Portugalijos centrinio banko vadovas ramina: mūsų tikrai neištiks 2008 m. scenarijus

Kitąmet mūsų tikrai nelaukia 2008 m. finansų krizės scenarijus, tačiau nerimą kelia tai, kad vis dar nesimato infliacijos mažėjimo ženklų, sako Lietuvoje viešėjęs Portugalijos centrinio banko vadovas Mário Centeno.

Ekonomistas, Harvardo absolventas, buvęs Portugalijos finansų ministras, sugebėjęs pirmą kartą per daugiau nei 40 metų šalyje suformuoti perteklinį šalies biudžetą, buvęs Euro grupės prezidentas Lietuvoje lankosi jau antrą kartą.

Pirmasis jo vizitas Lietuvoje buvo dar 2014 m. prieš Lietuvai įsivedant eurą, o Rusijai okupuojant Krymą. Dabar įtakingas ekonomistas Lietuvoje lankėsi Lietuvos banko organizuotoje konferencijoje „Centrinės bankininkystės ateitis“, šį kartą Rusijai okupuojant Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis.

Galbūt todėl didžioji dalis pokalbio buvo apie krizes, nes jos tapo neatsiejamos pastarųjų kelerių metų palydovės. Vis dėlto, M. Centeno nepraranda optimizmo ir tikina, kad po karo Europa bus daug stipresnė, energetiškai nepriklausoma, žalesnė ir atviromis rankomis lauks Ukrainos Europos Sąjungoje.

„Startas yra, tik reikia neprarasti pagreičio“, – drąsina jis.

– Jums gimus Lietuva buvo okupuota Rusijos, pradėjus atkurti nepriklausomybę, baigėte studijas Harvardo universitete. Per daugiau nei 30 metų nepriklausomybės Lietuva sukūrė savo institucijas, pasirinko politinį ir ekonominį kelią. Nepaisant proveržio, vis dar skundžiamės, kad nesame Norvegija, Vokietija ar Švedija. Kokiomis akimis jūs žiūrite į Lietuvą, ar mes turėtume didžiuotis tuo, ką sukūrėme?

– Labai gerai būti ambicingiems. Tai daro spaudimą sprendimų priėmėjams. Aš atvykau iš šalies, kuri turi vienas iš stabiliausių sienų visoje Europoje, o nepriklausomybė tęsiasi daugiau nei 900 metų. Tačiau Portugalija toli gražu nėra tobula. Todėl ne vien metų skaičius svarbus kuriant gerai veikiančias institucijas ir šalies sėkmę. Svarbiau ambicija ir kantrybė. Nereikia spaudimo, nes taip galima nuvažiuoti nuo bėgių. Aš manau, kad turėtumėte didžiuotis tuo, ką pasiekėte per 30 metų.

Vilniaus katedra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– O kaip žiūrite į Lietuvos nueitą ekonominį kelią?

– Tiek Lietuva, tiek visa Europa yra vis sėkmingesnės, mes vis efektyviau naudojame resursus, sugebame labiau integruotis. Tačiau integracija užima laiko. Pasižiūrėkime į JAV: šalis skaičiuoja per 200 metų, tačiau integracija ten vis dar tęsiasi. Ne viskas ten dera, kai kurios valstijos atsilieka.

Atsižvelgiant į Lietuvos ekonominius duomenis, jums dėl nieko neturėtų būti gėda.

Atsižvelgiant į Lietuvos ekonominius duomenis, jums dėl nieko neturėtų būti gėda. Tačiau tai nereškia, kad negalėtumėte būti dar geresni. Turiu pripažinti, kad esu didelis Europos integracijos šalininkas, todėl mano žinutė – leiskite šalims integruotis ir mes iš to tik laimėsime. Turėsime daugiau galimybių, galėsime dalintis rizikomis, be to, esame stipresni kartu, o ne po vieną. Lietuva šiuo keliu ir eina.

– Sakote, kad esate Europos integracijos šalininkas. Ar matote Ukrainą Europos Sąjungoje?

– Jeigu trumpai – taip. Manau, kad tai savaime suprantama ir tai įvyks natūraliai. Vis dėlto sakydamas, kad tai įvyks natūraliai, neturiu mintyje, jog mūsų tikslas yra plėsti Europos įtaką, nekeliant kartelės sau ir kitiems.

Kyjivas / AP nuotr.

Šiuo metu daug kalbama apie deglobalizaciją, kad pasaulis nebus toks pat po COVID-19. Man nepatinka žodis deglobalizacija ir linkčiau kalbėti apie reglobalizaciją. Mes turime mąstyti, kaip pertvarkyti pasaulį, kuris yra globalus. Tai, žinoma, liečia ir Europos integracijos procesus, kurie privalo būti įtraukiantys, skatintų mus dalintis sėkmėmis ir nesėkmėmis. Jei Ukraina yra pasiryžusi eiti keliu, kuriuo nuėjo Lietuva, t. y. reformuoti savo institucijas, mes jos lauksime išskėstomis rankomis.

– Vienas iš didžiausių galvos skausmų Vakarų pasaulyje – dešimtmečius neregėta infliacija. Euro zonoje rugsėjį metinė infliacija pasiekė 10 proc., Lietuvoje šis skaičius siekia 22,5 proc. Ar jus tai gąsdina?

– Trumpai atsukime laiką atgal ir pažiūrėkime į šio reiškinio priežastis. Infliacija pradėjo augti prieš metus, o iki tol viena iš pagrindinių monetarinės politikos problemų buvo žema infliacija. Mes dėl to nerimavome ir staiga viskas pasikeitė.

Infliacija prasidėjo dėl COVID-19, nes sumažėjo pasiūla. Atsigavimas po pandemijos buvo labai greitas, niekas to nesitikėjo. Verslas negalėjo žmonėms pasiūlyti tiek daug prekių, kiek žmonės norėjo įsigyti. Dėl to kainos pradėjo augti.

Mario Centeno / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vėliau pradėjo augti naftos kaina, tuomet prasidėjo karas, išaugo dujų kainos, jos į viršų stumtelėjo kitų energijos produktų kainas. Šita veiksmų grandinėlė sukūrė infliaciją, jos nesitikėjome ir ji persimetė į kitas sritis. Jei tai būtų buvęs trumpas šokas, jį suvaldyti būtų nesunku, tačiau šis šokas tęsiasi jau kurį laiką, o tai sunkina jo suvaldymą. Todėl Europos Centrinis Bankas (ECB) mano, kad mes dėl tokios infliacijos turėtume nerimauti.

Mes dabar jau esame tokioje situacijoje, kai verslai visiškai laisvai kelia kainas ir pradeda įsivyrauti logika, kad kainos nuolatos turi būti didinamos. Tai kelia nerimą.

ECB bando suvaldyti šį šoką, tačiau tai mums nelengva užduotis, nes kainų šokas netipinis. Esame palūkanų kėlimo etape. Tai ženklas, kad mums neramu, bet tai taip pat ženklas visai visuomenei. Reikia pažymėti, kad kainos įprastai yra stabilios (angl. sticky prices). Verslai dažnai nekeičia kainų dėl konkurencijos. Jei tavo prekės bus brangesnės nei konkurentų, paklausa sumažės, todėl verslai įprastai elgiasi konservatyviai. Vis dėlto, jei verslai praranda tą konservatyvumą, situacija komplikuojasi. Mes dabar jau esame tokioje situacijoje, kai verslai visiškai laisvai kelia kainas ir pradeda įsivyrauti logika, kad kainos nuolatos turi būti didinamos. Tai kelia nerimą. Bent jau aš nemanau, kad per vidutinį laikotarpį kainos stabilizuotųsi.

– Sakote, kad kol kas nemanote, jog kainos stabilizuotųsi. Kaip tuomet vertinate ECB veiksmus kovojant su infliacija? Kol kas per du kartus palūkanų norma pakelta 125 baziniais punktais, kai Federalinis rezervo fondas tą daro daug sparčiau ir palūkanų normą padidino 225 baziniais punktais, nors JAV infliacijos tempai netgi lėtesni nei euro zonoje. Ar ECB turėtų būti agresyvesnis?

– Nemanau. Aš esu iš tų, kurie visada siūlo atsargiau didinti bazinę palūkanų normą. Pirminis infliacijos šokas buvo dėl pasiūlos šoko, todėl reikia laiko, kad pasiūla grįžtų į normas. Suprantame, kad laiko laukti nėra, todėl reikia reaguoti. Ar reikia reaguoti agresyviai, ar palaipsniui? Jeigu mes palūkanas didintume labai agresyviai, pakenktume pasiūlai, todėl reikėtų daugiau laiko infliacijai sumažinti. Be to, jei ECB elgtųsi labai agresyviai, siųstume stiprų signalą sumažinti paklausą. Tačiau Europoje mes neturime problemos dėl paklausos, kaip yra JAV. Privatus vartojimas euro zonoje vis dar yra žemiau 2019 m. lygio, priešingai nei JAV. Fiskalinė politika pandemijos metu Europoje buvo nuosaikesnė nei JAV. Fiskalinis deficitas JAV 2021–2022 m. buvo 18 proc. punktu didesnis nei euro zonoje. JAV yra daug didesnis stimulas paklausai skatinti. To nėra Europoje. Todėl turime suprasti, kodėl ECB reakcija yra nuoseklesnė ir suteikia daugiau stabilumo.

Europos Centrinis Bankas / AP nuotr.

Be to, svarbu, kad fiskalinė ir monetarinė politika būtų suderinta. Jei taip nėra, tai matome prasidedančius kaltinimus, kurie įtraukia į nesibaigiantį ratą. Centriniai bankai griežtina pinigų politiką, o politikai didina fiskalinį stimulą. Ir taip patenkame į užburtą ratą. (...) Tačiau nesupraskite manęs neteisingai, palūkanų kėlimas euro zonoje nesibaigia. Mes ir toliau jas didinsime, tačiau nežinome, kiek. Tai priklausys nuo duomenų.

– Spalį bus ECB Valdančiosios Tarybos susitikimas, jo metu, tikėtina, palūkanų norma bus pakelta dar bent 50 bazinių punktų, o galbūt ir 75. Kuris scenarijus jums priimtinesnis?

– Įprastai nekalbu apie skaičius, tačiau galiu pasakyti, kad mes vis dar esame toli nuo neutralios palūkanų normos. (...) Todėl ECB sprendimas turi būti stiprus ir aiškus. Mes nesustojame ir, tikėtina, kad esame dar toli nuo sprendimo nebedidinti palūkanų.

Mario Centeno / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kaip manote, ar jau pasiekėme infliacijos piką?

– Mus vis dar pasiekia prieštaringi signalai. (...) Jeigu bus ceteris paribus ir neatsiras jokių naujų šokų, modeliai prognozuoja, kad infliacijos pikas bus pasiektas šių metų ketvirtąjį ketvirtį. Mes neturėsime aiškaus kelio, iki kiek didinti palūkanas tol, kol tiksliai neidentifikuosime, kada bus pasiektas infliacijos pikas. Tačiau infliacijos pikas nepriklauso tik nuo ECB sprendimo, todėl tie, kas yra atsakingi už kainų nustatymą, turi tai išgirsti – jei mes ir toliau didinsime kainas, infliacija ir toliau augs, o mes privalėsime tęsti pinigų pasiūlos griežtinimo politiką, ko vertėtų išvengti.

Jei mes ir toliau didinsime kainas, infliacija ir toliau augs, o mes privalėsime tęsti pinigų pasiūlos griežtinimo politiką, ko vertėtų išvengti.

Vienas iš mano didžiausių rūpesčių šiuo metu – kaip veikia rinkos. Vis dar manau, kad jos konkurencingos, tačiau turime informacijos, kad įmonių pelno maržos didėja. Tačiau dabar tikrai nėra geras laikas didinti savo pelno maržas. Jei verslai ir toliau jas didins, tai lems aukštesnes kainas ir didesnę infliaciją, o poveikis ekonomikai bus neigiamas.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tikėtina, kad energijos kainų šokas ir ECB vykdoma pinigų griežtinimo politika žiemą pastūmės kai kurias euro zonos šalis į recesiją. Kokia žiema mūsų laukia? Ar tai bus švelnus ekonomikos nusileidimas, ar būsime gerai papurtyti?

– ECB prognozuoja, kad kitąmet recesijos nebus. Žinoma, situacija nuolatos keičiasi. Jei naftos ir dujų kainos sumažės, kas ir vyksta šiuo metu, situacija bus geresnė. Dauguma Europos šalių gamtinių dujų saugyklas yra užpildžiusios maksimaliai. Tai reiškia, kad žiemai mes pasiruošę, jei ji nebus šalta. Tačiau tai nereiškia, kad recesijos tikrai nebus. Kol kas yra per anksti tai prognozuoti, tačiau Europa labai greitai sugebėjo prisitaikyti prie Rusijos energetinio šantažo. Vis dėlto, jei recesija nutiks, tai nebus nieko panašaus į tai, kas buvo 2008 m. To nebus. Net pagal blogiausią scenarijų, jei jis išsipildytų, recesija būtų švelni ir ekonomika trauktųsi 0,9 proc. Nieko panašaus į tai, kas nutiko 2008 m. Tačiau tai vis tiek mums turi kelti nerimą, nes kai kurie žmonės dėl to nukentės.

Vis dėlto, jei recesija nutiks, tai nebus nieko panašaus į tai, kas buvo 2008 m. To nebus.

Tačiau norėčiau pasidalinti įžvalga, kas tikrai man kelia nerimą. Kalbu apie darbo rinką. Ekonomiką palaiko verslas, kuris samdo žmones. Euro zonoje šiuo metu turime žemą nedarbo lygį, aukštą užimtumą. Tačiau jei atlyginimai pradės sparčiai augti, o tam pagrindo yra, nes profesinių sąjungų ir darbuotojų derybinė galia dėl didesnio atlyginimo yra padidėjusi, darbo rinkos atsparumas sumažės. Todėl turime būtų atsargūs. Ne todėl, kad vykdydami monetarinę politiką mes bijome pašalinių veiksnių, bet todėl, kad išaugęs nedarbas turės neigiamų pasekmių gyventojams.

– Esate minėjęs, kad fiskalinė politika šiuo metu turi būti neatsiejama nuo valstybės skolos tvarumo. Žinau, kad jūs esate tvaraus biudžeto šalininkas ir jums būnant Portugalijos finansų ministru šalis turėjo mažiausią biudžeto deficitą per 40 pastarųjų metų. Kaip manote, kokiu keliu šalių vyriausybės turi pasukti šią žiemą? Ar nėra rizikos, kad ECB slopins ekonomikos augimą, o vyriausybės jį skatins?

– Euro zona pasižymi tvaria fiskaline politika. Tokiu keliu mes turėtume ir toliau eiti. Žinoma, jei išsipildys niūriausios prognozės, reikės didesnio fiskalinės politikos įsitraukimo, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausius. Tačiau kol kas mes nesame kritimo stadijoje. Darbo rinka atrodo labai gerai, mes vis dar kuriame darbo vietas, atlyginimai auga, todėl neturėtume persistengti su fiskaliniu skatinimu.

– Po to, kai karas Ukrainoje baigsis, kai baigsis Rusijos ekonominis karas prieš Vakarus, ar Europa bus stipresnė nei iki šiol?

– Aš esu tuo įsitikinęs. Mūsų atsakas į krizes buvo pamatuotas, mes turėsime didesnę darbo rinką, verslai ir gyventojai išeis sustiprėję. Tačiau yra vienas dalykas – pasibaigus karams kartais infliacijos augimas paspartėja. Turime apie tai mąstyti. Kitą vertus, šis karas mus privertė ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, labiau tausoti energiją. Visa tai leis mums turėti tvaresnę ekonomiką ir švaresnę aplinką. Geras startas, tik nereikia prarasti pagreičio. Kai karas pasibaigs, o aš tikiuosi, kad tai nutiks kuo greičiau, ekonominės perspektyvos Europoje bus geresnės nei anksčiau.

Europos sąjunga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Viena iš jūsų mokslinių darbų sričių – darbo rinka. Euro zona susiduria su darbo jėgos trūkumu, o ateityje ši problema tik didės. Ne išimtis ir Portugalija, kur dėl statybininkų trūkumo gali būti neįgyvendinta daug svarbių ES finansuojamų projektų. Kaip spręsti darbo jėgos trūkumo problemą? Gimdyti daugiau vaikų, įsivežti darbo jėgą?

– Atsakymas yra migracija, kuri jau vyksta. Mums reikia atverti sienas, kad įsileistume darbo jėgą, kurios šiuo metu mums trūksta. Nežinau, ar gimstamumas greitai pasikeis šalyse... Tačiau esu įsitikinęs, kad mes galime turėti didesnę imigraciją ir gerą integraciją.

– Atsiradus kreditinėms kortelėms, atsiskaitymams išmaniaisiais įrenginiais, dabar ir kriptovaliutomis, vis dagiau kalbama apie visuomenę be grynųjų pinigų. Lietuva taip pat yra pasukusi šiuo keliu, atsiskaitymai grynaisiais pinigais ribojami, o darbo užmokestis gali būti išmokamas tik į banko sąskaitą. Kaip manote, ar ateis diena, kai euro zonoje nebeliks grynųjų?

– Manau, kad ėjimas visuomenės be grynųjų pinigų link jau prasidėjo ir jis yra nebesugrąžinamas. Mums prie to reikės prisitaikyti. Šis procesas suteikia galimybių lengviau surinkti mokesčius, išvengti sukčiavimų, pinigų plovimo atvejų. Tačiau nereikia užmiršti, kad turime atsižvelgti į visuomenę, kurioje yra ne tik jaunimas, bet ir vyresni žmonės.

Banko kortelės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jeigu turėtumėte burtų lazdelę ir galėtumėte sugalvoti vieną norą, koks jis būtų?

– Norėčiau, kad pasaulis būtų labiau susitelkęs. Pasaulis, kuriame žiūrėdami vienas į kitą negalvotume, ką šis žmogus gali padaryti mano gyvenimo būdui, bet žiūrėtume, ką mes kartu galime padaryti, kad gyvenimas mums abiem būtų geresnis.