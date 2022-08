Vakarų šalys sparčiai kaupia dujų atsargas, Dubnikovas ramina dėl Lietuvos padėties: infrastruktūra kieta kaip akmuo

Europoje dujų saugyklos pildosi sparčiau, nei planuota. Nepaisant smarkiai kritusio tiekimo iš Rusijos, saugyklose atsargos jau siekia beveik 80 proc. Europos Sąjungos direktyva numato, kad iki spalio saugyklos turi būti užpildytos ne mažiau kaip 85-iais, o iki lapkričio – 95 procentais. Saugyklos sparčiau pildosi dėl vasarą sumažėjusio vartojimo bei išaugusio tiekimo iš Šiaurės Vakarų Europos. Vokietijos duomenimis, šalis jau sukaupusi daugiau nei 82 proc. dujų, o tikslas spaliui pasiekti užpildymą 85 proc. greičiausiai bus įgyvendintas dar rugsėjį.

Federalinė tinklų agentūra tikisi dujų importą padidinti ir iš Rusijos, po to, kai bus baigtas ankščiau paskelbtas dujotiekio „Nord stream“ remontas. Šiuo metu juo tiekiama tik 20 proc. dujų. Neseniai žiniasklaidoje paskelbti duomenys rodo, kad Rusija kasdien sudegina beveik 10 mln. eurų vertės dujų, kurios įprastai keliautų į Europą.

„Nord Stream“ / AP nuotr.

„Dujų saugyklos yra mūsų turimas buferis. Tai šiek tiek stabilizuoja situaciją. Be Olandijos, Belgijos, Norvegijos ir netrukus Prancūzijos dujų, kurios tiekiamos per Vokietijos suskystintųjų gamtinių dujų terminalus, niekas neveiktų. Federalinės tinklų agentūros pozicija išlieka nepakitusi: ir toliau tikimės daugiau rusiškų dujų. Kaip žinote, Rusijos prezidentas rugpjūčio 31-ą dieną paskelbė remonto darbus. Pažiūrėsime, kokios bus to pasekmės“, – kalba Federalinės tinklų agentūros vadovas Klausas Muelleris.

Vengrija taip pat siekia didinti importuojamų rusiškų dujų kiekį. Šalies užsienio reikalų ministras sako, kad dėl papildomo tiekimo su „Gazprom“ tikisi susitarti artimiausiomis dienomis. Praėjusį mėnesį lankydamasis Maskvoje jis Rusijos prašė tiekimą padidinti 700 milijonų kubinių metrų. Tai sudaro apie 20 proc. šiuo metu iš Vengrijos gaunamų „Gazprom“ dujų.

„Patinka ar ne, pasiūlymas padidinti dujų tiekimą yra. Per artimiausias kelias dienas jį baigsime derinti su „Gazprom“ ir pasirašysime sutartį, kuri leis nuo rugsėjo padidinti kasdien gaunamų rusiškų dujų kiekį“, – teigia Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tuo metu Latvijoje esančioje dujų saugykloje, kuri aptarnauja Baltijos šalis ir Suomiją, šiuo metu užpildyti 55 proc., kai pernai tokiu metu Inčukalnyje dujų atsargos siekė 75 proc. Bet, anot ekonomisto Mariaus Dubnikovo, menkesnės dujų atsargos Latvijoje grėsmės nekelia. Mūsų regione esanti dujų infrastruktūra yra viena saugiausių Europoje ir dėl turimo suskystintųjų dujų terminalo.

„Dujų infrastruktūra Baltijos šalyse yra kieta kaip akmuo. Turime savo išdujinimo laivą, kuris gali aptarnauti Lietuvą, Latviją ir Estiją, net pastaruoju metu padėjo ir Suomijai. Taip pat turime jungtis ir su Lenkiją. Reiškia, kad turim galimybę tiek dujas įsivežti, tiek jas saugoti.

<...> Lietuvai, skirtingai nei Vokietijai, nereikia prikaupti tiek daug dujų atsargų, nes mes jas galime tiesiog atsivežti. Matome rekordinį skirtumą suskystintų gamtinių dujų kainos lyginant su Amsterdamo biržos TTF indeksu, kuris atspindi būtent vamzdynams pateikiamas dujas. Taigi ir dujų kaina, kuria gausime, bus žemesnė nei Amsterdamo biržoje“, – „Svarbiai valandai“ paaiškina M. Dubnikovas.

Marius Dubnikovas / BNS nuotr.

Pasak jo, akivaizdžiai matomas spaudimas iš išorės, kad šalys bijotų žiemos.

„Gal tai daroma specialiai, kad sukeltų žmonių baimes, kurios realizuotųsi spaudimu politikams, kiltų politikų sprendimai, kad riekia keisti požiūrį į Rusiją, kuri degina dujas, ne tai, kad pateikia energiją, o tiesiog degina dujas ties Suomijos siena, neteikdama, o išleisdama jas į orą ir tiesiog šildydama klimatą“, – LRT TELEVIZIJAI sako ekonomistas.

Europą krečiant energetikos krizei Vokietijos kancleris Olafas Scholzas paragino skubiai reformuoti Europos Sąjungos elektros energijos rinką. Kalbėdamas po susitikimo su Euroblokui šiuo metu pirmininkaujančiu Čekijos premjeru, jis pabrėžė, kad norint sumažinti sparčiai augančias kainas būtini struktūriniai elektros energijos rinkos pokyčiai. Anot O. Scholzo, Europos Sąjungos šalims apsirūpinti pigesne energija greičiau pavyktų susitarus Europos lygmeniu, o ne šalims ieškant kaip tą padaryti atskirai.

Tuo metu Austrijos kancleris Karlas Nehammeris paragino Europos Sąjungą atsieti elektros energijos ir gamtinių dujų kainas, kad jos toliau nedidėtų dėl karo Ukrainoje padarinių. Kancleris teigė, kad reikia sustabdyti beprotybę, kuri dabar vyksta energijos rinkose ir žada iškelti šį klausimą per neeilinį posėdį, kurį ruošiasi surengti Europos Sąjunga.

Karlas Nehammeris / AP nuotr.

Penktadienį Vokietijoje elektros energijos kaina pasiekė beveik 1000 eurų už megavatvalandę, o Prancūzijoje viršijo 1000 eurų ribą. Vadinasi, kainos abiejose šalyse išaugo daugiau nei 10 kartų, palyginti su praėjusių metų lygiu. Lietuvoje kaina buvo pakilusi ir iki 4000 eurų už megavatvalandę.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad praktiškai tikrai įmanomas variantas atsieti elektros ir gamtinių dujų kainą, tam reikėtų atlikti „intervenciją į egzistuojantį prekybinį mechanizmą“. Kaina, anot jo, rinkoje galėtų ženkliai kristi.

„Daryti prielaidą, kad elektra (tokiu atveju – LRT.lt) būtų ženkliai pigesnė biržoje, yra pagrindo. Be abejo, kad, išėmę dujas iš kainos skaičiavimo mechanizmo, turėtume rasti būdą, kaip už jas susimokėti“, – sako D. Misiūnas.

Dalius Misiūnas / BNS nuotr.

