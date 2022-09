Mauricas apie Rusijos sprendimą nutraukti dujų tiekimą: Rusija elgiasi kaip šuva ant šieno – nei pats ėda, nei kitam duoda

Nutraukdama dujų tiekimą Rusija tikisi sukelti sumaištį Europoje bei susikaldyti jos vienybę, sako banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Anot jo, Europai derėtų kuo greičiau susitaikyti, kad rusiškų dujų ji nebegaus ir kuo greičiau įvesti šių dujų importo embargą. Ekonomistas taip pat ragina ES nesikišti į dujų rinką ir dirbtinai mažinti kainų visiems vartotojams. Pagalbos ranka turėtų būti ištiesta tik patiriantiems sunkumų.

„Rusija elgiasi kaip šuva ant šieno: nei pats ėda, nei kitam duoda, – rašo ekonomistas. – Praeitą penktadienį „Gazprom“ pareiškė, kad neva dėl techninių kliūčių neribotam laikui stabdo dujų tiekimą „Nord Stream“ dujotiekiu. Turint omenyje, kad rusiškos dujos dar nuo 2022 m. gegužės mėn. nebeteka per Lenkiją „Jamalo-Europos“ dujotiekiu (dėl to, kad Lenkija nesutiko už dujas mokėti rubliais), o taip pat per Ukrainos „Sochranivkos“ stotį (dėl vykstančių karinių veiksmų), bendras iš Rusijos į ES tiekiamų dujų kiekis sumažėjo kone 10 kartų.“

Jis priduria, kad toks Rusijos žingsnis vis dėlto nėra netikėtas. Kaip teigia Ž. Mauricas, Rusija gamtines dujas naudoja kaip pagrindinį energetinio karo ginklą:

„Užsukdama dujų kranelį Rusija tikisi sukelti sumaištį Europoje bei suskaldyti jos vienybę. Tokiu būdu tikimasi nukreipti Europos dėmesį nuo vykstančio karo Ukrainoje ir pasiekti jai palankų paliaubų susitarimą“, – tvirtina ekonomistas.

Toliau jis pateikia šešis punktus, ką daryti Europos Sąjungai.

Pirmiausia jis siūlo susitaikyti su tuo, kad dujų iš Rusijos nebegaus ir kuo greičiau įvesti rusiškų dujų importo embargą tam, kad Rusija nebegalėtų naudoti dujų kaip įrankio, skaldančio ES vienybę.

„Jei nebus įvestas dujų embargas, labai tikėtina, kad Rusija taikys „skaldyk ir valdyk“ principą vienoms ES šalims visiškai sustabdydama dujų tiekimą, o kitoms – ne. Tai skaldytų ES vienybę, didintų korupciją, stabdytų investicijas į alternatyvius energijos šaltinius, didintų neapibrėžtumą gamtinių dujų bei elektros rinkose bei mažintų sankcijų poveikį Rusijos ekonomikai“, – sako Ž. Mauricas.

Jis taip pat siūlo laikinai sumažinti gamtinių dujų vartojimą. Kaip argumentuoja ekonomistas, ES neturi techninių galimybių 2022 ir 2023 metais pilna apimtimi pakeisti importo iš Rusijos, kuris sudarė kone 40 proc. viso ES dujų importo, importu iš kitų šalių.

Žygimantas Mauricas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Čia ekonomistas priduria, kad dėl to reikėtų padėkoti Vokietijai, kuri ilgus metus vykdė prorusišką energetikos politiką.

„Taip pat yra labai svarbu paaiškinti visuomenei, kad laikinas dujų vartojimo susimažinimas yra vienintelė galimybė efektyviai išspręsti šią dujų krizę ir pasiekti pergalę energetinio karo su Rusija fronte“, – sako Ž. Mauricas.

Trečiuoju punktu jis pažymi, kad efektyviausiai dujų vartojimą sumažina aukštos dujų kainos, tad ES politikams nederėtų kištis į dujų rinką bei dirbtinai mažinti gamtinių dujų kainų vartotojams. Jis priduria, kad ta pati taktika turėtų būti taikoma ir elektros rinkoje.

„Turėtų būti remiami tik socialiai pažeidžiamiausi gyventojai bei dėl aukštų dujų ir elektros kainų laikinai veiklą nutraukti priverstos bendrovės. Likę rinkos dalyviai turėtų pajusti kainų padidėjimą, kuris natūraliai paskatintų dujų ir elektros taupymą ir leistų pasiekti EK išsikelta tikslą sumažinti dujų vartojimą 15 proc.“, – tvirtina Ž. Mauricas.

Dujos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, panašias rekomendacijas teikia ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) bei kitos institucijos. Kaip sako ekonomistas, sumažėjus vartojimui, nukristų ir dujų bei elektros kainos, tad rinka susibalansuotų. Pasak jo, tikėtina, kad tai galėtų įvykti jau 2023 m. pavasarį.

„Blogiausias (tragiškas) scenarijus Europai nutiktų, jei ES šalys įsiveltų į dujų ir elektros kainų subsidijavimo varžybas, siūlydamos vis didesnes subsidijas ir vis naujus kovos su infliacija paketus. Tokiu atveju iškiltų reali grėsmė, kad dujų ir elektros vartojimas nukristų mažiau nei 15 proc. arba nenukristų visai (pvz. Ispanijoje, kuri subsidijuoja elektros gamybą iš dujų, dujų vartojimas šią vasarą ne sumažėjo, o išaugo), tad dujų deficitas ES išliktų su visomis iš to sekančiomis neigiamomis pasekmėmis“, – tęsia Ž. Mauricas.

Kaip neigiamas pasekmes jis įvardija tai, kad gamtinių dujų ir elektros rinkos kainos išliktų aukštos, tad reikėtų vis daugiau valstybės subsidijų kompensuoti skirtumui tarp rinkos kainų ir kainų, kurias moka galutinai vartotojai. Taip pat vis didesnės valstybės subsidijos didintų biudžeto deficitus ir valstybių skolas, o tai didintų valstybių skolų krizių tikimybę ateityje. Anot Ž. Maurico, tai ypač būtų pastebima tose šalyse, „kuriose politikai dosniausiai dalina ne savo pinigus.“

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis taip pat įvardija, kad aukštos dujų kainos ir nemažėjantis dujų importas ir toliau blogintų ES šalių tarptautinės prekybos balansus, kurie šiais metais tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje tapo neigiami.

Anot Ž. Maurico, didelis dujų vartojimas sumažintų gamtinių dujų saugyklų užpildymo lygius, ypač jei žiema būtų šalta, tad įtampa dujų, o taip pat ir elektros, rinkose išliktų ir 2023. Be to, teigia ekonomistas, subsidijos išbalansuotų bendrą ES rinką ir sumažintų paskatas investuoti į atsinaujinančią energetiką

„ES taip pat reikėtų didinti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą (pvz. gaminti daugiau elektros branduolinėse ar anglies jėgainėse), o taip pat didinti investicijas į atsinaujinančią energetiką bei energijos taupymo sprendimus“, – nurodo Ž. Mauricas.

Kaip paskutinįjį punktą jis įvardija tai, kad reikėtų paraginti ES gyventojus savanoriškai susimažinti dujų ir elektros vartojimą, paaiškinant, kad blogiausia bus šią žiemą, o po jos ateis ne tik kalendorinis, bet ir energetinis bei ekonominis pavasaris.

„O Rusijoje prasidės ilga metų metus ar net ištisus dešimtmečius truksianti poliarinė žiema“, – sako Ž. Mauricas.