Įstrigo daugiabučių renovacijos – statybų bendrovės nedalyvauja konkursuose

Dėl brangstančių statybų kainų įstrigo daugiabučių renovacijos. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kaltina daugiabučių administratorius bijant gyventojams pranešti, kad reikia perskaičiuoti kainas ir žada, kad kitais metais keisis renovacijos tvarka – nebereiks organizuoti ilgai užtrunkančių viešųjų pirkimų. Tačiau daugiabučių administratorių teigimu, renovacijos kainas savo sprendimais dėl energinės kokybės didina ir pati Aplinkos ministerija, o tai gula ant gyventojų pečių.

Vilniuje, Žirmūnuose, blokiniame penkiaaukštyje, Mindaugas Gikas – vienas iš savo namo renovacijos iniciatorių. Sako, kad su kaimynais nori sutaupyti šildymui, taip pat kad namas gražiau atrodytų ir būtų patogiau gyventi: „Dabar penktame aukšte yra ne tik žiemą šalta, bet ir vasarą karšta“.

Vilnietis pasakojo, kad renovacijos projekto parengimas užtruko daugiau nei dvejus metus, dabar turi prasidėti darbai. Tačiau niekas nevyksta.

Renovacijos darbai įstrigę daug kur. „Naujininkų ūkio“ vadovas Sigitas Čirba sako, kad jų prižiūrimoje Vilniaus teritorijoje šiuo metu renovuojami trys daugiabučiai, o pilnai parengti 30 daugiabučių renovacijos projektai.

„Liko paskutinis žingsnis – paskelbti konkursą, išrinkti nugalėtoją ir toliau vystyti projektus“, – sako „Naujininkų ūkio“ vadovas.

Praėjusį mėnesį buvo paskelbta 10 viešųjų konkursų. „Nė viena įmonė neatsiliepė – niekas nenorėjo vykdyti statybos rangos darbų projekto kainomis. Statybininkai mano, kad tos darbų kainos yra 20–25 proc. mažesnės, nei jie sutiktų dirbti darbus“, – pasakoja S.Čirba, kurio teigimu, kainos paskaičiuotos prieš metus.

Renovacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas sako, kad jų asociacijos nariai ir iki šiol beveik nedalyvavo renovacijose: „Nes tie, kurie pabandė – dauguma baigė su nuostoliu. Yra ir rangovų, kurie išvis nutraukė veiklą ir tapo nemokūs. Kadangi projektai, kurie buvo pateikti renovacijai, buvo nekokybiški.“

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas dėl įstrigusios renovacijos kaltina renovacijos administratorius: „Dažnai tiesiog nenorima ateiti pas gyventojus ir pasakyti, kad statybos pabrango, nes statybos iš tikrųjų pabrango. Tai senomis kainomis skelbti vėl kartas po karto ir kartoti konkursus – neišeina.“

„Naujininkų ūkio“ vadovas S. Čirba sako, kad tai reiškia, kad projektus vėl teks rengti ir tarp kaimynų derinti iš naujo. O tai užtrunka: „Aš manau, kad mes niekada to perskaičiavimo metodu nepasivysime realių kainų. Pavyzdžiui, tie projektai, kurie dalyvaus lapkričio mėnesio kvietime teikti paraiškas – jie turi būti parengti naujai“.

Savo daugiabučio renovaciją, kuri dabar įstrigo, inicijavęs Mindaugas Gikas nemano, kad visi gyventojai sutiks renovuoti savo namą, sužinoję, kad kaina padidėjo 25 proc., o kai kur – 50 proc.

Jeigu kaina pakyla – pirma žmogaus reakcija – pasakymas ne. Įdėta tiek įdirbio, darbo ir dabar tiesiog išgąsdinti žmones pasakant, kad kaina padidėjo – mano požiūriu tai nėra valstybės vyro sprendimas“, – dėsto vilnietis M. Gikas.

„Naujininkų ūkio“ vadovas S. Čirba sako, kad renovacija skęsta ir dėl Aplinkos ministerijos sprendimo pakeisti sąlygas, kad renovuoti namai privalo pasiekti B arba A energetinę klasę, vietoj anksčiau leistos C.

„Ir tas kokybės pakėlimas iššaukia pabrangimą, nes renovuoti namą į A klasę, pusantro ar du kartus brangiau nei į B ar C klasę, – teigia S. Čirba ir prideda: – Tai visa šita finansinė našta turi kristi ant buto savininko. Manau, kad dabar grąžinti kas mėnesį 50 eurų paskolos dydį yra ne tokia didelė našta. Bet jei paskolos dydis bus 100–120 eurų kas mėnesį ir visus 12 mėnesių? Tai čia gyventojai turės apsispręsti, ar pritarti renovacijai, ar ne.“

Aplinkos ministras S. Gentvilas ragina gyventojus neatidėlioti sprendimų net jei kaina ir pakilo ir nežada, kad valstybė prisidės daugiau prie renovacijos nei iki šiol.

Simonas Gentvilas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tie, kurie greičiau renovuosis – sutaupys. Ateity parama tikrai mažės, nes valstybė neturės tiek pinigų, kad paremtų visos Lietuvos gyventojus 40-čia procentu jų turto atnaujinimui. Tie, kas skubės, tie dar gaus tokį procentą, o ateity valstybė negalės tiek daug prisidėti. Kada tiksliai sumažės parama, negaliu pasakyti, bet kuo greičiau darysit renovaciją, tuo didesnę valstybės dalį gausit“, – teigia aplinkos ministras S. Gentvilas.

Statybininkų asociacija yra pasiūliusi pakeisti renovacijos finansavimo modelį, kuris, jų teigimu, paspartintų procesus. Jie ragina, kad valstybė tiesiog mokėtų savo nustatytą fiksuotą sumą už kvadratinį metrą, o ne organizuotų viešuosius pirkimus ir padengtų 42 procentus sąmatos sumos kaip dabar.

„Gyventojai žinotų, kad, pavyzdžiui, už 1 kvadratinį metrą bus skiriama 600 eurų energetinio tvarumo pokyčiui. Tada, jei gyventojas turi 50 kvadratinių metrų – žino, kad gali gauti 30 tūkstančių eurų subsidiją ir tada kalbasi su kaimynais, organizuojasi, kad renovuokime savo būstą“, – sako Statybininkų asociacijos prezidentas D. Gedvilas.

Jo teigimu, dabar panašiai remiamas Saulės elektrinių ar šilumos siurblių įsirengimas, kai valstybė duoda konkrečia sumą ir jokie viešieji pirkimai nevyksta.

Dalius Gedvilas / I. Gelūno/BNS nuotr.

„Jeigu privatus ūkio subjektas sugalvojo pasistatyti autoservisą ar kažkokį restoraną – tai ieško rangovo. Ieško, turbūt, per pažįstamus, per kolegas, per rekomendacijas ir susideri ir įgyvendina tuos projektus. Tai lygiai taip pat galėtų vykti ir gyventojų būstų renovacija. – Kalba D. Gedvilas ir prideda – Dabar renovacijos konkursus skelbia po 5 ir daugiau kartų – tai yra beprasmis laiko gaišimas.“

Aplinkos ministras S. Gentvilas sako, kad pritaria Statybininkų asociacijos idėjai: „Bus pereinama prie fiksuotos kainos. Nesvarbu, ar jūs privatų namą ar daugiabutį renovuosite – už perėjimą iš vienos energetinės klasės, sakykim, iš D į A bus fiksuotas įkainis kvadratiniam metrui. Bet, kad tai galėtumėm praktiškai padaryti, mums reikia susitarti su bankais, kurie prideda tris ketvirtadalius biudžeto – skolina gyventojams pinigus renovacijai. Ir jie turi patvirtinti, kad jiems priimtina tokia tvarka. Tai neįvyksta per pusmetį.“

Renovacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ministras žada, kad fiksuotos kainos renovacijos modelis bus įgyvendintas jau kitais metais:

„Pirmieji kvietimai renovacijai su valstybės parama bus pagal seną modelį, bet kitais metais mes pereisim į fiksuotą įkainį. Tai tiesiog sumažins procedūrų skaičių, sumažins biurokratijos. Tiesiog mes kontroliuosim rezultatą, kiek sutaupyta energijos, o kaip atlikot procedūras, kaip projektavot – tai čia jau daugiabučio administratoriaus ir būstų savininkų klausimas“, – sako S. Gentvilas.

Vyriausybė yra užsibrėžusi renovuoti 1000 daugiabučių per metus. Šiemet iki spalio vidurio baigta renovuoti 290 namų.