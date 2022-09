Lietuvos bankas: gyventojai vartojimo reikmėms skolinosi gerokai daugiau

Šių metų pirmąjį pusmetį gyventojai vartojimo reikmėms skolinosi dažniau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir didesnes pinigų sumas – vartojimo kredito rinka išaugo 32 proc. pagal sutartis ir 52 proc. pagal pasiskolintas sumas, rašoma Lietuvos banko pranešime žiniasklaida.

„Matome, kad sparčiai augo visa vartojimo kredito rinka – aktyviai skolino ir kredito įstaigos, ir kiti vartojimo kredito davėjai. Atsižvelgdami į augimo tempus, raginame visus vartojimo kredito davėjus griežtai laikytis Atsakingojo skolinimo nuostatų. Savo ruožtu gyventojai, prieš prisiimdami naujų finansinių įsipareigojimų, turėtų tinkamai įsivertinti savo galimybes (pavyzdžiui, numatomas komunalines išlaidas žiemą, didesnes kredito įmokas dėl išaugusios EURIBOR ir pan.), kad daiktas, kuris atrodo nesunkiai įperkamas, netaptų našta“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas.

Per 2022 m. pirmąjį pusmetį sudaryta apie 250 tūkst. sutarčių už 715 mln. Eur. Bankai ir kredito unijos suteikė 118 tūkst. naujų vartojimo kreditų už 408 mln. Eur – atitinkamai 49,4 ir 63,3 proc. daugiau nei 2021 m. pirmąjį pusmetį.

Kiti vartojimo kredito davėjai (ne kredito įstaigos), įskaitant tarpusavio skolinimo platformų operatorius, suteikė 133 tūkst. naujų vartojimo kreditų už 307 mln. Eur – atitinkamai 20 ir 38,2 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Per 2022 m. pirmąjį pusmetį jie daugiausia suteikė tiesiogiai išmokamų vartojimo kreditų, įskaitant mažos vertės, – apie 90 tūkst. už 177 mln. Eur. Tai 24,8 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, o bendra suma padidėjo 39,4 proc. Apie 30 proc. visų vartojimo kreditų sudarė prekių ir paslaugų pirkimas išsimokėtinai (susietojo vartojimo kreditai). Jų vertė sudarė 129 mln. Eur (36,9 % didesnė nei 2021 m. pirmąjį pusmetį), o apimtis išaugo dešimtadaliu – iki 41 tūkst.

Ilgiau kaip 3 mėn. pradelstų mokėjimų dalis vartojimo kredito davėjų (ne kredito įstaigų) portfeliuose šiek tiek sumažėjo, o tarpusavio skolinimo platformų portfeliuose – truputį padidėjo. Bendra susidariusių įsiskolinimų (įskaitant delspinigius, netesybas ir kitas pagal sutartis mokėtinas sumas) suma sudarė apie 37 mln. Eur, t. y. 4,4 proc. suteiktų vartojimo kreditų sumos (848 mln. Eur).

2022 m. birželio pabaigos duomenimis, vartojimo kreditus teikė 78 kredito įstaigos (bankai ir kredito unijos) bei 67 kitos bendrovės. Vartojimo kredito davėjai (ne kredito įstaigos) pagal suteiktų vartojimo kreditų sumą sudaro apie 44 proc. Lietuvos vartojimo kreditų rinkos.