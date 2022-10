Garsus žurnalistas apie milijardinius verslus, sugebėjusius mesti iššūkį rinkos senbuviams

Jei nori išlikti verslo viršūnėje, kiekviena diena turi būti tokia, tarsi viską pradėtum nuo pradžių, sako rašytojas, verslo žurnalistas Lawrence`as Ingrassia.

2020 m. jis parašė knygą („Billion Dollar Brand Club“) apie taip, kaip skutimosi peiliukų, akinių, plaukų dažų, apatinio trikotažo ir kiti JAV vartojimo prekių startuoliai sugebėjo per keletą metų išaugti iki milijardinių bendrovių ir mesti iššūkį rinkos senbuviams.

Interviu LRT.lt, kuris vyko Palangoje vykusioje vadovų konferencijoje „Lūžio taškas“, L. Ingrassia pasakoja, kaip gimsta JAV vartojimo prekių rinkoje esantys milijardiniai verslai, kodėl jie žlunga ir į kokį verslą jis pats investuotų pinigus.

– Daug metų dirbote žurnalistu „New York Times“, „Wall Street Journal“, o prieš dvejus metus išleidote knygą apie sėkmingiausius JAV vartojimo prekių startuolius. Kaip kilo idėja knygą parašyti būtent šia tema?

– Prieš išeidamas į pensiją norėjau nuveikti ką nors įdomaus, ko dar nebuvau daręs. Per savo karjerą rašiau apie euro atsiradimą, technologijų revoliuciją, 2008 m. finansų krizę. Tačiau visada domėjausi verslu, kodėl verslininkai nebijo rizikuoti. Pats niekada nebuvau sukūręs savo verslo, tačiau knygos rašymas šiek tiek primena verslo kūrimą. Pradedi nuo tuščio lapo, nuo idėjos ir turi sukurti produktą.

Idėja parašyti knygą gimė tuomet, kai sužinojau, kad verslininkas Michaelas Dubinas kuria skutimosi peiliukų įmonę („Dollar Shave Club“). Pamaniau, kad tai taip kvaila. Tačiau jis įrodė priešingai ir sulaukė didelio populiarumo. Man pasidarė įdomu, kaip startuoliai gali pradėti konkuruoti su seniai rinkoje veikiančiomis sėkmingomis bendrovėmis. Prieš 20 metų tai padaryti būtų buvę labai sunku. Tačiau dabar tai tapo įmanoma. Šiuolaikinės technologijos sumažino barjerus ir leidžia į rinką žengti naujoms bendrovėms. Nebūtina turėti fabriko namuose, gali prekes gaminti Azijoje. Nebereikia didelių reklaminių kampanijų, o pasiekti auditoriją galima ir per socialinius tinklus. Prekes galima pristatyti labai pigiai. Man pasidarė įdomu, kaip atsirado įmonės, kurios, išnaudodamos šias galimybes, uždirba šimtus milijonų ir atima rinkos dalį iš seniai veikiančių bendrovių.

– Knygoje rašote apie JAV garsius startuolius, tokius kaip skutimosi peiliukus gaminantį „Dollar Shave Club“, akinių gamintoją „Warby Parker“, čiužinių kūrėjus „Casper Mattress“ ir kitus, kurie sugebėjo sėkmingai žengti į rinką. Kurios iš knygoje minimų bendrovių sėkmės istorija jums paliko didžiausią įspūdį?

– Viena iš jų yra „Dollar Shave Club“. Jų pagrindinis konkurentas „Gillette“ visiškai dominavo ir JAV turėjo 70 proc. rinkos dalį. Daug metų „Gillette“ nereikėjo rūpintis dėl konkurentų. Ir štai atsiranda „Dollar Shave Club“ kartu su savininku, kuris nieko nežino apie skutimosi peiliukus ir sugeba priversti „Gillette“ mažinti kainas.

Michaelas Dubinas / AP nuotr.

Mane taip pat žavi ir akinių prekės ženklo „Warby Parker“ atsiradimas ir jų strategija akinius pardavinėti tik internete. Kai pradėjau domėtis šia bendrove, pasirodė keista, kodėl žmonės turėtų akinius pirkti internete, o ne fizinėje parduotuvėje. Tačiau jie turėjo idėją, kaip parduoti. Jie visiškai nemokamai atsiųsdavo 5 akinių rėmelius, iš jų galėdavai išsirinkti labiausiai patikusius. Jei nepatinka – gali nemokamai grąžinti. Jei patinka, siunti akinius atgal, į tavo pasirinktus rėmelius įdedami stiklai ir prekė atsiunčiama.

„Warby Parker“ / AP nuotr.

Kita įdomi istorija – plaukų dažus pardavinėjanti „eSalon“. Įprastai nuėjęs į parduotuvę gali rinktis iš 20–30 plaukų dažų spalvų, o štai minima bendrovė savo klientams pasiūlė neribotą spalvų paletę. Atlikus testą internete jie galėdavo pasiūlyti labiausiai tau tinkančią spalvą pagal plaukų ilgį, storį, formą ir t. t. Jie tiesiog sugebėjo surasti, ko trūksta vartotojui, ir užpildė tą trūkumą.

Plaukų dažymas / M. Chernishev/„Unsplash“ nuotr.

– Kaip svarbu, kad produktas užpildytų trūkstamą nišą rinkoje? Juk jūsų išvardytos įmonės nesukūrė revoliucinių produktų, kažkas pasiūlė pigesnį skutimosi peiliuką, galimybę įsigyti akinius neišeinant iš namų. Galbūt daug svarbiau, kad jūsų minėtos įmonės sugebėjo tiesiog žengti į rinką turėdamos geras reklamines kampanijas ir taip suviliojo pirkėjus?

– Manau, kad turi būti poreikio ir geros reklamos kombinacija. Pavyzdžiui, „Gillette“ peiliukai buvo labai brangūs, todėl atsirado pigesnės produkcijos poreikis. „Warby Parker“ taip pat pasiūlė pigesnius akinius, apatinio trikotažo gamintoja „Thirdlove“ pasiūlė produktų, kurie turėjo daugiau dydžių.

– Dalis jūsų knygoje minimų bendrovių į rinką žengė siūlydamos mažesnę kainą. Ar kaina yra vienas iš pagrindinių kriterijų, leidžiančių įsitvirtinti rinkoje su nauju produktu?

– Nebūtinai, „Thirdlove“ siūlomas apatinis trikotažas buvo brangesnis. Pavyzdžiui, jų pagamintos liemenėlės kainuodavo 60–65 JAV dolerius, o kiti žinomi prekių ženklai liemenėles pardavinėjo po maždaug 45 JAV dolerius. „eSalon“ siūlo plaukų dažus po 24 JAV dolerius, o parduotuvėje įprasti plaukų dažai kainuoja 12 JAV dolerių. Todėl nemanau, kad kaina yra svarbiausias kriterijus. Daug svarbiau yra vertė, kuri sukuriama klientui. Tai yra kokybės ir kainos kombinacija.

– Ar mes galime turėti milijardo vertės kompaniją, kuri reklamai neišleidžia nė cento?

– Ne.

– Bet juk „Tesla“ teigia neišleidžianti nė cento reklamai, „Zara“ išleidžia tik apie 0,3 proc. metinių pajamų reklamai. Beveik jokios reklamos neturi „Rolls Royce“, Indijos rinkoje veikianti „Tupperware“ ir kiti prekių ženklai.

„Tesla“ / AP nuotr.

– Tai įmanoma, bet labai sunku. Manau, kad įmanoma išleisti tik šiek tiek ir turėti gerus rezultatus, bet visada norisi pasiekti kuo daugiau žmonių. Šiais laikais turėti gerą reklamą galima su daug mažesniu biudžetu nei anksčiau, tačiau vis tiek reikia reklamos.

– Ar nemanote, kad reklama yra pinigų švaistymas, o už tai galiausiai vis tiek susimoka vartotojai? Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad pagaminti vieną energetinio gėrimo „Red Bull“ skardinę kainuoja apie 10 euro centų, o jos kaina parduotuvėje siekia apie 1,5 euro. Bendrovė apie 30 proc. savo pajamų skiria reklamai, o mes už tai susimokame pirkdami gėrimą. Galbūt reklamą reikėtų uždrausti?

– Jeigu mes uždraustume reklamą, įmonės, kurios yra įsitvirtinusios rinkoje, turėtų didelį pranašumą. Vadinasi, konkurencijos būtų mažiau, o tos bendrovės galėtų dar labiau padidinti kainas.

Kalbant apie reklamos įtaką kainoms, galime pastebėti tokį reiškinį. Pavyzdžiui, prekybos tinklai dažnai turi savo prekės ženklo maisto produktų, kurie dažniausiai yra tokie pat geri, kaip ir konkurentų, tačiau perpus pigesni. Žmonės turi pasirinkimą. Yra tokių, kurie nori pirkti reklamuojamą produktą ir už tai yra pasiryžę mokėti daugiau. Todėl sprendimas yra ne uždrausti reklamą, o sukurti terpę, kur būtų kuo daugiau konkurencijos.

Pavyzdžiui, „Gillette“ 2016 m., praėjus ketveriems metams po to, kai M. Dubinas įkūrė „Dollar Shave Club“, pirmą kartą istorijoje savo produktų kainas sumažino 10–15 proc. Tai buvo beprecedentis įvykis.

„Gillette“ / AP nuotr.

– Galbūt paklausiu kiek abstrakčiai, bet ar mums vis dar svarbūs prekių ženklai?

– Kai kuriems prekių ženklai yra labai svarbūs. Tai iš dalies priklauso ir nuo amžiaus, tačiau nebūtinai. Pavyzdžiui, man visiškai nesvarbu, kas gamino sausus pusryčius, kuriuos aš perku, tačiau kai perku telefoną, man svarbu, kas jį pagamino.

– Jeigu kas nors prieitų prie jūsų ir pasakytų, kad duoda 1 mlrd. JAV dolerių produktui sukurti, koks tai produktas būtų?

– Tai labai priklausytų nuo regiono. Jei kalbame apie JAV, manau, kad sveikatos apsaugos produktai yra per brangūs, o sveikatos apsaugos paslaugos blogos. Manau, galima būtų investuoti šioje srityje. Visada galvoju apie produktus arba rinką, kurioje yra tik keli žaidėjai. Jie nėra linkę daryti pokyčių, prisitaikyti prie vartotojų, todėl atsiranda galimybė su jais konkuruoti. Be to, žiūrėčiau į sektorius, kur verslas dirba su didele pelno marža. Ten tau atėjus į rinką atsiras galimybė pasiūlyti mažesnes kainas.

Vaistai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Knygoje rašote apie tai, kaip gimsta sėkmingos įmonės, o kada jos miršta?

– Miršta, kai nebesugeba prisitaikyti prie technologijų. Kažkada JAV buvo garsių įmonių, kurios gamino karietas. Kiek iš jų dabar gamina automobilius? Bendrovės, kurios nebijo keistis ir yra atviros technologijų pokyčiams, nuolatos bando save išrasti iš naujo, nemiršta. Jei nori išlikti verslo viršūnėje, kiekviena diena turi būti tokia, tarsi viską pradėtum nuo pradžių.

– Esate pirmą kartą Lietuvoje, kokie jūsų įspūdžiai?

– Tai labai gyvybinga šalis. Nepaisant dabar mus supančių sunkumų, Lietuva atrodo kaip šalis, nesidairanti atgal ir žiūrinti į priekį. Žinote, šalies identitetą kuria gyventojai, atrodo, jie nebijo pokyčių.

– Jeigu turėtumėte burtų lazdelę ir galėtumėte sugalvoti vieną norą, koks jis būtų?

– Kad kiekvienas iš mūsų turėtų daugiau asmeninių ryšių. Jei taip būtų, pasaulyje būtų daugiau supratingumo tarp skirtingų žmonių, kultūrų, o priešiškumo būtų mažiau.