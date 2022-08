Ispanija ir Portugalija pritaria Berlyno raginimui sukurti dujų jungtį Europoje

Ispanija ir Portugalija penktadienį pritarė Vokietijos raginimui dujotiekiu sujungti Pirėnų pusiasalį su Vidurio Europa, o Madridas pareiškė, kad Ispanijai priklausanti jungties dalis galėtų pradėti „veikti“ per kelis mėnesius.

Pasiūlymas pateiktas Europai ieškant būdų, kaip kuo greičiau sumažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos po jos invazijos į Ukrainą, apvertusios elektros rinką, dėl to kainos smarkiai išaugo, o šalys grumiasi dėl tiekimų.

Ketvirtadienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad dujotiekio, einančio per Portugaliją, Ispaniją ir Prancūziją į Vidurio Europą, „akivaizdžiai nėra“, bet jei jis būtų, tai labai padėtų sušvelninti tiekimo krizę.

Ispanija turi šešis suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalus, skirtus jūra atgabenamoms dujoms apdoroti, tai gali padėti Europos Sąjungai padidinti importą, bet yra tik dvi menko pajėgumo jungtys su Prancūzijos dujų tinklu, sujungtu su likusia Europa. Madridas siekia, kad būtų atgaivintas Katalonijos Pirėnus su Prancūzija sujungsiančio dujotiekio projektas, tai galėtų žymiai padidinti tiekimo pajėgumus.

Ekologijos ministrė Teresa Ribera pasveikino kanclerio pastabas ir pareiškė Madrido „norą įnešti savo indėlį siekiant įveikti energetikos krizę (...) pasitelkiant pertvarkytą Ispanijos dujotiekių infrastruktūrą“. Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa pareiškė, kad tokia dujotiekio jungtis su Vidurio Europa yra Portugalijos „prioritetas“.

Nors Iberijos pusiasalyje yra geras dujotiekių tinklas, yra transportavimo per Pirėnus problema, Ispanija ir jos dujų tinklo operatorė „Enagas“ bendradarbiauja su Prancūzijos valdžios institucijomis, kad sukurtų „paprastesnę jungtį“, sakė Ispanijos ministrė. „Šiam dujotiekiui per Katalonijos Pirėnus reikės investicijų“, – sakė ji ir pridūrė, kad „Enagas“ skaičiavimais, dujotiekis pietinėje sienos pusėje galėtų pradėti veikti per aštuonis ar devynis mėnesius“.

Tai būtų dujotiekis, panašus į nebevykdomą „MidCat“ projektą, kuriuo buvo siekiama sujungti Portugaliją, Ispaniją ir Prancūziją, tačiau jis sulaukė aplinkosaugos grupių pasipriešinimo ir darbas buvo sustabdytas 2019 m., nutrūkus finansavimui. Karas Ukrainoje skatina atnaujinti tokius planus.

Pagal 2022–2030 m. strateginį planą bendrovė „Enagas“ dujotiekio projektui ketina išleisti apie 370 mln. eurų. T. Ribera taip pat teigė, kad Ispanija stengiasi geriau išnaudoti savo esamus vamzdynus, įrengdama papildomą kompresorių, kuris leistų 20–30 proc. padidinti eksportuojamų dujų kiekį. Ji pridūrė, kad tai galėtų įvykti per „du ar tris mėnesius“. „Akivaizdu, kad tai nėra daug – per šias jungtis galime tiekti 2–2,5 proc. visoje Europos Sąjungoje suvartojamų dujų, bet tai aktualu“.