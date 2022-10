Žvakių ieškoti nebūtina: pasirinkus tinkamą elektros lemputę, apšvietimui sutaupysite 90 proc. elektros

Maždaug dešimtadalis namų ūkiuose sunaudojamos elektros energijos tenka patalpų apšvietimui, kuris itin aktualiu tampa rudenį, trumpėjant dienoms ir ilgėjant tamsiajam paros periodui. Laikantis rekordiškai aukštoms elektros kainoms daugelis juokauja, kad teks šviestis žvakėmis, tačiau ekspertai sako, kad tokių radikalių taupymo būdų alternatyva paprastesnė – pasitikrinti, kokios elektros lemputės naudojamos namuose, ir nelaikyti jų įjungtų be reikalo, rašoma „Elektrum“ pranešime žiniasklaidai.

Šiuo metu efektyviausios yra šviesos diodų (LED) lemputės, tad tai geriausias pasirinkimas siekiant sumažinti elektros vartojimą ir sutaupyti. Pasak energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovo Manto Kavaliausko, LED lemputės gali atrodyti brangios, tačiau jos atsiperka per kelis mėnesius, nes naudoja iki 90 proc. mažiau elektros nei kaitrinės lemputės, o ir tarnauja iki 20 kartų ilgiau.

„Kitas labai svarbus aspektas – net ir taupiosios lemputės neturėtų būti paliktos įjungtos patalpose, kur tuo metu nesate, nes ilgainiui gali „išdeginti“ nemenką elektros kiekį. Pavyzdžiui, 10 vatų (W) LED lemputė per valandą sunaudoja 0,01 kWh elektros energijos. Jei ją įjungtą per dieną laikote, tarkime, 5 valandas, per mėnesį ji sunaudos 1,5 kWh. Jei namuose tokių lempučių yra 10, sunaudojimas per mėnesį sieks 15 kWh. Jau nekalbu apie vis dar dalies gyventojų turimas kaitriąsias lemputes, kurios sunaudoja kone dešimt kartų daugiau elektros energijos. Tad tikrai verta išsiugdyti įprotį išjunginėti šviesą išeinant iš patalpos ir gal net sumažinti pačios patalpos apšvietimo intensyvumą“, – komentuoja M. Kavaliauskas.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Svarbus šviesos srauto intensyvumas

Nors šviesos išjungimas nenaudojamoje patalpoje yra vienas svarbiausių apšvietimui naudojamos elektros taupymo būdų, M. Kavaliauskas sako, kad kartais tenka išgirsti nuomonių, jog dažnai išjunginėjant šviesą lemputės greičiau perdega.

„Tiesos tame yra, kadangi kiekviena lemputė turi tam tikrą baigtinį perjungimo ciklų skaičių. Todėl vietoms, kur tenka dažnai įjungti ir išjungti šviesą, rekomenduojama rinktis lemputes su nurodytu didesniu perjungimo ciklų skaičiumi. Tiesa, modernių elektros lempučių perjungimo ciklų skaičius yra išties didelis, pavyzdžiui, kompaktinių liuminescencinių lempučių pakuotėje dažniausiai nurodomas 6 tūkst. perjungimo ciklų skaičius, o LED lempučių – nuo 20 tūkst. iki 200 tūkst. ciklų“, – aiškina M. Kavaliauskas.

Pasak pašnekovo, dažna gyventojų klaida, lemianti per didelį apšvietimui sunaudojamos elektros kiekį, yra vienodo šviesos intensyvumo lempučių naudojimas visose namų patalpose.

„Pavyzdžiui, svetainė ir holas neturėtų būti apšviesti vienodai ryškiai, kadangi šios patalpos atlieka skirtingas funkcijas. Pirmoje laiką leidžiate ilgai, skaitote, bendraujate, tad čia reikia ryškesnės šviesos, tuo tarpu hole būnate tik pareidami ir išeidami iš namų, tad nebūtina jo apšviesti itin ryškiai. Ryškesnis apšvietimas reikalingas ir virtuvėje, darbo bei vonios kambaryje“, – pasakoja jis.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šviesos srautas, arba ryškumas, kurio matavimo vienetas yra liumenas (lm), apibūdina lemputės skleidžiamos šviesos kiekį. Kuo didesnis liumenų skaičius nurodytas lemputės specifikacijoje, tuo daugiau šviesos tokia lemputė generuos. M. Kavaliauskas atkreipia dėmesį, kad visos lemputės pajėgios išgauti norimą šviesos srauto intensyvumą, tačiau vienos tam sunaudoja daugiau elektros nei kitos. Pavyzdžiui, 9-10 W LED lemputės šviesos srautas yra tokio pat stiprumo kaip 60 W kaitrinės lemputės, tik LED lemputė dar ir kur kas efektyviau naudoja elektrą. Be to, viena didesnį šviesos srautą generuojanti lemputė gali patalpas apšviesti ryškiau nei kelios, kurių šviesos srautas yra gerokai mažesnis.

Pašnekovo teigimu, labai svarbu, kad patalpose apšvietimas būtų nukreiptas tikslingai ir jo pakaktų vykdomai veiklai. Jei kambaryje skaitote knygą, kur kas geresnis sprendimas gali būti toršeras ar sieninis šviestuvas su viena pakankamo ryškumo lempute, kurios šviesos srautas nukreiptas tiesiai į knygos puslapius, o ne lubinis šviestuvas su penkiomis lemputėmis, kurios sunaudos daugiau elektros, o skaitymui gali būti ir ne visai tinkamos, nes nuo lubų sklindanti šviesa labiau išsisklaido ir nesikoncentruoja vienoje vietoje.

„Dar vienas aspektas, kuris kartais pamirštamas, yra elektros lempučių ir pačių šviestuvų švara. Įvairiais tyrimais yra įrodyta, kad ant šviestuvų ir lempučių susikaupusios dulkės gali iki 50 proc. sumažinti bendrą patalpos apšviestumą. Tuomet trūkstant šviesos yra jungiami papildomi jos šaltiniai ir taip bereikalingai eikvojama elektra. Kad šviesos srautas būtų efektyviausias, reikėtų reguliariai valyti dulkes nuo šviestuvų ir lempučių“, – pataria M. Kavaliauskas.

Elektros lemputė / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Nevalomos dulkės taip pat veikia kaip šilumos izoliatorius, tad LED lemputės labiau įkaista ir dėl to trumpėja jų veikimo laikas.

Kaip išsirinkti efektyviausią lemputę?

Norint išsirinkti tinkamiausią lemputę, reikėtų atsižvelgti į kelis svarbius parametrus, nurodytus ant lemputės pakuotės. Verta atkreipti dėmesį ne tik į galią, rodančią, kiek lemputė sunaudoja elektros energijos, bet ir į jos energinį efektyvumą, šviesos srautą, perjungimo ciklų skaičių, eksploatavimo trukmę.

Energijos vartojimo efektyvumas žymimas raidėmis nuo A iki E. A++ nurodo, kad lemputė priskiriama aukščiausiai energijos vartojimo efektyvumo klasei, o E – žemiausiai.

Lemputės galios matavimo vienetas yra vatai, pagal kuriuos galima spręsti, kiek elektros tokia lemputė sunaudos. Pašnekovas aiškina, kad norint apskaičiuoti lemputės dienos, mėnesio ar metinį elektros energijos suvartojimą kilovatvalandėmis (kWh), galią vatais reikia padalyti iš 1 000 ir padauginti iš lemputės eksploatavimo trukmės valandomis.

Elektros lemputė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Beje, į galią reikėtų atkreipti dėmesį renkantis elektros lemputes ne tik bendram patalpų apšvietimui, bet ir skirtas įvairiems įrenginiams. Pavyzdžiui, vienu iš nemenkų elektros „rijikų“ gali būti virtuvinio gartraukio lemputė. Jas paprastai laikome įjungtas, ar diena, ar vakaras, nes atrodo, kad jos daug elektros nesunaudos. Tačiau šių lempučių galia paprastai siekia 25-40 W, tad pritaikius minėtą formulę galima nesunkiai pasiskaičiuoti, kiek elektros ji gali sunaudoti“, – dalijasi M. Kavaliauskas.

Ant lempučių pakuotės taip pat būna nurodyta jų eksploatavimo trukmė, arba gamintojo prognozuojamas lemputės tarnavimo laikas, nurodomas valandomis. Tai nereiškia, kad po tiek valandų lemputės būtinai perdegs – apie 50 proc. lempučių veikia ir viršijus nurodytą laiką.