Ukrainoje gamyklą valdęs Michailas Belgijoje turi pradėti nuo nulio – viską pakeitė į namą Bučoje pataikiusi rusų raketa

Vasario 24-ąją Rusijai užpuolus Ukrainą, Bučoje gyvenęs Michailas Rakilenas neturėjo net minties palikti šalį. Jis buvo sėkmingas verslininkas, jo konditerijos gamykloje „Mariam“ dirbo apie 300 darbuotojų. Viskas pasikeitė per sekundę, kai į jo namą pataikė raketa. „Ačiū Dievui, mes visi tuo metu buvome pas kaimynę“, – persižegnoja Michailas.

Su Michailu susitinkame Briuselyje, kur šiuo metu vyras apsistojęs su broliu ir jo šeima. Išvežęs savo šeimą, brolis ketina grįžti į Ukrainą kovoti, nors Michailas ir bando jį sulaikyti – baisu dėl artimojo gyvybės.

Pats vyras sako išgyvenantis jau antrą karą – pirmą Armėnijoje, iš kurios yra kilęs ir kur pats į kovą stojo su ginklu, ir dabar, Rusijai užpuolus Ukrainą. Tačiau ginklo į rankas šį kartą nesiryžta imti, sako, kiekvienas turi prisidėti prie Ukrainos pergalės taip, kaip moka geriausiai. Ir nors yra armėnas, jis daugiau kaip 20 metų savo gyvenimą kūrė Ukrainoje, ją ir vadina tikraisiais namais.

„Gyvenimas buvo nuostabus, sąlygos Ukrainoje priminė rojų, čia užauginau du savo sūnus“, – sako jis. Rūkydamas vieną cigaretę po kitos Michailas pasakoja, kaip visiško atsitiktinumo dėka atsidūrė ir pasiliko Belgijoje, kur neturėjo nei pažįstamų, nei artimųjų, ir kaip nusprendė kurti spurgų verslą „Ponchik“.

„Kišenėje liko 50 eurų, todėl tiesiog privalėjome sustoti“, – prisimena jis.

Pasibaisėjo, kad ukrainiečiai geria tik tirpiąją kavą

Nors dėl Rusijos pradėto karo visas Ukrainoje kurtas vyro gyvenimas sugriuvo per akimirką, Michailas iš paskutiniųjų bando įžvelgti ir pozityvių dalykų ir tik retkarčiais šypseną veide pakeičia ašaros akyse.

Tiesa, Michailas pripažįsta, kad visiškai nustojo mąstyti apie ateitį ir netgi rytojų, todėl nieko neplanuoja, nieko nesitiki.

„Nustojau po to, kas įvyko. Tiesiog nežinau, kur atsidursiu po pusės metų, po metų. Viskas Dievo valioje. Visą laiką dirbome, kūrėme namus, verslą, o vieną dieną viskas susilygino su nuliu. Nusprendžiau, kad neverta planuoti rytojaus, nes šiandiena parodo, kad viskas gali būti kiek kitaip“, – sako jis.

Įsivaizduokite, kad reikia savaitę gyventi rūsyje – nei šviesos, nei vandens – nieko. Tai yra šokas, tam niekaip nepasiruoši. Michailas

Ukrainoje Michailas kūrė verslą, turėjo konditerijos gamyklą „Mariam“, joje dirbo apie 300 žmonių.

„2015–2017 m. netgi buvome prezidento apdovanoti kaip vienas iš geriausių fabrikų šalyje“, – didžiuojasi jis, nors, kaip pats juokiasi, planų kepti tortus iš pradžių nebuvo, konditerija vyro gyvenime atsirado nepavykus pirmai verslo idėjai.

„Atvykau į Kyjivą 2000-aisiais, tada visi Ukrainoje gėrė tik tirpiąją kavą iš skardinių, o pas mus Armėnijoje visi geria tik natūralią juodą kavą, todėl nusprendėme ją gaminti. Pasistatėme nedidelę gamyklą, ėmėme skrudinti pupeles, jas malti, pakuoti, bet žmonės nepirko. Reikėjo kažką daryti, iš kažko gyventi, todėl nusprendėme kepti tortus“, – prisimena.

Siaubą Bučoje pamatė ją jau palikęs

Verslas klostėsi gerai, gamykla augo, Michailas įsikūrė Bučoje, kur turėjo didelį namą. Viskas apsivertė Rusijai įsiveržus į Ukrainą.

„Buča, Vaicekovskajos gatvė 2, – kaipmat išpyškina adresą ir susimąsto. – Viskas prasidėjo Bučoje. Taip, buvo Chersonas ir pan., bet Buča buvo jau Kyjivo apskritis. Žinojome, kad kažkas bus, juk perspėjo. Ir jautėme. Kaip gyvūnai jaučia kažkokią pradžią, kad bus uraganas ar kažkas panašaus, taip ir žmonės jautė, kad kažkas įvyks. Bet vis tiek ištinka šokas. Na, įsivaizduokite, kad reikia savaitę gyventi rūsyje – nei šviesos, nei vandens – nieko. Tai yra šokas, tam niekaip nepasiruoši.“

Michailo namas Bučoje / Asmeninis archyvas

Nors buvo baisu, Michailas sako, kad net sėdint rūsyje nebuvo minčių palikti šalį. Viskas pasikeitė į jų namą pataikius rusų raketai.

„Turėjome uždaryti gamyklą, žmonės iš regionų, kurie dirbo pas mus, išvažiavo, o patys nesiruošėme niekur važiuoti, tačiau į mūsų namą pataikė bomba. Namą praradome, viską praradome, todėl sėdome į automobilį ir išvažiavome“, – pasakoja Michailas.

Vyras žegnojasi – tuo metu, kai atskrido viską pakeitusi raketa, jis su visa šeima buvo pas kaimynus, todėl visi liko gyvi. Dar ir dabar už tai dėkoja Dievui, ne likimui.

„Mes, armėnai, esame krikščionys ir tikėjimas mums labai svarbus. Tikėjimas yra vienintelis, kas mums beliko“, – sako jis.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

Michailo šeimos automobilis buvo labai apgadintas, bet dar galėjo važiuoti. Be jokio plano vyras sėdo į apniokotą automobilį ir pajudėjo Moldovos link, kelyje stebėdamas sugriautus namus, gatves. Tragiškus vaizdus iš Bučos, kurie apskriejo visą pasaulį, kai rusų kareiviai šaudė tiesiog į civilius gyventojus, Michailas pamatė jau išvykęs iš Ukrainos. Paklaustas, kaip reagavo išvydęs tai, kas liko iš Bučos, – gatves, kuriomis vaikščiojo, kaimynus, su kuriais bendravo, Michailas tepasakė kelis mėnesius negalėjęs kalbėti.

Lemtingas picos gabaliukas

Moldovos link pajudėjęs vyras sako neturėjęs jokio plano – tiesiog važiavo į priekį. Artimųjų Ukrainoje neturėjo, grįžti į Armėniją, su kuria visi ryšiai nutrūko jau prieš dešimtmečius, o artimųjų gyvų nėra likę, irgi nenorėjo.

„Išvažiavome per Moldovą, pernakvojome Uždniestrėje ir kitą dieną pasiekėme Rumuniją. Paskui prasidėjo didysis kelias – Rumunija, Vengrija, Slovakija, Lenkija, Vokietija ir tada Belgija“, – vardija.

Michailo automobilis, kuriuo jis išvyko iš Bučos / Asmeninis archyvas

Belgijoje neturėjo net pažįstamų, bet taip atsitiko, kad pasiekus šalį kišenėje buvo telikę 50 eurų.

„Buvome labai alkani, norėjome kur nors pavalgyti, o taip, tiesą sakant, picos norėjosi. Kaip šiandien pamenu – sėdi kažkoks berniukas ant šaligatvio, paklausėme, kur picos gabaliuką nusipirkti, o jis atsakė: „Štai čia.“ Užėjome į piceriją – ten jauni italai dirba. Tai mums tokį stalą padengė – viskas buvo nemokamai. Paskui dar ir desertais, gėrimais vaišino, didelę dėžę su produktais davė – spagečiais, padažais – ir viskas dovana. Ir dar prieš mums išeinant pasakė: „Jei būsite alkani, visada užeikite pas mus, mes jus maitinsime.“ Po šios istorijos nusprendėme ten ir pasilikti“, – šypsosi Michailas.

Vyras netgi susigraudina – taip šiltai juos visur priėmė, nesitikėjo tokio svetingumo.

Vaizdai iš Bučos, kuriuos pamačiau, du mėnesius manęs neapleido. Beveik nekalbėjau, o Christianas vis bandė kalbėti, nors jis irgi yra tylenis, bet kalbėjo net daugiau nei aš. Michailas

Užsiregistravus ukrainiečių karo pabėgėlių centre, netrukus juos priėmė Flandrijoje gyvenanti šeima – čia gyveno kiek daugiau nei du mėnesius.

„Christianas yra labai geras vyras, galiu net jo pavardę pasakyti. Buvo toks jausmas, kad mes esame namie, žmonės tokią atmosferą sukūrė, kad esu priblokštas. Iki šiol jis labai padeda, jo namas didelis, bent po 12–13 ukrainiečių iki šiol ten gyvena“, – susijaudina Michailas, bet netrukus šypteli.

„Vaizdai iš Bučos, kuriuos pamačiau, du mėnesius manęs neapleido. Beveik nekalbėjau, o Christianas vis bandė kalbėti, nors jis irgi yra tylenis, bet kalbėjo net daugiau nei aš“, – juokiasi.

Su Christianu vyras kalbėjo per kalbos vertimo programėles. Michailas nekalba angliškai, o Christianas – rusiškai, bet vyrams tai nesutrukdė rasti bendros kalbos.

Nenorėjo sėdėti ant sprando

Nors Michailas ką tik save pavadino tyleniu, to nepasakysi iš to, kiek jis pasakoja ir vis juokiasi.

„Nors Belgijoje moka daugiausiai (žinau, nes draugai išvažiavo į skirtingas šalis), ant sprando vis tiek sėdėti negalima, reikia pačiam užsidirbti. Mes visą gyvenimą dirbome, nebuvo tokio laikotarpio, kad mums nemokamai kažką duotų, išskyrus Belgiją, Belgijoje nemokamai duoda viską jau kiek mėnesių“, – kvatoja Michailas.

Iki šiol jis gauna kasmėnesinę išmoką, siekiančią 740 eurų.

Michailo keptos cinamoninės bandelės / Asmeninis archyvas

„Gyveni pas svetimus žmones, jis kažką daro, kažką tu – tai pusryčius, tai pietus pagaminti. Pradėjau gaminti armėniškus patiekalus ir jis (Christianas – LRT.lt) sako, kad viskas, ką aš pagaminu, jam patinka, – su nuostaba net sušunka Michailas. – Paskui pradėjau kepti apkepėles, gaminome armėnišką picą, pradėjome vaišinti ir kaimynus – visiems labai patiko. Pradėjome mąstyti, kad jei patinka, gal iš tikrųjų verta daryti kažką daugiau. Nors vyriausybės pagalba labai svarbi, norisi kažką pačiam daryti.“

Spurgas pradėjo kepti tiesiog virtuvėje

Jau netrukus vyras kartu su brolio sūnumi ir žmona išsinuomojo nedidelį dviejų kambarių būstą ir persikėlė į Briuselį. Čia pradėjo kepti spurgas tiesiog virtuvėje, sukūrė puslapį feisbuke ir pradėjo siūlyti jas nusipirkti.

„Viską pradėjome nuo ukrainietiškų... Na, iš tikrųjų, armėniškų spurgų. Ukrainoje taip pat kepa spurgas, bet jos truputį kitokios. Mes sukūrėme tokį miksą – ukrainietišką-armėnišką spurgą“, – pasakoja Michailas.

Paklaustas, kodėl būtent spurgos, Michailas atvirauja – jas paprasta pagaminti, nors užtrunka. Be to, tai labai skanu.

Spurgos / Asmeninis archyvas

„Tada pradėjome kepti ir cinamonines bandeles, pyragėlius – tikrai labai skanūs. Tokių Belgijoje aš neragavau, nors Belgijos konditerija yra labai aukšto lygio, šokoladas turbūt geriausias pasaulyje, ir tortai labai skanūs, bet mūsų irgi geri“, – patikina jis.

Spurgas nori kepti legaliai

Michailas pripažįsta – kol kas verslu to negalėtų pavadinti, nes spurgomis prekiavo neturėdamas tam leidimo, tačiau jau tuoj baigs tvarkytis dokumentus ir pradės prekiauti legaliai, plės gamybą ir prekybą. Be to, nuo rugsėjo jis pradės lankyti prancūzų kalbos kursus.

„Norisi viską daryti belgiškai“, – nusijuokia.

Negalime sėdėti kažkam ant sprando, ačiū Dievui, yra sveikatos, galime sau leisti dirbti. Tai labai svarbu. Michailas

Tačiau per kelis mėnesius trukusią spurgų kepimo avantiūrą Michailas pastebėjo ir nerimą keliantį belgų bruožą, kuris visiškai skiriasi nuo ukrainiečių.

„Iš pradžių žmonės užsakinėjo iš mūsų, nes mes iš Ukrainos. Turbūt jautė, kad nusipirkdami spurgų padės ir Ukrainai. Manau, kad jiems net nebuvo svarbu, ką jie perka. Bet jau po antro trečio užsakymo pajutome, kad žmonėms mūsų spurgos ir patinka. Bet belgai po daug neužsakinėja. Čia turbūt nacionalinis bruožas, parduotuvėse tas irgi gerai matyti – jie pasiima mažą torto gabaliuką ir tiek. Lietuvoje nebuvau, bet Ukrainoje žmonės ramiai 1–2 kg tortą nusiperka ir su šeima, gerdami arbatą vakare, jį suvalgo“, – juokiasi.

Michailo keptas tortas / Asmeninis archyvas

Vieną spurgą be įdaro vyras parduoda už 2 eurus, su vanilės kremu – 2,5 euro. Ir nors per kelis mėnesius trukusį eksperimentą užsidirbo tik simbolines sumas, kurias iškart siųsdavo į Ukrainą, tai vyro neišgąsdino ir jau po kelių savaičių jis tikisi pakviesti į virtuvę, kuri atitiks visas būtinas higienos normas, o jo verslas – visus teisės aktų reikalavimus.

„Negalime sėdėti kažkam ant sprando, ačiū Dievui, yra sveikatos, galime sau leisti dirbti. Tai labai svarbu. O su Dievo pagalba viskas bus gerai – ir ten (turi omenyje Ukrainą – LRT.lt), ir visur. Žmonės čia labai geri, o lietuviams visada pritaikysime 20 proc. nuolaidą. Aš rimtai“, – juokiasi Michailas.