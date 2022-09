Dirbant iš namų – didesnės sąskaitos: profesinės sąjungos sako, kad jas turi apmokėti darbdaviai

Augant komunalinių paslaugų kainoms, kai kurie nuotoliu dirbantys darbuotojai sako pasvarstantys, ar neverta grįžti dirbti į darbovietę. Tokį darbuotojų norą pastebi ir kai kurie darbdaviai. Profesinės sąjungos pabrėžia, kad darbdaviai privalo padengti namuose dirbančių darbuotojų su darbu susijusias išlaidas, bet jų teigimu, beveik niekas to nedaro.

Didžiulis „Telia“ biuras per pietus atrodo pilnas žmonių, tačiau iš tiesų dauguma darbuotojų kelias dienas per savaitę ar kelias valandas per dieną dirba iš namų. Maždaug penktadalis pasirodo čia rečiau nei kartą per savaitę.

Šioje bendrovėje dirbti iš namų leidžiama jau daugiau kaip penkerius metus.

„Laimingas žmogus bendrovei šiais laikais yra nauda. Jeigu žmogus gali geriau susikoncentruoti, turi sąlygas geriau dirbdamas namuose, kodėl ne? Turime vaikų, šeimos narių, sergantį šunį, kuriuo reikia pasirūpinti. Jei darbo pobūdis leidžia tuo pasirūpint, kodėl gi ne?“ – sako „Telia“ personalo vadovas Ramūnas Bagdonas.

Nuotolinis darbas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bendrovės personalo vadovas sako dar nepastebėjęs, kad išaugusios elektros ir komunalinių paslaugų kainos jau būtų padidinusios darbuotojų norą dažniau dirbti biure. Nors kai kurie sako apie tai pagalvojantys.

„Bitės“ darbuotojai biure turi būti keturias dienas per savaitę, o penktadienį jei nori dirba iš namų. Jos atstovai sako pastebėję, kad daugiau žmonių pastaruoju metu nori dirbti biure.

„Kainos ir kainų kilimas yra ta tema, kur kiekvieną dieną girdžiu tarp darbuotojų ir įvairių išvedžiojimų, netgi palyginimų, kad, tarkime, jei per karščius įsijungiu kondicionierių, viena valanda man kainuoja vieną eurą. Anksčiau atėję į darbo pokalbius kandidatai klausdavo, ar bus galimybė darbuotis iš namų, ar jūs leidžiate pasirinkti. Dabar šitas klausimas per darbo pokalbius pasitaiko vis rečiau“, – sako „Bitės“ žmonių ambasados vadovė.

Nuotolinis darbas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Profesinių sąjungų atstovai pabrėžia, kad, Pagal Darbo kodeksą, darbdaviai privalo kompensuoti su darbu susijusias darbuotojo išlaidas ir kai jis dirba iš namų.

„Daugiau nevykdo, nes mes buvome pripratę prie tos nuostatos, kad darbuotojas pats pasiprašo dirbti namuose ir aš jam leidžiu ir kaip darbuotojas prašydamas dirbti namuose arba lankstesniu grafiku kaip ir prisiima pats tam tikras rizikas“, – sako Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Profesinių sąjungų pirmininkė sako, kad namuose dirbančių darbuotojų kaštus dažniau linkusios padengti Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės.

Pasak Verslo konfederacijos prezidento darbdaviai labiau nori matyti darbuotojus biure, nes darbo našumas per pandemiją, kai ypač daug žmonių dirbo nuotoliu, smuktelėjo.

Andrius Romanovskis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Darbdavys visą laiką labiau pasisako už tą fizinį darbą ir jeigu darbuotojas primygtinai nori dirbti Palangoj, Tenerifėj arba kažkur kitur, tai čia jau susitarimo klausimas ir tada darbuotojas turi prisiimti ir tuos kaštus“, – sako Verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis.