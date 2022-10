Paskelbus apie mobilizaciją, rusai puolė pirkti knygas apie nacistinę Vokietiją ir Antrąjį pasaulinį karą

Po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie „dalinę“ rezervistų mobilizaciją karui Ukrainoje, rusai puolė pirkti knygų apie nacistinę Vokietiją ir Antrąjį pasaulinį karą, rašo portalas themoscowtimes.com.

Kaip remdamasis pagrindinių šalies knygynų ir leidyklų duomenimis antradienį pranešė verslo dienraštis „Kommersant“, knygų apie Antrąjį pasaulinį karą pardavimai išaugo 20 proc., nepaisant bendro knygų pardavimų smukimo visoje Rusijoje.

„Literatūra, kuri tiesiogiai fiksuoja šiandienos įvykius, dar neparašyta ir dar kurį laiką nebus parašyta, todėl žmonės intuityviai ieško istorinių epochų su bent kažkiek koreliuojančia patirtimi, – „Kommersant“ sakė literatūros kritikė Galina Juzefovich. – Žmonės stengiasi rasti įtikinamą metaforą ar alegoriją, kuri jiems leistų suprasti, kas vyksta šiandien.“

Nicholaso Stargardto knygos „Vokiečių karas: tauta su ginklu, 1939–1945 metai“ (angl. „The German War: A Nation Under Arms, 1939-1945”), kurioje analizuojama, kaip Vokietijos piliečiai suvokė karo įvykius, pardavimai po rugsėjo 21 d. V. Putino kalbos knygynų tinkle „Čitai gorod“ išaugo penkis kartus.

Knygynas / S. Yin / Unsplash.com nuotr.

Internetinis knygynas „LitRes“ pranešė apie septyniolika kartų išaugusius N. Stargardto knygos pardavimus.

Leidykla „Alpina“ teigia, kad Viktoro Franklio knygos „Taip gyvenimui: nepaisant nieko“ (angl. „Yes to Life: In Spite of Everything“), kurioje aprašoma gyvenimo koncentracijos stovykloje psichologija, pardavimai išaugo 40 proc. Skaitmeninių V. Franklio knygos kopijų pardavimai „LitRes“ knygyne rugsėjį buvo 3,7 karto didesni nei įprastai.

V. Putino pranešimas apie „dalinę“ mobilizaciją sukėlė protestus keliuose šalies regionuose ir didžiulę emigracijos bangą. Chaotiškas mobilizacijos įsakymo įgyvendinimas privertė prezidentą pripažinti, kad procese nebuvo išvengta „klaidų“.