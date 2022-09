Politologė: parlamentarų atlyginimų didinimas pakels Seimo darbo kokybę, bet visų problemų neišspręs

Vyriausybė patvirtino Seimo rudens sesijai teikiamų svarbiausių įstatymų projektų paketą. Parlamento rudens programai siūloma daugiau kaip 90 iniciatyvų. Viena iš jų – Seimo narių atlyginimų kėlimas. Politologė Rima Urbonaitė LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ sakė, kad Seimo nariams atlyginimus kelti yra svarbu, bet tai neišspręs visų problemų.

Komentuodama apie patį Vyriausybės Seimui teikiamų įstatymų projektų paketą, pašnekovė pastebi, kad jame esančių projektų skaičius yra gana nuosaikus, juos stengtasi pateikti kuo anksčiau.

„Kad vyriausybė nepiktnaudžiauja, šį kartą mes irgi matome. Matome gerą norą, kad visi tie projektai būtų pateikti dar per pirmuosius sesijos mėnesius ir tik keli yra palikti gruodžiui“, – komentuoja R. Urbonaitė.



Politologė atkreipia dėmesį, , kad pasiūlymų pakete yra numatyta kelti Seimo nariams atlyginimus, o tai esą gali sukelti mažesnę ar didesnę audrą visuomenėje.

„Vienas iš labiausiai intriguojančių yra sumanymas kelti Seimo nariams atlyginimus. Nežinau, kokio tai gali sulaukti rezonavimo, bet jo tikrai bus“, – tvirtina R. Urbonaitė.

Kalbėdama apie Seimo narių algas, R. Urbonaitė pabrėžia, kas nepaisant visuomenėje sklandančių mitų, parlamentarų atlyginimai nėra dideli.

„Žinant, kiek tie profesionalai gali uždirbti dirbdami savo srityse, tai niekada negali privilioti (į Seimą – LRT.lt)“, – sako pašnekovė.

Tačiau vien algos padidinimas nesugeneruos geresnės Seimo darbo kokybės, pabrėžia ekspertė.

„Tam reikia ir laiko ir politinių partijų įsitraukimo. Kitaip tariant, tai (didesni atlyginimai – LRT.lt) yra tik instrumentas prikalbinti ateiti į politiką labiau kompetentingus, profesionalesnius žmones“, – aiškina politologė.

Būtent dėl to, sako R. Urbonaitė, Vyriausybė turėtų gerai pagalvoti, kaip šį pasiūlymą iškomunikuoti visuomenei. Be to, pasak jos, svarbu partijoms, Seimo frakcijoms ir Seimo nariams duoti pažadą, kad bus sukurtas mechanizmas, kuris paskatins profesionalesnius žmones ateiti į Seimą, kuriems nereikės „po rinkimų dar mokytis Konstitucijos ir pirmą kartą ją paimti į rankas“.

