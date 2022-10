Rusijai nusprendus nebeįsileisti vilkikų iš ES, verslininkai ramūs – bus prarasti vos keli procentai pajamų

Rusija uždraudė įvažiuoti Europos Sąjungos šalyse registruotiems vilkikams – tiek dvišalės prekybos prekių transportui, tiek tranzitui ar įvažiavimui iš trečiųjų šalių. Lietuvos vežėjai skaičiuoja, kad dar iki karo Rusijos rinka tesudarė apie 7 proc. visų šalies pervežimų. Nuo karo pradžios šis rodiklis dar labiau krito. Ir vežėjai, ir ekonomistai sutaria – Rusijos draudimas didelės įtakos Lietuvai neturės.

Kai pavasarį ES patvirtino naujas sankcijas, kuriomis Rusijai ir Baltarusijai uždrausta vežti krovinius visoje bendrijos teritorijoje, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje nusidriekė didelės vilkikų eilės. Tada tikėtasi, kad Rusija reaguos nedelsiant ir tokius pat draudimus įves ES.

Bet tąkart į draudimus įvažiuoti atsakė tik Baltarusija. Rusijos reakcijai prireikė pusmečio.

Praėjusį savaitgalį Rusija paskelbė uždraudžianti Europos Sąjungoje registruotų vilkikų įvažiavimą.

Vilkikai / T. Biliūno/BNS nuotr.

Lietuvos vežėjai sako, kad žingsnis lauktas ir jam ruoštasi. Be to, dar iki karo Rusijos rinka tesudarė apie 7 proc. visų iš Lietuvos vežamų krovinių. Nuo karo pradžios apimtys dar labiau krito.

„Transporto paslaugų eksportas antrą ketvirtį buvo maždaug 25 proc. mažesnis negu prieš metus“, – konstatuoja SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

Ekonomistas sako, jog Lietuvos vežėjai, ypač didieji, jau nuo 2014-ųjų iš esmės persiorientavo į Vakarų rinkas. Tad Rusijos priimtas draudimas labiausiai palies nebent mažas pervežimo kompanijas.

„Kai prasidėjo karas Ukrainoje visi iš esmės nurašė tą Rusiją. Ir yra dirbama turbūt tik dėlto, kad yra arba iš seniau kontaktai, arba vilioja aukštos pervežimų kainos, iš ko gali uždirbti. Arba istoriškai galbūt turi seną vilkikų parką ir dėl to ten važiuoja“, – dėsto T. Povilauskas.

Vežėjai Rusijos žingsnį vertina ramiai dar ir dėl to, kad draudime numatyta daug išimčių. Ir toliau bus leidžiama vežti įvairius maisto produktus, tam tikras mašinas ir įrangą. Be to, numatytos ir tam tikros zonos pačioje Rusijoje, į kurias bus galima įvažiuoti ir persikrauti krovinį.

Vilkikai Lietuvos pasienyje / BNS foto

„Tai klasikinis būdas, kada vilkikas puspriekabę palieka toje vietoje ir tada jau paima tą priekabą toms operacijoms kitos valstybės vežėjas“, – aiškina laikinasis „Linekos“ prezidentas Tautginas Sankauskas.

Lietuva krovinius veža ne tik į Rusiją, bet ir tranzitu per ją į Vidurio Azijos šalis: Kazachstaną, Uzbekistaną ir kitas. Rusijai uždraudus ir vilkikų tranzitą per jos teritoriją, vežėjai skaičiuoja greičiausiai neteksiantys apie 2 proc. pervežimų. Esą Vidurio Rytams rasti alternatyvius kelius gali būti ir per brangu, ir per sudėtinga.

„Pietiniai keliai, taip pat keliai per Turkiją, Iraną – tai aš manau, kad mūsų vežėjas tikrai į ten nebepersiorientuos. Reikia suprasti, kad ta rinka yra užimta tų šalių“, – tikina Vežėjų asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Butvydas.

Iki vasario pabaigos, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lietuva iš krovinių vežimo į Rusiją uždirbdavo apie 800 mln. eurų kasmet.