Infliacija Turkijoje – didžiausia per 24 metus

Rugsėjį vartotojų kainų infliacija Turkijoje dar paspartėjo ir pasiekė aukščiausią per dvidešimt ketverius metus lygį, o gamintojų kainos kilo sparčiau, pirmadienį parodė Turkijos statistikos instituto duomenys.

Vartotojų kainų infliacija rugsėjį pašoko iki 83,45 proc. nuo 80,21 proc. rugpjūtį. Nepaisant didėjančių kainų, centrinis bankas nustebino rinkas du kartus per pastaruosius du mėnesius sumažinęs palūkanų normas.

Rugsėjį transporto išlaidos per metus pabrango 117,66 proc., o maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos – 93,05 procento. Baldai ir buitinė technika pabrango 89,68 procento. Alkoholinių gėrimų ir tabako bei viešbučių, kavinių ir restoranų kainos padidėjo atitinkamai 82,48 ir 81,34 procento. Vartotojų kainos rugsėjį per mėnesį padidėjo 3,08 proc. lyginant su 1,46 proc. rugpjūtį.

Kiti nei statistikos tarnybos duomenys parodė, kad gamintojų kainų infliacija rugsėjį paspartėjo iki 151,50 proc. nuo 143,75 proc. rugpjūčio mėnesį. Iš pagrindinių pramonės sektorių elektros, dujų ir garo kainos rugsėjį per metus šoktelėjo 416,58 proc., o kasybos ir karjerų eksploatavimo pramonės kainos – 164,59 procento. Energetinių prekių kainos per metus padidėjo 347,35 procento. Rugsėjį gamintojų kainos per mėnesį padidėjo 4,78 procento.