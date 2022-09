Pagal EK Lietuva galės gauti dalį viršpelnio už elektrą iš kitų šalių, bet įpareigojimo tokią dalį mokėti EK siūlymuose nėra

Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kaip Bendrija turėtų spręsti elektros kainų šuolį, kuris grasina išvirsti į protestus šalių narių gatvėse arba net nulemti vyriausybių likimus. Lietuvos pasiūlymas – nustatyti dujų kainų lubas, nes būtent dėl dujomis kūrenamų elektrinių taip pakilo elektros kaina, panašu, nebus priimtas.

Daug realiau atrodo Europos Komisijos nusitaikymas į alternatyvios energetikos generatorių – saulės, vėjo, branduolinių jėgainių – pelnų apmokestinimą. Sprendimas turėtų būti priimtas šio mėnesio paskutinę dieną energetikos ministrų taryboje. Iki to laiko turėtų paaiškėti ir energetikos ministro Dainiaus Kreivio interpeliacijos likimas. Opozicija jau surinko reikiamą skaičių parašų, ministras turės atsakyti į 23 klausimus. Opozicija be daugybės priekaištų ministrui išsako ir tai, kad jis atsisako rimtai veikti tarptautiniu lygiu, dėl to padėtis elektros ir šilumos ūkyje kritinė. Beje, toks priekaištas liečia ir užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį.

EK vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad iš situacijos, kurią išprovokavo Vladimiro Putino sukeltas karas, energetikos bendrovės gauna pajamas, kokių niekada neplanavo ir net nesapnavo.

„Mūsų socialinėje rinkos ekonomikoje pelnas yra gėris. Tačiau šiuo metu neteisinga vartotojų sąskaita žertis pasakiškus pelnus ir gauti naudą iš karo“ – kalbėjo U. von der Leyen.

Šalyse, kurios gamina elektrą vėjo, saulės, hidro ir branduolinėse jėgainėse, MWh kaina svyruoja nuo 54 iki 136 eurų. Tačiau didžioji dalis Europos dažniausiai elektrą gamina iš dujų, tai brangiau, jos kaina svyruoja nuo 407 iki 478 eurų už MWh. Rekordininkės – Lietuva ir Latvija. Čia, lyginant su šiaurine Norvegijos dalimi, kainos skiriasi maždaug 8 kartus. Norvegijoje MWh 54, o Lietuvoje 478 eurai.

Švedijoje, iš kurios Lietuva perka daugiausiai – svyruoja tarp 67,67 – 93,38 eurų. Estijoje MWh – 95, o Lenkijoje – 136,20 eurai

Tad lietuvių pinigai neša viršpelnius užsienio tiekėjams.

EK siūlo perskirstyti viršpelnius: vėjo, saulės, hidroelektrinėms, atliekas ir branduolinį kurą deginančioms jėgainėms planuojama nustatyti už MWh 180 eurų kainos lubas. Taip tikimasi surinkti 140 mlrd. eurų. Jie būtų panaudoti vartotojams dotuoti.

Energetikos ministras D. Kreivys sako, kad Lietuva turės sudaryti dvišales sutartis ir dalį viršpelnio pasidalyti.

Dainius Kreivys / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Tai reiškia, kad jei mes pasigaminame mažai elektros, Švedija eksportuoja pas mus elektrą, tai dalį viršpelnio, kuris susikaups Švedijoje, Švedija turės pasidalinti su Lietuva“, – aiškino energetikos ministras.

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius pripažįsta, kad pagal dabartinę formuluotę dvišalės sutartys nėra privalomos, tačiau jas pasirašę apie tai EK turės informuoti iki gruodžio.

„Aišku, tai yra ne galutinė formuluotė ir rugsėjo 30 (energetikos) ministrų taryboje gali būti, ieškoma dar galbūt priimtinos formuluotės, bet aš manau, ši yra jau įveiklinanti valstybes nares ieškoti to bendro sutarimo, kurį prižiūrėtų EK“, – akcentavo eurokomisaras.

Lietuvoje atsinaujinanti energetika dar tik pradeda vystytis, pagamina vos ketvirtadalį šalyje pagaminamos elektros, tad iš uždirbamų viršpelnių lėšų būtų surinkta nedaug. Pasak Vėjo jėgainių asociacijos vadovo Edgaro Maladausko, šiomis lėšomis būtų dotuojama visa rinkoje parduodama elektra.

„Tokiu mechanizmu tvarios energetikos sąskaita iš dalies bus kompensuojama ir dujų kaina, kas man atrodo nelogiška, nes atsinaujinančių išteklių industrija iš dalies rems dujų ir naftos pramonę“ – nurodė Vėjo jėgainių asociacijos vadovas Edgaras Maladauskas.

Pasak finansų eksperto Aleksandro Izgorodino, EK turėtų visų pirma taikytis į senąsias energetikos milžines, kurios pasinaudodamos krize uždirba pelnus.

Aleksandras Izgorodinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Atsinaujinančią energetiką šiuo metu reikia skatinti, nes ilguoju laikotarpiu tai vienareikšmiškai yra tas sektorius, kuris galėtų Europą ištraukti iš dabartinės krizinės situacijos“ – nurodė Komunikacijos agentūros „Brandnomika“ partneris A. Izgorodinas.

Dar ketinama įpareigoti dujų, anglies ir naftos perdirbimo įmones mokėti solidarumo mokestį, kuris būtų skaičiuojamas atsižvelgus į pastarųjų trejų metų finansinius įmonių rodiklius. Tai gali paliesti bendrovę „Orlen Lietuva“. Energetikos ministras pabrėžia, kad šiam sektoriui išimčių nebus.

„Orlen Lietuva“ duomenimis, pernai grynasis pelnas siekė 87 mln. dolerių. Palyginimui, grynasis pelnas, per tuos pačius ketvirčius 2021 ir 2022 metais, šiemet išaugo 4 kartus.

„Čia priklausys viskas ar tie pelnai augo drastiškai. Šitas mokestis galėtų paliesti ir įmones, kurios dirba šiame sektoriuje Lietuvoje. [...] Naftos sektorius visoj Europoj yra vieningas, tai šitoj vietoj nei Lenkija prašė kažkokių išimčių, nei mes prašėm išimčių“, – nurodė D. Kreivys.

Anot Pramonininkų konfederacijos viceprezidento Martyno Nagevičiaus, paimti dalį pelno iš Lietuvoje veikiančios naftos perdirbimo bendrovės nėra sudėtinga. Didieji naftos ir dujų gigantai, panorėję, tokių rinkliavų Europoje lengvai išvengs.

„Jos turi savo kompanijas įvairiuose pasaulio regionuose, jos labai lengvai gali tą pelną buhalteriniu būdu pervesti iš vieno regiono į kitą ir iš JAV į Aziją, iš Europos dingti. Aš skeptiškai žiūriu į šitą galimybę“, – sakė M. Nagevičius.

Martynas Nagevičius / BNS nuotr.

EK kol kas neplanuoja įvesti kainų lubų „Gazprom“ ar kitų tiekėjų dujoms. To siekė Lietuva ir dar kelios šalys. Eurokomisaras V.Sinkevičius pabrėžia, kad per metus Europos Sąjungoje rusiškų dujų sumažėjo nuo 40 iki 9 procentų.

„Mes sudarėme naujas sutartis tiek su JAV, Norvegija, tiek su Azerbaidžanu ir dabar juos statyti prieš faktą irgi būtų nesąžininga. Vyksta diskusijos su Norvegija ir kitais partneriais būtent kalbant apie solidarumą apie galimą įvedimą. Tai šis klausimas nėra uždarytas, jis yra diskutuojamas ir tos priemonės, kurias Komisija pasiūlė, jos tikrai nėra galutinės“, – sakė V. Sinkevičius.

EK praneša svarstanti energijos rinkos reformą, galbūt dujų ir elektros kainų atsiejimą, dėl ko taip pučiasi elektros kainos Lietuvoje. Kol kas vyksta diskusijos, vizijos nėra. Komisija sulaukia kritikos dėl vėluojančių sprendimų.

Anot profesoriaus Ramūno Vilpišausko, vėluota per visas krizes. Pirmiausia reagavo valstybės narės, EK – tik po kurio laiko.

„Tam, kad būtų rasti bendri sprendimai reikia visų sutarimo. Na, tai yra demokratijos kaina, kurią mes mokam tame laike išsitęsusiam procese“, – nurodė VU TSPMI profesorius.

EK siūlymus kaip švelninti pastarosios krizės padarinius, galutinai įvertins ir sprendimus priims už energetiką atsakingi Bendrijos ministrai rugsėjo 30-ją.