Prekybos tinklus nori priversti rūpintis skurstančiais: parduotuvės negalėtų išmesti maisto, o privalėtų jį paaukoti

Seime kilus idėjai įpareigoti didžiuosius prekybos centrus nebetinkamą parduoti maistą paaukoti labdarai, ja besirūpinantis „Maisto bankas“ tikina kol kas neturintis pajėgumų visą jį surinkti. Tuo metu prekybos tinklai sako jau dabar nemažai maisto atiduodantys labdaros organizacijoms.

Dar praėjusią savaitę Seimo narys Tomas Tomilinas registravo siūlymą, jog prekybos centrai maistą, kuris neatitinka maisto srities ir kitų teisės aktų reikalavimų, tačiau yra saugus ir tinkamas vartoti, privalėtų neatlygintinai perduoti labdarai ir (ar) paramai.

Šiuo metu toks siūlymas yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Šis reikalavimas būtų taikomas visiems maisto tvarkymo subjektams, kurių prekybos plotai yra didesni nei 400 kvadratinių metrų.

T. Tomilinas pažymi, kad Lietuvoje išmetamų maisto atliekų kiekiai siekia beveik 400 tūkst. tonų per metus ir net apie viena šeštoji šio kiekio susidaro mažmeninėje prekyboje. Šį maistą, anot politiko, būtų galima skirti vargingai gyvenantiems asmenims, kurių šią žiemą padaugės.

„Maistas švaistomas, nepasiturinčių žmonių vis daugėja, (...) o nevyriausybinės organizacijos mums signalizavo, kad laikas tokiam įstatymo projektui“, – sako T. Tomilinas.

Prekybos tinklai turi prisiimti naštą

LRT.lt kalbinti 5 didžiausi prekybos tinklai sako palaikantys Seimo nario siūlymą, tačiau pažymi, kad jau dabar susiduriama su logistinėmis problemomis, kai labdaros organizacijos fiziškai nespėja surinkti viso maisto.

T. Tomilinas mano, kad prekybos tinklai privalo ne tik atiduoti visą nebetinkamą parduoti maistą, tačiau ir pasirūpinti jo logistika, mat prekybos tinklai uždirba didelius pelnus.

Tomas Tomilinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Esminė mano pozicija yra ta, kad už šį procesą atsakinga yra ne tik valstybė ir nevyriausybinės organizacijos, bet ir prekybos centrai. Jie turi ne tik atiduoti maistą, bet ir prisidėti prie logistikos. Prekybos centrai neveikia vakuume, jie turi socialinių įsipareigojimų, užima didžiulę rinkos dalį, diktuoja kainas, jų pelningumai yra dideli.

Nenoriu, kad viskas gultų ant valstybės pečių ir mes čia turėtume viską apmokėti. Jei yra prievolė, atsiranda ir pareiga mokėti, tad teks savo pelnais šiek tiek pasidalinti su visuomene. (...) Juk prekybos tinklai turi didžiulius pajėgumus, logistinius, administracinius, ten daug žmonių dirba, geras algas gauna, tai turės palaužyti galvą, kaip surasti kelią, kad produktas būtų ne išmestas, o atiduotas“, – LRT.lt sako T. Tomilinas.

Surinkti maistą be papildomo finansavimo būtų sunku

„Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius LRT.lt sako teigiamai vertinantis Seime registruotą siūlymą.

„Maisto gelbėjimas yra mūsų pagrindinė misija, todėl labai džiaugiamės, kad atsiranda įstatymų, prisidedančių prie maisto gelbėjimo. Paradoksalu, kad kas penktas žmogus Lietuvoje gyvena ties skurdo riba, kas devintam trūksta kokybiško maisto, tačiau kas trečias pagamintas produktas yra nepanaudojamas žmonėms pamaitinti“, – pažymi S. Gurevičius.

Simonas Gurevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis teigia, kad kasmet „Maisto bankas“ išgelbėja apie 6 tūkst. tonų maisto, jį surenka ir atiduoda nepasiturintiems arba jais besirūpinančioms organizacijoms. Daugiausiai maisto surenkama iš prekybos tinklų, dalį – iš pačių gamintojų ir ūkininkų.

S. Gurevičius sako, kad kas mėnesį įstaiga padeda pamaitinti apie 170 tūkst. žmonių. Padėti būtų galima ir daugiau, tačiau norint surinkti visą nebetinkamą parduoti maistą, reikėtų didesnio finansavimo.

„Kai yra priimami įstatymai, draudžiantys išmesti dar vartoti tinkamą maistą, kartu yra skiriamas finansavimas labdaros organizacijoms, kad būtų padengtos padidėjusios logistikos išlaidos. Pavyzdžiui, Čekijoje uždraudus prekybininkams išmesti dar vartoti tinkamą maistą, pokyčiai nebuvo dideli. Tuomet buvo sudarytos sąlygos labdaros organizacijoms gauti paramą ir išgelbėjamo maisto kiekiai patrigubėjo.

„Maisto bankas“ / BNS nuotr.

Puikiausias pavyzdys yra su žemdirbiais ir perdirbėjais. Kai nebuvo finansavimo, mums vykti į sodus, laukus nurinkti daržoves buvo sunku. Tačiau iš Žemės ūkio ministerijos atsiradus galimybei kompensuoti logistikos išlaidas, pradėjome su savanoriais vykti į laukus, nurinkinėti bulves, morkas, moliūgus“, – sako S. Gurevičius.

Jo teigimu, prekybos tinklai ir taip patiria sąnaudas atiduodami maistą labdaros organizacijoms, o ne jį išmesdami, todėl sąžiningiausia, jei prie atidavimo logistikos prisidėtų ir valstybė.

Į krepšius keliauja daržovės, duonos ir pieno gaminiai, mėsa

„Maisto banko“ vadovas S. Gurevičius pažymi, kad apie 40 proc. iš prekybos tinklų surenkamo maisto sudaro vaisiai ir daržovės.

„Lietuvoje, kaip ir daugelyje Vakarų šalių, yra aukšti grožio standartai vaisiams ir daržovėms, kurie guli parduotuvių lentynose. (...) Tačiau ne visi yra tokie gražūs, tad mes juos surenkame, tačiau jie yra lygiai tokie pat geri ir maistingi“, – pasakoja S. Gurevičius.

Geresnės kokybės daržovės ir vaisiai atiduodami žmonėms, o iš prastesnės verdamos sriubos, padažai, uogienės.

„Maisto bankas“ / BNS nuotr.

Į „Maisto banką“ atkeliauja ir duonos produktai, kurių vartojimo laikas artėja prie pabaigos.

„Dauguma duonos produktų yra pažymėti etikete „geriausia iki“. Jie yra geriausi iki tam tikro laiko, tačiau ir pasibaigus šiam terminui netampa blogi. Duoną dar penkias dienas po termino galima vartoti ir perduoti labdarai, tačiau jau nebegalima pardavinėti.

„Maisto bankas“ / BNS nuotr.

Paskutinė kategorija – pieno ir mėsos gaminiai. Čia galiojimo terminas yra svarbus. Tokius produktus gauname paskutinę galiojimo dieną, dažniausiai rytais, ir stengiamės, kad tokie produktai dar per pietus pasiektų arba pačius žmones, arba organizacijas, kurios iš tų produktų gamins pietus ar vakarienę“, – aiškina „Maisto banko“ vadovas.

Dar viena prekių kategorija – prekės su įpakavimo klaida ar nestandartinės išvaizdos produktai.

„Įprastai sūrelių visi kraštai būna padengti šokoladu, tačiau būna partijų, kai ant sūrelio krašto nėra šokolado, sūrelio riebumas neatitinka numatyto. Jų parduoti negalima, bet produktas vis tiek geras. Mums supakuoja į maišelius ir mes išdaliname produktus. Žmonės džiaugiasi“, – tikina S. Gurevičius.

Daugiausiai maisto atiduoda „Iki“

LRT.lt kreipėsi į penkis didžiausius prekybos tinklus, kurie atiduoda parduoti netinkamą, tačiau vis dar gerą vartoti maistą.

Prekybos tinklo „Iki“ atstovė Vaida Budrienė teigia, kad parduotuvės „Iki“ per metus 3500 tonų maisto atiduoda „Maisto bankui“, dar 800 tonų atiduodami gyvūnams (zoologijos sodams, ūkininkams, prieglaudoms).

„Mes jau daugiau nei 20 metų paskutinės galiojimo dienos maisto produktus (ir ne tik) atiduodame „Maisto bankui“. Per metus šiai organizacijai atiduodame maisto už beveik 6 mln. eurų. Tad esame didžiausias ir seniausias rėmėjas maistu, be to, išsiskiriame ir tuo, kad kasdien „Maisto bankui“ atiduodame beveik visą asortimentą, o ne tik vaisius ir daržoves“, – sako V. Budrienė.

Vaida Budrienė / „Iki“ nuotr.

Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas Darius Ryliškis pažymėjo, kad prekybos tinklas maisto ir labdaros organizacijoms per metus atiduota apie 1000 tonų maisto produktų.

„Kiekis galėtų būti didesnis, jei labdaros ir paramos organizacijos galėtų paimti viską. Yra Lietuvoje teritorijų, kur nėra galinčių paimti labdaros organizacijų“, – tikina jis.

Parduotuvė „Norfa“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Maisto atliekas naudoja biodujoms gaminti

„Maxima“ taip pat sako maistą atiduodanti labdaros organizacijoms.

„Jau daugelį metų glaudžiai bendradarbiaujame su „Maisto banku“, jam perduodame pardavimams nebetinkamus, bet saugius ir tinkamus vartoti maisto produktus. Šių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais maisto produktų „Maisto bankui“ paaukota už daugiau nei 0,7 mln. eurų.

Be to, siekdami, kad neparduotas maistas neatsidurtų sąvartynuose, vartoti jau nebetinkamus produktus perduodame įmonei „Horeca sprendimai“, ji juos verčia biomase, o ši virsta biodujomis. Dalį neparduotų daržovių, vaisių, duonos gaminių visoje Lietuvoje susirenka ūkininkai, jie nebetinkamais žmonių maistui produktais šeria gyvūnus, paukščius ar daro kompostą“, – komentuoja „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tinklo „Rimi“ atstovė Gabrielė Šerenienė teigia, kad dauguma tinklo parduotuvių neišparduotą maistą (besibaigiančio galiojimo produktus, prekes su transportavimo, sandėliavimo ar prekybos metu pažeistomis pakuotėmis) atiduoda „Maisto bankui“.

„Vien pernai Lietuvoje ne išmetėme ar sunaikinome, o socialinei paramai perdavėme 721 tonas maisto produktų. Žmonėms nebetinkamas maistas taip pat nėra išmetamas – jis atiduodamas ūkininkams ir biokurą gaminančiai bendrovei“, – sako ji.

Parduotuvė „Rimi“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Su „Maisto banku“ sako bendradarbiaujantis ir prekybos tinklas „Lidl“. „Su šia organizacija bendradarbiaujame jau nuo 2017 m., o 2018 m. pradėjome jiems perduoti besibaigiančio galiojimo, tinkamus vartoti maisto produktus iš visų savo parduotuvių ir logistikos centro. Taip pat 2020 m. „Maisto bankui“ pradėjome aukoti ir vaisius bei daržoves, o ne tik fasuotos duonos gaminius ar bakalėjos prekes. Pavyzdžiui, 2021 finansiniais metais „Maisto bankui“ perdavėme 490 tonų maisto ir kitų produktų, jų vertė – 730 tūkst. eurų.

„Lidl“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat „Maisto bankui“ skiriame ir finansinę paramą maisto surinkimo, vežimo, paskirstymo išlaidoms padengti. Nuo 2018 m. bendradarbiaujame ir su ūkininkais, perduodami jiems nurašytus, bet gyvūnų pašarui tinkamus produktus. 2021 finansiniais metais tokių produktų perdavėme 1328 tonas. Norėdami dar labiau sumažinti maisto švaistymą, likusias maisto atliekas perduodame biodujas gaminantiems atliekų tvarkytojams: 2020 finansiniais metais perdavėme 4487 tonas, o 2021 finansiniais metais šį skaičių pavyko sumažinti iki 4064 tonų, nepaisant didėjančios apyvartos ir parduotuvių skaičiaus“, – sako „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė.