Kreivys: elektros neturėtų pritrūkti, bet jei ji bus labai brangi, žmonės bus mokomi ją taupyti

Biržoje rekordiškai išaugus elektros kainai, energetikos ministras Dainius Kreivys LRT TELEVIZIJOS laidai „Dienos tema“ sakė, kad aiškinsis dar neregėtų kainų priežastis. Jis pridūrė, jog artimiausiu metu gyventojai bus mokomi taupyti, o pirmame ir antrame elektros rinkos liberalizacijos etape dalyvavę žmonės bet kuriuo atveju išlošė.

Opozicinės socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnas Gintautas Paluckas laidoje sakė, kad elektros rinkos liberalizavimas yra 15–20 metų senumo Europos mada. Jo nuomone, valstybės vaidmens energetikos sektoriuose turėtų būti daugiau.

– Pone ministre, šiandien sakėte, kad trečias elektros rinkos liberalizavimo etapas bus atidėtas ilgam. Jūs sakėte – ilgam. Ar tai reiškia, kad pripažįstate, jog liberalizacijos reforma nepavyko Lietuvoje?

D. Kreivys: Na, aš jau šiandien ne kartą minėjau skaičius. Pirmojo liberalizavimo etapo vartotojai moka vidutiniškai 17 centų už elektros kilovatvalandę, o antrojo etapo – 25 centus prieš nuolaidą, kurią gauna iš valstybės. Šiuo metu visuomeninio tiekimo kaina yra 33 centai, rinkos kaina – daugiau kaip 50 centų.

Tai reiškia, kad dabar abiejų etapų vartotojai moka dvigubai mažiau negu rinkos kaina, ir tokių yra 87 proc. nuo visų energijos vartotojų, kurie dalyvavo rinkoje. Galime pagal tai spręsti, kad vis dėlto liberalizavimas pavyko.

Iš esmės jis leido daugybei žmonių mokėti mažiau už elektros energiją metus, dvejus ir daugiau. Žvilgtelkime teisybei į akis ir pažiūrėkime, pavyzdžiui, kokios rinkos kainos elektros energijos rinkoje. Tai suformavo kainą 823 eurai. Tai yra visų laikų rekordas.

Be abejo, prie to prisidėjo apribojimai „LitPol Link“, kuris kelias valandas nedirbs, prisidėjo, kad mūsų dujų generavimo pajėgumai, pasiūlymai nepraėjo per biržą, ką mes dabar su VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba – LRT.lt) aiškinsimės.

– Kitaip tariant, elektra dar niekad taip brangiai nekainavo, kaip kainuoja šįmet, dabar.

D. Kreivys: Niekada nekainavo ir šios rinkos kaina yra pikas. Ir tikrai mes planuojame dėti visas pastangas, aiškintis, kodėl tokia kaina. Nes pagal mūsų, Lietuvos, generavimo pajėgumus, netgi naudojant dujas, kurių mes turime, tokia kaina negali būti.

– Pone Kreivy, labai dažnai žmonės ir kai kurie specialistai sako: kam reikėjo skubėti su liberalizavimu tokiu sudėtingu metu, kai elektros kainos muša rekordines aukštumas? Taip, yra įsipareigojimų Europos Sąjungai, tačiau juk nėra datos ir nėra sankcijų, kas būtų grėsę už tai, jeigu būtume dar šiek tiek atidėję arba anksčiau įgyvendinę?

D. Kreivys: Dar kartą – yra įstatymas, kuris buvo priimtas. Įstatymo visi turime laikytis. Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas, dar kartą pasikartosiu: pirmo etapo vartotojai moka 17 centų, antro etapo moka 25 centus, rinkos kaina – 50 centų, tai kodėl mes turim atidėti? Kad žmonės mokėtų po 50 centų?

Dainius Kreivys / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pone Paluckai, kaip jūs vertinate susidariusią situaciją? Jūs ne kartą siūlėte, kad reikia tą trečią etapą atidėti.

G. Paluckas: Mes, tiesą pasakius, siūlėme ne tik trečią, bet ir antrą atidėti, nes akivaizdu, jog tokia liberalizavimo schema, kokia yra įgyvendinama, negali būti sėkminga, nes tikros konkurencijos nėra. Yra trys didieji, sakykime, rinkos dalyviai, kurie yra ir gamintojai. Yra visos trys valstybės valdomos įmonės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Iš esmės visos trys priklauso vienai tam tikrai geografinei kainų grupei, na, ir atitinkamai dėl elektros pralaidumo jungčių, kurias mes turime, silpnumo ir tam tikros kainų skaičiavimo metodikos, kuri taikoma elektrai biržoje, akivaizdu, jog deficitas ir konkurencijos nebuvimas niekada...

– Bet ministras pateikia konkrečius skaičius ir sako, kad tai jau apsimokėjo.

G. Paluckas: Mes turėtume kalbėti apie reformos rezultatus ilgesniu laikotarpiu, kai pasibaigs trumpalaikės 12 mėnesių, kai kuriais atvejais – 24, sudarytos sutartys ir nuo tų 16–17 centų peršoks į dabar siūlomus 45, 50 centų ir panašiai. Tada tie dalykai, matyt, susividurkins ir išsilygins tos vadinamosios naudos.

Bet iš principo visa šita, sakykime, liberalizavimo mada yra 15–20 metų senumo Europos mada, kuri atėjo per direktyvas, bet iš esmės Europa šiandien suka priešingu keliu ir šneka apie dujų kainos lubas visai Europai, nes panika rinkose sprogdina nacionalinius biudžetus ir panašiai.

Todėl valstybės reguliuojamo vaidmens energetikos sektoriuose turi būti daugiau. Apie tai šneka ir Europos Komisija savo komunikatuose. Taip kad šito nereikėjo tiesiog daryti.

Gintautas Paluckas / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Pone Kreivy, iš tiesų šita situacija užvirė dėl „Perlas Energijos“ veiksmų. Kaip atsitiko, kad vieną dieną bendrovė prekiauja loterijos bilietais, kitą dieną siūlo pirkti elektrą? Na, aišku, jie dabar sako, kad įstatymiškai sudėliota viskas taip, jog nėra įrodymų, kad tai yra ta pati bendrovė, tiesiog matome tą patį ženklą.

D. Kreivys: Aš tik dar vis tiek noriu pabaigti, ką Gintautas sakė. <...> Visuomeninio tiekimo kaina visą laiką bus panaši kaip rinkos kaina, nes ji seka rinkos kainą. Bet kuriuo atveju žmonės, kurie dalyvavo pirmame ir antrame etape, išlošia. Jeigu būtume atidėję, jie būtų neišlošę, žmonės būtų nesutaupę. O „Perlo“ situacija yra įdomi tuo, kad tai buvo vienintelė įmonė, kuri davė fiksuotas kainas, neturėdama savos gamybos generacijos.

– Ir gana patrauklias kainas matėme.

D. Kreivys: Gana patrauklias. Ir jie visą laiką pateikdavo argumentus, kad yra apsidraudę, užsihedge’inę, kalbant finansiniu žargonu. Jie turėjo draudimą, tačiau tas draudimas nesuveikė. Čia yra bėda, į kurią jie rodo.

Be abejo, mes labai aiškiai pasakėme, kad sprendimai, kuriuos jie po to pasiūlė, kad nepaisoma sutarčių, buvo nuo pat pradžių neteisėti ir nesąžiningi. Tą ministerija konstatavo. Manome, kad papildomai turėtume atkreipti dėmesį ir, reguliuojant ypač tokius šokus, į finansinių draudimų priemonių patikimumą, juos taip pat reikėtų tikrinti.

„Perlas Energija“ / J. Kalinsko/BNS nuotr.

– Pone Paluckai, kas kaltas dėl „Perlas Energijos“ situacijos? Opozicija baksnoja ir ministras sako, kad reikėtų net interpeliaciją skelbti jiems.

G. Paluckas: Na, interpeliacijos ministrai neturėtų bijoti, tai yra specialus klausimų uždavimo formatas Seime ir atsakę į tuos klausimus dažnai ministrai netgi pakyla visuomenės akyse, nes argumentus išdėsto, gali įrodyti savo tiesą. Bet kalbant apie konkrečiai „Perlas Energiją“, žinoma, galime visą atsakomybę mesti pačiai „Perlas Energijai“, nes tai yra jų avantiūra, mėginimas paspekuliuoti ir pažaisti rinkoje, neprisiimant iš esmės didelės rizikos. Susidūrę su sunkumais jie numetė savo klientus, pakeitė sutartis ir panašiai. Tačiau iš esmės jiems tai leido padaryti teisinis reguliavimas. Tie įstatymai, kurie buvo keisti, matyt, dar 2019 metais...

– Tuomet padaryta klaida ir vartotojai nebuvo apsaugoti.

G. Paluckas: Tuomet buvo sumaišyti tikslai. Kai kada yra keliamas tikslas, kad rinkoje būtų kuo daugiau dalyvių, prekeivių elektros energija, bet pagrindinis tikslas yra elektros energijos kaina ir tiekimo patikimumas. Padarius labai žemus patekimo į rinką barjerus, kai nereikia kompetencijos, kvalifikacijos ir, sakykime, buvo santykinai maži kapitalo kaštai, draudimai ir kiti dalykai, išėjo, kad bet kuri kontora su trimis vadybininkais gali pradėti prekiauti. Aš šaržuoju šiek tiek, bet, ministre, jūs puikiai suprantat.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet esminis klausimas, kas įvyko po to, kai buvo dar 2021 metais kreiptasi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą būtent dėl „Perlas Energijos“, dėl jų taikomų sutarčių nuostatų. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba išaiškinusi, jog tai galimai prieštarauja Civiliniam kodeksui, išsiuntė raštus, kad, žiūrėkit, vartotojai yra neapsaugoti. Man atrodo, ir Energetikos ministerija gavo, ir Valstybinis reguliuotojas gavo.

D. Kreivys: Ne, negavo.

G. Paluckas: Negavo? Reguliuotojas? Jūs patikslinsit, aš tos informacijos irgi nežinau. Tas raštas suvaikščiojo, nuvaikščiojo ir neįgavo jokios tolesnės teisinės vadinamosios vados, tai yra niekas toliau nieko nepadarė. Tomis sutartimis šiandien ir vadovaujasi „Perlas Energija“ ir ministras sako, kad jie yra teisiškai neteisūs. Aš to negaliu tvirtinti, nes tuos dalykus arba teismas, arba kontroliuojančios institucijos turi patikrinti ir pasakyti. Kol kas niekas to netikrino ir išvados nepateikia.

D. Kreivys: Šiandien VERT’as labai aiškiai pasakė, reguliatorius pasakė, kad visi sutarčių pakeitimai, kuriuos siūlo „Perlas“, yra neteisėti ir nesąžiningi. Tai čia vienas turbūt aspektas. Kitas aspektas – įstatyme labai aiškiai yra sudėlioti kriterijai ir VERT’o, reguliatoriaus, atsakomybė reguliuojant klasikinę rinką. Tai finansinio pajėgumo kriterijai, vadybiniai kriterijai, visi realiai klasikiniame reguliatoriaus modelyje buvo. Tačiau esant šokams, kaip minėjau, yra naudojamos finansinės inžinerijos priemonės, finansinio draudimo priemonės.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jūs jau minėjote, kad šiuo atveju nesuveikė.

D. Kreivys: Šitų kontrolės priemonių nebuvo, nes ir situacija iš esmės yra nauja, kurios dar nebuvo.

– Pone Kreivy, dar pabaigai – ar galime iš viso pritrūkti energijos? Dabar kalbama apie labai brangią elektros energiją, bet šiandien prezidento patarėjas sakė, kad reikia šviesti visuomenę, kaip taupyti ir ruoštis taupyti.

D. Kreivys: Šios dienos atvejis rodo, kad jos neturėtų pritrūkti, tačiau elektros energija bus labai brangi, todėl turime dėti visas pastangas ir visi kartu ieškoti būdų, kaip ją taupyti, kad galėtume ne tik mažiau mokėti, bet kartu ir lengviau ištvertume tą visą energetinį karą, kurį Putinas užtaisė mums ir visai Europai.

– Žmonės bus mokomi taupyti?

D. Kreivys: Be abejo, bus mokomi. Per rugsėjį bus paruošta visa programa, kartu su Lietuvos energetikos agentūra pateiksime visą planą, kaip tą galima būtų daryti.

Sąskaita už elektrą, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Paluckai, šiandien ministras sakė, kad jeigu būtume pasistatę Visagino atominę elektrinę, dabar elektra kelis kartus pigiau kainuotų ir Astravo nebūtų atsiradę. Taigi, čia toks kaip pasakymas: žmonės patys nubalsavo, kad nenori atominės, todėl dabar mokėkim.

G. Paluckas: Tikiuosi, ministras nenorėjo pasakyti, kad žmonės patys kalti, kad nusprendė nestatyti. Manau, kad ilgoje perspektyvoje, įvertinus, koks yra visas atominės elektrinės gyvavimo ciklas ir kokie yra tiek investiciniai kaštai, tiek trukmės, tiek uždarymo kaštai, vis dėlto geriau orientuotis ir visą strategiją remti atsinaujinančiais ištekliais, kurie šiuo metu tikrai technologiškai labai sparčiai tobulėja. Grįžti atgal ir samprotauti, kas būtų tuo metu geriau ar ne geriau, tiesiog nėra prasmės, nes atgal negrįši ir to nepadarysi.

– Leiskime sureaguoti ministrui.

D. Kreivys: Aš noriu tik pasakyti, kad, be abejo, atgal negrįšime ir niekas žmonių turbūt tikrai nekaltins. Bet politikai, kurie nepateikė visos informacijos, kurie iš esmės agitavo už tuos dalykus, turbūt turėtų pasižiūrėti į veidrodį. Čia yra tas momentas, bet atgal neturime žiūrėti, žiūrime į priekį. Žiūrime į atsinaujinančią energetiką ir čia ministerija daro gerus darbus. Ką tik patvirtintas visas didžiulis paketas atsinaujinančios energetikos, kuris iš esmės pakeis visą mūsų energetikos veidą, bet tas bus po dvejų metų.