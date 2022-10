Ūkininkams vos suduriant galą su galu, valdžia pripažino – pagalbos priemonių trūksta

Ūkininkai, auginantys kukurūzus sako, kad jei ne drėgnas ir šaltas pavasaris, derlius galėjo būti kur kas geresnis. Nors, pasak Ūkininkų sąjungos, šios kultūros pelno neatneša, auginti jų neatsisakoma. Tačiau labiausiai ūkininkus neramina išaugusios energijos kainos ir valstybės paramos trūkumas.

Pakruojo rajono ūkininko Ediko Drupo laukuose – pats darbymetis. Nuimta daugiau kaip pusė kukurūzų derliaus iš 220 hektarų.

„Derlingumą šiandien dienai turime 40 tonų iš hektaro masės kukurūzų. Skaitome, kad tikrai neblogas derlius, galėjo būti šiemet ir geresnis. Pakenkė pavasarį ir vasaros pradžioj drėgnas oras“, – nurodo ūkininkas.

Jau kyla kalnai ir iš laukų atvežtų susmulkintų kukurūzų. Nors ir planavo, ūkininkas sako grūdų šiemet nebekulsiantis. Visą derlių sunaudos pašarams. Jie smarkiai pabrango. Dėl karo Ukrainoje iš ten nebepavyksta įsivežti pigesnių kultūrų.

„Gamyba pabrango, kuras, darbo sąnaudos, nebeįsivežam tų pigesnių iš Ukrainos baltyminių priedų. Soja ir rapsų išspaudos pabrango 40 proc., manyčiau“, – tvirtina vyras.

Kukurūzų burbuolės / Pexels nuotr.

Ūkininkų sąjunga tikina, kad nors susidomėjimas kukurūzais auga ir kai kurie ūkiai pavasarį itin didins sėjamus plotus, uždirbti iš šių kultūrų nepavyks.

„Šiuo momentu, kai energetika yra taip labai sukilusi, tai džiovinimo kaštai nulemia, kad tai yra ekonomiškai tampa nebenaudinga“, – aiškina Ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius.

LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius / LŪS

Pastaruoju metu ūkininkai vis dažniau galvoja ne ką sės pavasarį, o kaip sudurs galus ir išvengs bankroto. Eurostato duomenimis, Lietuvos žemdirbiai yra vieni iš didžiausią skurdą patiriančių ūkininkų Europos Sąjungoje. Su žemės ūkio gamyba nesusijusių sąnaudų augimas viršija 90 procentų.

„Dėl to, kad taip pasirinko Lietuvos valdžia, kad ne padėti mažinti kaštus, kaip tą daro, pavyzdžiui, Lenkijos Vyriausybė, kuri kompensavo ir trąšų pabrangimą, ir elektros pabrangime jie labai greitai reagavo. Pas mus to tokio supratimo nėra. Pas mus pasirinkta politika, kad bus kompensuojama tiems valgytojam, kurie to maisto jau nesugeba įpirkti“, – kritiką žeria R. Juknevičius.

Žemės ūkis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Premjerės patarėjas žemės ūkio klausimams pripažįsta, kad pagalbos priemonių ūkininkams trūksta.

„Turim priemonių tiek perėjimui prie žaliojo kurso, tiek iš tos pačios kaimo plėtros programos. Tačiau tos priemonės paskutiniu metu nesusilaukia didelio susidomėjimo ir akivaizdu, kad jos turi būti pakeistos. Tokios, kokios jos buvo kuriamos iki šiol, nebeveikia“, – pripažįsta Ingridos Šimonytės patarėjas Ignas Jankauskas.

Ateityje planuojama paramos žemės ūkiui priemones keisti. Artimiausiu metu pagalbos sulauks energijai imliausi sektoriai.