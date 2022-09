Lietuviškam stalui gėdos nedaro: mažame Aukštaitijos miestelyje „karalius“ bando išsaugoti didžiausią turtą – „klecką“

Nedideliame Žiurių kaime, netoli Žagarės (Joniškio r.), iki šiol puoselėjamas lietuviškas kulinarinis paveldas – ruginiai „kleckai“. Sodybos šeimininkas Arūnas Činčys įsitikinęs – vien žodis „kleckai“ yra „vežantis“, todėl jam net nereikia kurti prekės ženklo.

Savo sodybą A. Činčys pavadino „Žiurkiemiu“. Ir visai neatsitiktinai – čia ir Žiurių miškas, ir Žiurių kaimas. Sodybos šeimininkas pasakoja, kad toje vietoje, kur dabar įkurta sodyba, apie 1760 metus gyveno eigulys – ten buvo jo namelis.

Pasak pašnekovo, kulinarija nėra pirmoji jo veikla – anksčiau dirbo kūno kultūros mokytoju, tačiau po metų paliko darbą, nes suprato, kad neužtenka pinigų. Tuomet ėmėsi kitų darbų.

„Esu toks nepėsčias vaikinas, iki 40-ies metų verslavau, vėliau išėjau į pensiją. Vežiau iš Italijos židinius, juos stačiau. Kai pabaigiau verslus, mes pradėjome šitoje sodyboje kurtis“, – sako pašnekovas.

Sodyboje su šeima jis įsikūrė maždaug prieš penkiolika metų. Po dabar jau gerokai išaugusį ūkį, kuriame augina keliasdešimt galvijų, jis kuičiasi be papildomų darbuotojų. Be to, rūpinasi ir sodybos aplinka – išrikiavo ne vieną skulptūrą, čia puikuojasi ir išskobtas kleckas.

Kleckas – iš ruginių miltų tešlos su įvairiu įdaru gaminamas virtas patiekalas.

Pačius ruginius kleckus kulinaras gamina nuo 2010 metų. Pasak jo, kleckų pavadinimas jau yra vežantis, nebereikia nė papildomo prekės ženklo. Būtent vežantis žodis pirmiausia ir užkabino patį Arūną.

„Bendruomenės moteriškės gėrė kavą ir sakė, kad eisime kleckų gaminti. Paklausiau, kas tie kleckai? Tai man pradėjo pasakoti, susidomėjau. 2010 metais dalyvavome Žagarės vyšnių festivalyje, tai buvo toks pirmas blynas, jis labai neprisvilo – kleckai buvo labai pelningi. Su visa bendruomene penkerius metus dirbome, po to, žinote, kaip būna: kas numiršta, kas išvažiuoja, kaimas yra kaimas“, – aiškina kulinaras.

Jo gaminamų ruginių kleckų receptas autentiškas, išmoktas iš vietinių gyventojų.

„Visi stebisi, kaip čia tokie kleckai pas mus kitokie. Anksčiau buvo gaminami būtent ruginiai. Iš miežių alų gamindavo, iš rugių – kleckus ir duoną. Moteriškės nuo seno prisivirdavo, į laukus eidamos įsidėdavo, juos šaltus valgydavo. Šiaip patys originaliausi yra su lašiniais, su svogūnais. Tai dedama kaip įdaras“, – pasakoja A. Činčys.

Jis teigia, kad su receptu po truputį improvizuoja – gamina tiek su mėsa, tiek su varške.

„Turi truputį pastovėti tešla. Su mėsa turi kleckas būti labai riebus, nes rugys ir lašinys draugauja. Į šoną dedu kopūstų, nes jie kompensuoja tą riebumą, neduoda cholesteroliui nugalėti. Tešla yra gaminama iš vandens, druskos ir ruginių miltų. Su rabarbarais kleckai yra tokie desertiniai“, – atskleidžia šeimininkas.

Kleckus su rabarbarais A. Činčys pradėjo gaminti visai neseniai – buvo išvykęs į šventę Rokiškyje, kurioje ir išgirdo apie naują derinį.

„Buvo Rokiškio rajono meras, jis, pasirodo, žemaitis, ir sakė: „Mano močiutė gamindavo kleckus su rabarbarais.“ Nebuvau girdėjęs apie tai. Manau, pabandysiu. Dar nė pats nebuvau ragavęs. Turiu pasisodinęs rabarbarų, vis mėgstu iš jų kepti pyragą – nusipjaunu, pasidedu į šaldiklį, nes kai varškėtį kepi, tai labai gerai arba juodieji serbentai, arba rabarbarai“, – sako A. Činčys.

Smalsuoliams, norintiems iš arčiau susipažinti su kleckais, sodybos šeimininkas veda ir edukacijas. Tiesa, ten jis pasirodo ne kaip Arūnas.

„Užsidedu peruką, karūną, švarką – esu karalius. Pasiimu didelį samtį, išeinu, ištiesiu rankas ir sakau: „Ar nepasiklydote, mielieji?“ (...) Vėliau iš grupės išrenkame dalį, jei būna kokie 20 žmonių, tai 4–5 nori gaminti. Juos aprengiu, duodu pirštines. Vieni nori lipdyti kleckus, kiti ne, treti sako – ne taip lipdai, būna labai kultūringa publika. Vėliau išverdame, nusifotografuoja, padėkoja“, – dalinasi įspūdžiais kulinaras.

Jis sako, kad atvykus smalsuoliams iškelia ir kleckų puotą, tačiau dėl to privalu susitarti iš anksto.

„Vis tiek ir nusiprausti reikia. Lipu ant stogo, po kiemą vaikštau tik su trumpikėm, atidaro automobilio duris, sako, mes kleckų norime. Sakau: „Palaukit!“ – šmaikštauja vyras.

Į „puotą“ atvykusius svečius A. Činčys vaišina ir ūkyje auginamų avių ir ožkų produktais, tačiau pašnekovas neslepia – ūkį gali tekti mažinti.

„Nėra paprasta, dabar reikia mažinti ūkį, nes sąnaudos didesnės. Kaip čia bus, matysime. (...) Turime pramogų parką pasikarstyti, pašaudyti lanku, bet dabar viską sustabdžiau, šiek tiek plečiamės kitam sezonui. Kaip sakau, čia yra pensijų fondas, investicija tokia“, – kalba sodybos šeimininkas.

Vis dėlto ne visus atvykusius svečius, pastebi pašnekovas, kleckai domina vienodai. Kai kurie jų ragauti nė nenori.

„Lauke turistams sudėdavau padėklus, virdavome kleckus tokiame katile. Tai jie tik fotografuodavo, valgyti nelabai norėdavo – prapjauna, lašinius į vieną pusę nustumia... Įvairiausių būna variantų“, – tvirtina A. Činčys.

Jis turi tikslą populiarinti šį žemaitišką patiekalą. Tam A. Činčys įkūrė ir Žiemgalos krašto kulinarinio paveldo asociaciją. Pašnekovas neabejoja – kleckai gėdos nedaro.

„Lietuviškam stalui tikrai gėdos nedaro, tik to niekas nenori pripažinti. (...) Jo išvaizda nėra labai maloni. Mes nepataikaujame skoniui, nes skonis yra unikalus – kokį pagaminsi, tokį ir suvalgysi“, – svarsto vyras.

Be to, klecką pagaminti nėra pigu – pavyzdžiui, iš kilogramo lašinių, kainuojančių 7 eurus, spirgučių lieka nedaug.

„Iš to kilogramo lieka gal 400 g įdaro, nes juos supjaustai, ištirpini, taukus išpili. Lieka nedaug spirgučių, jeigu apie originalų receptą kalbėtume. Tai iš 400 g išeina penki kleckai, ir viskas“, – tikina pašnekovas.

Nors kleckų jis masiškai ir negamina, tačiau pašnekovas neslepia – per sezoną šį bei tą užsidirbti pavyksta.

„Šiais laikais labai reikia skaičiuoti. Pagamink klecką ir atvežk į Vilnių, šalia padėk kepsnį. Visi valgys kepsnį. Aš buvau ir Vilniaus Kaziuko mugėje, ar dar visur kur, yra tokia atrakcija – reikia, kad patys atvažiuotų“, – neabejoja A. Činčys.

Tačiau Arūnas nesibodi – geriau liktų gyventi Žagarėje, negu išvyktų gaminti kleckų į sostinę.

„Buvo pasiūlymų persikelti į Vilnių. Pajutau, kad ten neapsimoka. Žmonės pripranta prie skonių ir daug malonesnių dalykų gomuriui. Ten būtų vargas, įtampa, o čia vargo nėra – čia yra džiaugsmas, laimė“, – įsitikinęs pašnekovas.

„Kai parvažiuoju į kaimą, yra relaksas, ramybė. Mes taip gyvename. Sako: „Tai ką jūs dirbate?“ „Gyvenu.“ „Tai tavo darbas – gyventi?“ „Taip“, – sakau. Aš to laikausi, nes manau, kad atėjo tas laikas, kai turi gyventi, o ne dirbti. Mano pozicija tokia: gyventi, o bus, kaip jau Dievas sudėlios“, – priduria A. Činčys.