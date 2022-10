Valdžia ėmė taupyti: kilovatvalandžių mažiau, o sąskaitos vis vien didesnės, dėl darbo iš namų nesutariama

Rugsėjo pradžioje Vyriausybei patvirtinus taupymo priemonių planą, valstybės institucijos prigesino ar visai išjungė šviesas, liftus, lemputes keitė taupesnėmis. Institucijoms gavus elektros sąskaitas už rugsėjį matyti, kad mažiau elektros suvartoti pavyko, tačiau kainoms kylant sparčiau sąskaitos vis vien išaugo. Prasidėjus šildymo sezonui, institucijos tariasi, kuriomis dienomis mažinti šildymą ir dirbti iš namų, tačiau ne visur lengva pasiekti susitarimo.

Energetikos ministerija, kuri ir pasiūlė taupymo planą, šį rugsėjį suvartojo 10 proc. mažiau energijos lyginant su rugsėju pernai.

„Mums truputį pavyko sutaupyti, bet kadangi elektros kainos yra aukštesnės, tai sąskaita didesnė“, – sako Energetikos ministerijos kancleris Tomas Daukantas.

Kancleris tikina, kad ministerija įpratusi taupyti. „Imamės įvairiausių priemonių – įprasta šviesą išjungti, neskubėti ją įjungti, naudotis laiptais“, – aiškina T. Daukantas.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nesutaria dėl darbo namuose

Prieš pat savaitgalį ministerija visai ištuštės. Kaip ir nurodoma Vyriausybės taupymo plane, dvi dienas bus dirbama nuotoliu, o tomis dienomis mažinamas šildymas. Po tuo pačiu stogu dvi ministerijos – Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų, o kuriomis dienomis geriau dirbti namie, jos nesusitaria. Todėl pastate gali būti vėsiau bus visas tris darbo dienas.

„Tai gali būti šalčiausias pastatas, nes kolegos Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje nori ketvirtadienį ir penktadienį, mes pagal darbotvarkes matome, kad geriausia penktadienis ir pirmadienis, kaip ir daugelyje ministerijų“, – teigia Energetikos ministerijos kancleris.

Išjungtos šviesos ir liftai

Vyriausybėje senos lempos skaičiuoja paskutines dienas, jas keis taupesnėmis, koridoriuose įjungtos vos kelios lemputės – tai kelios priemonės, kurių ėmėsi kanceliarija.

Seni šviestuvai / LRT stop kadras

Dėl to, skaičiuoja, lyginant su pernai rugsėju suvartojo 35 proc. mažiau elektros energijos.

„Atnaujinome daug senų kondicionierių, dabar jie aukštesnės energetinės klasės A++, tas padarė įtaką, atsisakėme 80 proc. liftų – iš šešių liko du, pakeitėme energiją taupančias lemputes“, – sako Vyriausybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Marius Krutkis.

Tačiau augant kainoms sąskaita vis vien 4000 eurų didesnė nei prieš metus.

Grynieji pinigai / I. Gelūno/BNS nuotr.

„Pavyko užsifiksuoti pakankamai žemą kainą – 26 centai už kWh, tas amortizavo tą kainų šuolį, bet kainų padidėjimas ženklus”, – sako M. Krutkis.

Penktadieniais ir pirmadieniais Vyriausybėje bus ne tik tamsu, bet ir šalta – temperatūra mažinama iki 16 laipsnių, bet nenorintieji darbo perkelti į namus galės dirbti iš specialiai įrengtų kabinetų po 5-6.

„Pastate bus paskirtos tam tikros patalpos, kurios bus šildomos oro kondicionieriais ir jei darbuotojams reikės būti pastate, turės galimybę darbuotis bendradarbystės erdvėje”, – teigia M. Krutkis.

Termometras / Unsplash nuotr.

Sutaupė 40 proc.

Prezidentūroje irgi prietema. Iš trijų pagrindinių institucijų prezidentūra rugsėjį sutaupė daugiausiai – 40 proc. energijos, tačiau, pasak prezidentūros kanclerės Agilos Barzdienės, elektros kaina išaugo 4 kartus.

„Taupome išjungę fontaną, šildymo, vėsinimo, apšvietimo sąskaita, taip pat darbuotojai labiau sąmoningi, pradedant nuo to, kiek į virdulį įpila vandens, be to, daugelyje vietų yra judesio davikliai“, – priemones vardija A. Barzdienė.

Prezidentūros kiemas / R. Dačkaus nuotr.

Vis dėlto dirbti nuotoliu prezidentūros darbuotojai neketina.

„Kol kas nesiruošiame taupyti darbuotojų sąskaita, tai jei darbuotojai nori ir jiems tai geresnis būdas dirbti, jie ir šiuo metu gali dirbti nuotoliniu būdu, bet taupyti jų namų sąskaita mes nesiruošiame”, – sako prezidentūros kanclerė.

Agila Barzdienė / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Seime sąskaita nedidėjo

Priemonės visur panašios. Seime – judesio davikliai, šviestuvai keičiami į sunaudojančius mažiau elektros energijos. Bet galimybės sumažinti vartojimą skiriasi. Parlamentas lyginant šį ir praėjusį rugsėjį sutaupė 16 proc. elektros energijos.

„Seimo kanceliarija turi galiojančią, anksčiau sudarytą su elektros energijos tiekėju sutartį ir kaina nepasikeitė, sąskaita neišaugo”, – sako Seimo kanceliarijos Spaudos biuro atstovė Monika Kutkaitytė.

Skaičiuojama, kad nesiėmus jokių priemonių valstybės sąnaudos už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų, pernai buvo 98 mln. eurų.