LRT trumpai. Rugsėjo 1-ąją tėvams – laisvas pusdienis. Ką svarbu žinoti?

Rugsėjo 1-ąją dalis tėvų turi laisvą pusdienį, per kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tokia galimybe gali pasinaudoti darbuotojai, kurie neturi teisės į tėvadienius ar mamadienius, tačiau augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas.

Jeigu darbuotojas pirmąją mokslo metų dieną neturi teisės į apmokamą pusdienį, o jam priklausančiu mamadieniu ar tėvadieniu jau yra pasinaudojęs, su darbdaviu gali susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko. Tokiu atveju, kai darbuotojas turi vaiką iki 14 metų, darbdavys turi tenkinti neapmokamų atostogų prašymą.

Rugsėjo 1-oji / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Darbo kodeksas nenumato mamadienių ir tėvadienių sumavimo tuo atveju, kai yra skirtingi jų suteikimo pagrindai. Kai mamadieniai ar tėvadieniai suteikiami dėl skirtingų priežasčių, anot Darbo inspekcijos, mamadienis ar tėvadienis turėtų būti suteikiamas kartą per mėnesį.

Darbo kodekse įtvirtinta lengvata yra nustatyta atsižvelgiant į 8 valandų darbo dieną bei 40 valandų darbo savaitę. Kitu atveju, jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, pavyzdžiui, 20 valandų per savaitę, jam turėtų būti suteikiamas 4 valandų papildomas poilsis per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 1 valanda per savaitę).

Rugsėjo 1-oji / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu dirbama ir pagal susitarimą dėl papildomo darbo, pavyzdžiui, 60 valandų per savaitę, tuomet darbuotojui turėtų būtų suteikiama proporcingai ilgesnė papildoma poilsio diena – 12 valandų per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 3 valandomis per savaitę).

Darbo santykiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tokiu atveju, kai dirbama ilgesnėmis nei 8 darbo valandų pamainomis, darbuotojo prašymu turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti visa laisva darbo diena (pamaina), papildomą poilsio laiką sumuojant. Pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba 12 valandų per parą, visa laisva pamaina galėtų pasinaudoti kas pusantro mėnesio, o tie, kurie dirba 24 valandas, – kas 3 mėnesius.

Darbuotojams, kuriems yra numatytas papildomas poilsio laikas vieną kartą per 3 mėnesius, tačiau jie dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandų pamainomis, pavyzdžiui, kurie dirba 12 valandų per parą, visa poilsio diena susidarytų per 3 mėnesius, jei darbo pamaina trunka 8 valandas – per 4,5 mėnesio.