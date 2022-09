Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta rugpjūtį augo 0,7 proc.

Nuo balandžio kas mėnesį mažėjusi mažmeninės prekybos apyvarta rugpjūtį, palyginti su liepa, augo 0,7 proc. (palyginamosiomis kainomis) ir siekė 1,629 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis).

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį augo 0,6 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – mažėjo 2,3 proc., automobilių degalų prekybos – didėjo 7 proc., išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Per metus – rugpjūtį, palyginti su 2021 metų rugpjūčiu – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta mažėjo 2,2 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių – mažėjo 5,5 proc., ne maisto prekėmis – 3,8 proc., automobilių degalų prekybos – augo 6 proc.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) rugpjūtį siekė 140,6 mln. eurų to meto kainomis – 1,4 proc. daugiau nei liepą. Per metus apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo13,2 procento.

Per aštuonis šių metų mėnesius mažmeninės prekybos įmonių apyvarta siekė 11,607 mlrd. eurų – 3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė 875,9 mln. eurų – 59,8 proc. daugiau.