stagnacija, mažas augimas ar kiti scenarijai priklausys nuo daug veiksnių, pavyzdžiui, nuo Rusijos tolimesnio įsitraukimo į karą. Be to, sunku nustatyti Rusijos ekonomikos būklę, nes šalis nebeteikia daug svarbių ekonominių rodiklių.

– O kaip sankcijos ir lėtėjanti ekonomika veikia paprastų rusų kasdienybę? Ar tai reiškia, kad jie negalės įsigyti norimų prekių ženklų produktų, automobiliai, pagaminti šalyje, neturės kažkokių technologinių sprendimų, lėktuvai ims kristi iš dangaus, nes Rusija yra itin priklausoma nuo lėktuvų dalių importo iš Vakarų, o jis ribojamas?

– Be abejo, su sunkumais susiduria automobilių sektorius, nes dalis bendrovių paliko Rusijos rinką. Aviacijos rinka taip pat stipriai nukentės, nes yra labai priklausoma nuo užsienyje pagamintų detalių. Žinoma, visada yra galimybių apeiti sankcijas ir įsigyti reikiamų prekių. Tik klausimas, kiek už tai teks susimokėti. Matome, kad Rusijos importas iš kai kurių šalių labai išaugo. Pirmoji šalis, atėjusi į galvą, yra Turkija, tačiau tokių šalių yra ir daugiau. Jos gali padėti Rusijai gauti prekių, kurių kitu atveju įsivežti gali būti sunku. Čia kyla daug klausimų dėl sankcijų taikymo ir ar nereikėtų jų griežtinti.

Taip pat klausėte manęs, kaip pasikeis paprasto ruso gyvenimas. Konkrečiai nežinau, tačiau tikrai ne į gera.

– Paminėjote Turkiją. Ši šalis yra viena iš tų, kurios eksportas į Rusiją nuo karo pradžios išaugo 200 proc. Turkija padeda apeiti sankcijas. Net ir iš Lietuvoje esančių įmonių esu girdėjęs, kad tam tikrų prekių, kurių Rusija negali eksportuoti į ES, galima įsigyti per Turkiją. Kaip spręsti šią problemą? Sankcionuoti šalis, kurios padeda Rusijai apeiti sankcijas?

– Nors po karo, ypač pastaraisiais mėnesiais, prekyba tarp Rusijos ir Turkijos labai išaugo, prekybos apimtys vis dar nėra labai didelės, palyginti su prekyba, kuri nebevyksta tarp Rusijos ir Europos Sąjungos.

Jei pažvelgsime į importą, Rusijos importą vertiname remdamiesi prekybos partnerių pateiktais skaičiais. Valdžios institucijos nebeskelbia mėnesinių Rusijos importo duomenų. Tačiau atrodo, kad jis vis dar yra maždaug 15 proc. mažesnis nei prieš karą. Gali būti, kad į ikikarinį lygį Rusijos importas nebesugrįš.

Tai, kad Rusija per Turkiją siunčia prekes į kitas šalis arba gauna tam tikrų Vakarų prekių iš Turkijos, ypač tų, kurios reikalingos tęsti karą, yra netinkamų sankcijų įgyvendinimo klausimas ir taip būti neturėtų.

JAV turi labai ištobulintus gebėjimus įgyvendinti sankcijas ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Tačiau čia susiduriame ir su politiniu klausimu. Turkija yra NATO partnerė, jos balso reikia, norint į NATO priimti Švediją ir Suomiją. Turkija atlieka svarbų vaidmenį dėl Ukrainos grūdų eksporto susitarimo. Turkija yra ta šalis, kur vyksta daug rusų, ypač dabar, kurie bėgo nuo mobilizacijos. Taigi, čia susiduriame ir su politinės valios klausimu. Kiek norime spausti partnerį, kuriuo pasikliaujame įvairiose srityse.

– Ar Vakarų rezerve dar liko sankcijų, kurias būtų galima įvesti Rusijai, siekiant sustabdyti jos pradėtą karą Ukrainoje arba dar labiau pabloginti Rusijos ekonomikos padėtį?

– Manau, kad galima daugiau nuveikti eksporto kontrolės srityje. Ją galima dar labiau sugriežtinti ir dar labiau sustiprinti eksporto kontrolės laikymąsi, nes tai riboja Rusijos galimybes tvarkyti ir atkurti Ukrainoje prarastą įrangą. Neturėtume nuvertinti Vakarų šalių gebėjimo labiau pasinaudoti šiuo kanalu.

Didelis dramblys kambaryje – angliavandenilių eksportas. Kalbėti apie sankcijų taikymą čia sudėtinga. Bet koks embargas, bet kokia priemonė, kuri iš pasaulinės rinkos pašalina Rusijos energetikos produktų tiekimą, turi tiesioginį poveikį kainoms, o jį gana tiesiogiai jaučia Europos ir kitos šalys. Būtent todėl tiek daug diskutuojama, pavyzdžiui, apie kainų lubas, nes tai nepašalintų Rusijos naftos ir dujų iš pasaulinės rinkos, tačiau leistų sumažinti energijos išteklių kainas ir užsienio valiutos įplaukos į Rusiją sumažėtų.

Kalbant apie sankcijas reikia atkreipti dėmesį, kad jas Rusijai taiko ne visos šalys, kurios tai galėtų daryti, tai irgi yra problema. Tačiau ir be sankcijų Vakarai turi įrankių padėti Ukrainai kare. Tai būtų karinė parama Ukraina, kuri buvo svari, tačiau ji turi nemažėti. Ukrainai reikia ir finansinės pagalbos, nes šalis susiduria su didžiule ekonomine krize. Ukraina daug lėšų skiria karui, nors tuo pat metu turi mokėti pensijas ir kitus finansinius įsipareigojimus.

– Ar sankcijos iš viso gali sustabdyti karą?

– Teoriškai taip. Sankcijos, jei jose dalyvautų daugiau šalių, galėtų karo kainą Rusijai padaryti labai didelę. Tačiau, net jei būtų įvestos pačios griežčiausios sankcijos, vis tiek reikėtų laiko, kad karo veiksmai sustotų. Tačiau grįžtame ir realybę ir matome, kad ne visos šalys prisideda prie sankcijų.