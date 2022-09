Dabar svajonė, o pradžioje bemiegiai savaitgaliai ir skolų našta: sėdėjome ir laukėme, kol kas atvažiuos

Nuo bemiegių savaitgalių organizuojant vestuves kaimo turizmo sodyboje iki svajonių darbo jų atsisakius, taip savo verslą apibūdina Kęstutis Šeškauskas. Nusprendusius nerti į kaimo turizmo sodybų nuomos verslą jis įspėja – pelningai veikiančių sodybų niekas nepardavinėja, o norintiems turėti savo, teks kišti šimtus tūkstančių eurų.

Jau ketvirtus metus iš eilės portalo LRT.lt žurnalistai ir fotografai vasarą iškeliauja į žurnalistinę ekspediciją „Aplink Lietuvą“. Šiose įdomiose kelionėse atrandama unikalių žmonių ir išskirtinių jų istorijų, kūrybiškų verslų ir aukštyn kojomis apverstų gyvenimų, įspūdingų muziejų ir gamtos perlų. Visomis šiomis istorijomis dalijamės su skaitytojais portale LRT.lt! Žinote vietą ar žmones, kuriuos turėtų aplankyti mūsų komanda? Rašykite pasiūlymus el. pašto adresu pasidalink@lrt.lt!

Visai netoli Molėtų tyvuliuoja šalies grietinėlės pamėgtas Bebrusų ežeras. Viename iš jo krantų – užkietėjusio žvejo Kęstučio Šeškausko ir jo šeimos verslas – „Įlankos sodyba“.

Kęstutis pasakoja, kad pamatus kaimo turizmo sodybai, kuri buvo viena iš pirmųjų Aukštaitijoje, dar nepriklausomybės pradžioje paklojo jo tėvai.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tėvai čia viską sugalvojo, nes mes dar maži buvome. Žemę prie ežero tėvai sovietmečiu nuomavosi iš kolūkio, o kur dabar matote namus, čia buvo grūdų laukas. Po nepriklausomybės atgavimo pradėtos grąžinti žemės, tačiau niekas neėmė šitos vietos, nes ji buvo apleista, visur krūmai. Kažkas pasiėmė valstybinę kompensaciją ir atidavė žemę valstybei, o mes iš valstybės ją nupirkome“, – apie pirmuosius žingsnius kuriant kaimo turizmo sodybą prisimena verslininkas.

Iš viso verslininkas ir jo šeima čia valdo 3,5 hektarų sklypą. Įsigijęs žemę K. Šeškausko tėtis nusprendė pastatyti laivą ir juo plukdyti žmones po ežerą.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Niekas nežinojo, kodėl tėvukas tai sugalvojo. Kas ten pas jį galvoje dėjosi. Visi sakydavo, kad tu nesąmones darai, nes jis tą laivą kieme pradėjo statyti, Bebrusų kaime“, – pasakoja Kęstutis.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Užimtas sezono metu – 100 proc.

Pastačius laivą apetitas nemažėjo. Nuspręsta, kad vaizdingoje vietovėje reikia pradėti plėtoti kaimo turizmo sodybų verslą. Taip po truputį ėmė dygti nauji pastatai.

Tačiau pradžia, pasakoja verslininkas, buvo sunki, kaimo turizmas dar nebuvo lietuvių pamėgta niša, o bankams teko grąžinti pasiimtas paskolas.

„Pradžia buvo labai sunki, nes viskas iš paskolų. Kaimo turizmas žmonėms buvo svetimas dalykas. Pasistatai pastatus, bet tavęs niekas nežino. O bankas neklausia, jam reikia mokėti kiekvieną mėnesį. Atsimenu, sėdime rugpjūčio savaitgalį sodyboje vieni ir laukiame, kol kas atvažiuos. Dabar tai būtų neįsivaizduojamas dalykas, tačiau prieš daugiau nei 20 metų taip buvo“, – tikina K. Šeškauskas.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau sunkiausi laikai jau praeityje, klientų netrūksta. Gegužę prasideda sezonas ir iki pat vasaros galo užimtumas siekia apie 100 proc.

„Jeigu paskambintumėte gegužę ir norėtumėte namuko vasarai, tai labai maža tikimybė, kad kažkuris iš 9 būtų laisvas“, – sako verslininkas.

Įdomu tai, kad vyrui ir jo šeimai priklauso ir ežere esanti sala, kur stovi nedidelis namelis. Jį itin pamėgę žvejai, jie dėl rezervacijų pradeda peštis jau Naujųjų metų naktį.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kažkada paskambino jaunuoliai ir nespėjo užsisakyti salos. Pasakiau, kad jau nuo sausio 1 d. galima rezervuoti. Tai jie paskambino sausio 1 d. po vidurnakčio, pasveikino su Naujais metais ir rezervavo salą. Dabar tai daro jau 5-erius metus“, – linksmą istoriją prisimena vyras.

Žvejybos turizmo pradininkas

Nors vasaromis poilsiautojų netrūkdavo, pasibaigus sezonui sodyba ištuštėdavo.

„Jeigu ne sezono metu pavyksta nepatirti nuostolių ir nenaudoti vasaros uždarbio, tai labai gerai. Bet būna visko. Nereikia dramatizuoti, vasara tam ir yra, kad užsidirbtume“, – sako vyras.

Kęstutis Šeškauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Viena iš K. Šeškausko idėjų sugeba čia pritraukti svečius ir ne sezono metu – tai žvejyba.

Jeigu ne sezono metu pavyksta nepatirti nuostolių ir nenaudoti vasaros uždarbio, tai labai gerai. Bet būna visko. Nereikia dramatizuoti, vasara tam ir yra, kad užsidirbtume.

Ne veltui vyras yra laikomas vienu iš žvejybos turizmo Lietuvoje pradininkų, o savaitgaliais sunku sodyboje sutikti žmogų, kuris čia būtų atvykęs be meškerės.

„Aš pats esu žvejys ligonis. Pamačiau, kad anksčiau rajone buvo problema išsinuomoti valtį, o apie motorinę valtį iš viso buvo galima tik pasvajoti. Žmonės turėdavo tampyti savo variklius, nepatogu. Nusprendžiau surizikuoti ir nupirkau vieną valtį su varikliu, antrą, o dabar jų yra jau 11“, – sako verslininkas.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kai baigiasi vasaros sezonas, prasideda žvejybos sezonas. Tuomet pas mus supuola žvejai. Taip ir pratęsiam sezoniškumą“, – priduria jis.

Kęstučio teigimu, per daug metų jis pastebi, kad žvejai tapo sąmoningesni, nebetempia žuvų maišais namo, o kai kurie jų iš viso neima. Vyras sako ir pats žvejojantis ežere, kuriame prieš 8-erius metus sugavo ir savo gyvenimo žuvį – 12,5 kg lydeką.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Klientas nori, kad būtum šalia

Nors Lietuvoje yra šimtai kaimo turizmo sodybų, o kai kuriems toks verslas gali pasirodyti aukso gysla, vyras skuba paneigti mitus.

K. Šeškausko teigimu, klientas nori, kad sodybos šeimininkas būtų netoliese, tad pastatyti pastatą ir tikėtis, kad viskas eisis kaip sviestu patepta, nebendraujant su savo svečiais, bus sunku.

„Šiame versle tikrai galima uždirbti, tačiau yra išskirtinių bruožų. Turi būti patrauklus klientui. Negali tiesiog pasistatyti namų prie ežero ir manyti, kad tie klientai čia pas tave jau važiuos.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, per tiek metų pastebėjau, kad klientas nori matyti šeimininką. Jeigu matai, kad klientui to nereikia, tai viskas gerai, nebendrauji. Tačiau didžiajai daliai žmonių to reikia. Jie atvažiuoja ne į viešbutį, kur užtenka paduoti kortelę ir tiek to kontakto, bet atvažiuoja pas tave“, – aiškina verslininkas.

Be to, nemažai darbų tenka dirbti ir pačiam. Tvarkyti namelius, pjauti žolę, ar nesant meistrų remontuoti sugedusius įrenginius.

„Kaimo turizmo sodyba – tai tarsi gyvas objektas“, – sako K. Šeškauskas.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sezono metu atsipalaiduoti gali nepavykti ir naktį, mat telefonas visada turi būti šalia. Negali žinoti, ko prireiks svečiams. „Būna, kad žmonės skambina naktį ir turi atsiliepti. Kažkada paskambino 3 val. nakties ir visiškai žaviu balsu pasiteiravo dėl kainų. Negaliu neatsiliepti ar padėti ragelio. Telefonas įjungtas visą parą, nes nežinai, kas nutiks“, – pasakoja verslininkas.

Į sodybą teks kišti tūkstančius

Be didelės priežiūros, norint turėti savo kaimo turizmo sodybos verslą, reikės ir maišo pinigų.

Vienas iš paprasčiausių būdų nerti į šį verslą – kaimo turizmo sodybą įsigyti. Internete galima rasti skelbimų, kur rašoma, jog parduodama pelningai veikianti sodyba.

„Tačiau taip nebūna – sako K. Šeškauskas. – Taip, tų sodybų pardavinėjama tikrai nemažai. Ypač kai sumažėjo vestuvių. Anksčiau būdavo populiaru, pasistatydavo didžiulį namą, o antrame aukšte įrengdavo 20 kambarių. Tai kur dabar tą pastatą dėti? Kambarių ten nepadarysi, nes niekas nenorės važiuoti į bendrabutį atostogauti, o vestuvių kaimo turizmo sodybose nebėra.“

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaimo turizmo sodybą galima pasistatyti ir pačiam, tačiau retai kas tiksliai paskaičiuoja, kiek reikės investuoti.

„Kaimo turizmo verslas brangus, nes reikia turėti nuosavus nuotekų valymo įrenginius, vandens gręžinį, vandens valymo įrenginius, rūpintis elektra. Dar net nepradėjęs statybų po žeme sukiši labai daug įrenginių. Čia ne kaip Vilniuje, kai ateini, turi kanalizaciją, elektrą. Čia viską turi turėti savo. (...) Pavyzdžiui, man pačiam dabar reikia keisti valymo įrenginius, tai kainuos apie 40 tūkst. eurų“, – sako verslininkas.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, žmonės nori patogumo. Neužteks įrengti namuko, apkalti medžio drožlių plokštėmis. „Anksčiau nebūdavo tokių klausimų, ar bus kondicionierius. Bet dabar žmonėms net nekyla abejonių, kad pas tave turi būti kondicionierius, indaplovė, kavinukas ir kiti patogumai“, – tikina vyras.

Jo teiraujuosi, ar užtektų 200 tūkst. eurų, norint netoli ežero pastatyti nedidelį namelį poilsiui? „Priklauso nuo daug veiksnių: kur statysi, ką statysi, kiek žemė kainuos. Ar 200 tūkst. užtektų? Nemanau“, – tvirtina verslininkas.

Vestuvėms ir maisto gamybai pasakė „ne“

K. Šeškauskas pasakoja, kad atsiradus „Įlankos sodybai“ didžiausios pajamos čia atkeliaudavo iš sodybą vestuvėms besinuomojančių klientų.

Tačiau šio laikotarpio verslininkas nenori net prisiminti. Dirbti, kaip jis pats sako, tekdavo paromis.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Sezono metu per savaitę vykdavo 1–2 vestuvės. Tekdavo dirbti paromis. Būdavo, kad atsikeli penktadienį, o atsiguli tik sekmadienį. Taip būdavo, nes dar ir virtuvėje dirbdavau. Šitaip 15 metų. Nejaučiu jokios nostalgijos ir džiaugiuosi, kad tai pasibaigė. (...) Kiekvieną savaitgalį dalyvauti ne savo šventėje nėra pats smagiausias užsiėmimas“, – teigia verslininkas.

Nors vis dar atsiranda norinčių, K. Šeškauskas vestuvėms sako „ne“. „Jų sodyboje nebėra jau 7-erius metus, o didžiausias dėmesys skiriamas ramiam poilsiui. Apie 80 proc. klientų atvyksta nebe pirmą kartą, jie žino, kad čia ras ramybę. Tai patinka ir man pačiam, o darbas panašėja į svajonių“, – sako K. Šeškauskas.

Sodybos neparduotų už jokius pinigus

Į ateitį verslininkas žiūri pozityviai ir galimos recesijos nesibaimina. Pasitikėjimo suteikia ir tai, kad išmokėjus pirmines paskolas, verslas augo organiškai, o investicijos buvo daromos iš santaupų.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

K. Šeškauskas sako bent jau kol kas krizės nejaučiantis ir klientų srautų sumažėjimo nepatyręs.

„Vasarą nepajutome, kad žmonės taupytų. Aišku, viskas gali judėti iš inercijos. Mes tikro vaizdo nematome ir jį pamatysime tik vėliau. Tačiau nebijau. Jei turistų sumažės, tai tiesiog kukliau gyvensime“, – tikina verslininkas.

Įlankos sodyba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šiuo metu sodyboje per 30 metų iškilo 9 pastatai, kur gali apsistoti svečiai, o ateityje – noras dar šiek tiek plėstis.

„Keisti dabartinio koncepto neplanuojame, galbūt norėtume dar šiek tiek plėstis. Aišku, kiekvienais metais reikia išlaikyti išsikeltą kartelę, kad atvažiavęs klientas kažką naują rastų. Viskas sensta, viskas dėvisi ir klientas neturi to pajausti“, – sako K. Šeškauskas.

Jis tikina – sodybos šiuo metu neparduotų net ir už kelis milijonus eurų, mat tai tapo svajonių darbu.