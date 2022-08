LAT: „Ignitis grupė“ negali pasirašyti sutarties su CGI dėl sąskaitų sistemos

Valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“ kol kas negali pasirašyti 4 mln. eurų (be PVM) maksimalios vertės naujos sąskaitų informacinės sistemos diegimo sutarties su konkurso laimėtoja – programinės įrangos bendrove „CGI Lithuania“, galutinai nutarė teismas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) praėjusią savaitę patenkino konkurso nelaimėjusios dalyvės „InnoForce“ skundą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones bei įpareigojo „Igničio“ paslaugų centrą nepasirašyti sutarties, o jei ji jau pasirašyta – sustabdyti jos vykdymą.

„Atrankos kolegija, įvertinusi ieškovės prašymo argumentus ir ginčo esmę, atsižvelgdama į tai, kad kasacinis teismas nėra padaręs vienareikšmės išvados apie skundžiamo teismo procesinio sprendimo teisėtumą, sprendžia, jog ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tenkintinas“, – rašoma LAT nutartyje.

„InnoForce“ liepos pabaigoje LAT apskundė Apeliacinio teismo liepos 7 dienos sprendimą – šis teismas atmetė jos reikalavimą grąžinti ją į konkursą. „InnoForce“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, pasak jos, kitu atveju šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį taptų apsunkintas arba neįmanomas.

Tuo metu „Igničio“ paslaugų centras aiškino, kad stabdyti konkurso nereikėtų, nes „InnoForce“ nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, jog tai būtina. Be to, pasak centro, tokiu atveju atsirastų iki 2,8 mln. eurų (be PVM) žala, kadangi reikėtų skelbti naują konkursą, o pasiūlymai, tikėtina, būtų brangesni.

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius BNS patvirtino, kad konkursą laimėjo „CGI Lithuania“, tačiau sutartis su ja dar nepasirašyta.

Skelbta, kad įsigyjama nauja sistema leis išrašyti bendras sąskaitas 15 tūkst. visos grupės verslo ir daugiau nei milijonui privačių klientų.