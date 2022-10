Starkevičius: jeigu Vyriausybė neras lėšų, galutiniame variante siūlymo dėl PVM lengvatų reikės atsisakyti

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius tvirtina, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatinis tarifas maitinimo, sporto ir kultūros sektoriams darytų įtaką dideliam žmonių skaičiui, nes šiuose sektoriuose yra apie 12 tūkstančių įmonių. Tačiau, jis tvirtina, jeigu Vyriausybė nerastų lėšų neterminuotam lengvatiniam PVM tarifui, tuomet idėjos tektų atsisakyti.

„Kaip parodė praktika, kuri buvo taikoma pandemijos laikotarpiu, kad praktiškai įmokos, kai buvo taikomas mažesnis PVM, praktiškai nesumažėjo. Reiškia padidėjo apyvarta ir dėl to buvo pasiektas rezultatas. Be to, reikia žiūrėti kokia yra situacija kaimyninėse šalyse, Latvijoje, Estijoje yra taikomas nulinis PVM tarifas, o Lenkijoje 9 proc. Tai jeigu mes norime pritraukti kažkokius renginius, aišku, šis PVM tada irgi duoda kažkokią vertę“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė K. Starkevičius.

„Laikausi tos nuostatos, kad jeigu Vyriausybė neras lėšų, galutiniame variante reikės to atsisakyti“, – pridūrė jis.

Parlamentaras tvirtina niekada nesakęs, kad būtinai balsuos už projektą galutinėje priėmimo stadijoje.

„Niekada to nesakiau (kad būtinai balsuotų už įstatymo projektą – ELTA). Dabar pirma stadija“, – sakė Ekonomikos komiteto pirmininkas.

Kazys Starkevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

ELTA primena, kad pirmadienį Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paprašė Vyriausybės skubiai pateikti išvadą dėl Seimo BFK siūlymo, taikyti neterminuotą PVM lengvatą maisto, kultūros ir sporto sektoriams.

Praeitą trečiadienį BFK pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama neterminuotai pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM taikymą maitinimo paslaugoms, visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui bei atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms.

Už įstatymo projektą balsavo 9 BFK posėdyje dalyvavę Seimo nariai, susilaikė vienintelis Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys Matas Maldeikis.

Tarp įstatymo projektą registravusių Seimo narių yra ir Tėvynės Sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai M. Majauskas, Kazys Starkevičius, Mindaugas Skritulskas ir Antanas Čepononis.

Konservatorių partijos prezidiumas dar spalio viduryje buvo įpareigojęs konservatorių frakciją Seime neteikti ir nepalaikyti su Vyriausybe nesuderintų pasiūlymų kitų metų valstybės biudžeto projektui.

Tuo tarpu šią savaitę priimtame TS-LKD priežiūros komiteto nutarime deklaruota aiški rekomendacija į ginčus dėl PVM lengvatų su Vyriausybe įsivėlusiam M. Majauskui. Politikui rekomenduojama atsiimti savo parašus, kurie buvo padėti po su Vyriausybę nesuderintais pasiūlymais. Kitu atveju, pažymima dokumente, konservatorių frakcijai būtų siūloma išsirinkti ir deleguoti naują BFK pirmininką, o pačiam politikui apleisti partijos gretas.