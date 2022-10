„Sanitex“ teisme neišvengė 55 tūkst. eurų mokesčio už aplinkos taršą

Didmeninės prekybos ir logistikos bendrovei „Sanitex“ teisme nepavyko panaikinti aplinkosaugininkų sprendimo, dėl kurio ji turi sumokėti 55,4 tūkst. eurų mokesčio už aplinkos taršą. Ši prievolė atsirado išsiaiškinus, kad jos atliekas netinkamai tvarkė bankrutavusi įmonė „Metrail“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas spalio 27-ąją atmetė „Sanitex“ skundą, kuriuo ji ginčijo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) sprendimą dėl panaikintų „Metrail“ dokumentų.

„Apibendrinus darytina išvada, kad panaikinti departamento sprendimą nėra teisinio pagrindo, o pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas. (...) Jos nurodyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas“, – konstatavo teismas.

Aplinkosaugininkai dar 2016-ųjų rugpjūtį panaikino atliekų surinkėjos „Metrail“ išrašytą ir atliekų tvarkymo organizacijai „Žaliasis taškas“ skirtą dokumentą apie iš „Sanitex“ priimtas pakuotes. Nelikus šio įrodymo, „Sanitex“ privalėjo į valstybės biudžetą sumokėti 55,4 tūkst. eurų mokesčio už aplinkos taršą.

Vilniaus RAAD teigia, kad „Metrail“ patikinimo metu nustatytas ne vienas neatitikimas, dėl kurių ir buvo panaikintas ginčijamas dokumentas: pavyzdžiui, įmonės padalinys tuo metu neturėjo teisės priimti tam atliekų ar jų tvarkyti, nustatyta, kad kelios tonos metalinių pakuočių išvežta perdirbimui į Latvijos įmonę, kuri tokia veikla nesiverčia.

„Sanitex“ manymu, aplinkosaugininkų sprendimas yra nepagrįstas, ji teismą bandė įtikinti, jog atliekų priėmimą įrodo „Metrail“ pateikti kasos aparatų žiniaraščiai. Be to, bendrovės nuomone, jai negali būti taikoma tokia poveikio priemonė kaip mokestis vien dėl to, kad tvarką pažeidžia visai kita bendrovė.

Nutartyje taip pat teigiama, jog „Sanitex“ pretenzijas dėl nuostolių galėtų reikšti „Žaliajam taškui“, su kuria sudarė atliekų tvarkymo sutartį – ji turėjo kontroliuoti, ar „Metrail“ tinkamai atlieka savo darbą.

„Žaliasis taškas“ samdo atliekų tvarkytojus, viena jų buvo bendrovė „Metrail“.

Anksčiau Vilniaus RAAD nustatė, kad ši įmonė teisėtai, neklastodama dokumentų 2013–2015 metais sutvarkė tik 194 tonas metalo pakuočių, arba 3,2 proc. visų jos patvirtintų ir neva sutvarkytų atliekų bei panaikino suklastotus bendrovės išrašytus dokumentus.

Dėl to 2018-ųjų pabaigoje šimtai įmonių sulaukė raginimo susimokėti 15 mln. eurų taršos mokesčio už 2013-2015 metais nesutvarkytas pakuočių atliekas. Tą turėjusi padaryti „Metrail“ netinkamai sutvarkė 14,5 tūkst. tonų metalinių ir 500 tonų plastiko pakuočių, o už šį kiekį neteisėtai išrašyti dokumentai buvo išduoti 1,8 tūkst. įmonių.