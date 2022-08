Lietuvos pakraštyje įkurtų svečių namų duris Vytautas atvėrė ukrainiečiams: žmonės čia kiek reikės, tiek bus

Iš tėvų paveldėti namai Lietuvos pakraštyje į pensiją išėjusio Vytauto Stankevičiaus rankose iš pradžių tapo veikla ir netgi verslu – čia pradėjo veikti svečių namai „Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“. Vis dėlto anksčiau darbininkus, motociklininkus, dviratininkus ar net pėsčiomis keliaujančius žmones priglausdavę namai dabar tapo prieglobsčiu iš Ukrainos pabėgusioms šeimoms. „Žmonės čia, kiek reikės, tiek bus“, – patikina Vytautas, nors apie ateities planus svečių namuose kalbėti ir nedrįsta.

Jau ketvirtus metus iš eilės portalo LRT.lt žurnalistai ir fotografai vasarą iškeliauja į žurnalistinę ekspediciją „Aplink Lietuvą“. Šiose įdomiose kelionėse atrandama unikalių žmonių ir išskirtinių jų istorijų, kūrybiškų verslų ir aukštyn kojomis apverstų gyvenimų, įspūdingų muziejų ir gamtos perlų. Visomis šiomis istorijomis dalijamės su skaitytojais portale LRT.lt! Žinote vietą ar žmones, kuriuos turėtų aplankyti mūsų komanda? Rašykite pasiūlymus el. pašto adresu pasidalink@lrt.lt!

Įdomiai besivadinantys, kaip sako sutikti kalvariškiai, svečių namai kadaise buvo Vytauto tėvų namai. Juos paveldėjęs vyras sumanė, kad čia galėtų kurti kokią nors veiklą.

„Kažkada, važiuojant į Druskininkus, kilo tokia mintis, kad kažką reikia padaryti. O juk penkių žvaigždučių viešbučio nepadarysi. Gal nuo to ir neprasigyvensi, bet kažkokia veikla vis tiek užsiimi, o tai reiškia – judi. Tai vis tiek geriau nei nieko, sėdėti“, – įsitikinęs Vytautas.

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, iki pandemijos ir karo Ukrainoje bene populiariausi svečių namai buvo tarp įvairių darbininkų, tolimųjų reisų vairuotojų. Kaip pasakoja pašnekovas, dažnai ukrainiečiai vairuotojai, dirbantys Lietuvoje, po kelis mėnesius trukusio darbo, prieš vykdami namo, apsistodavo nakčiai čia.

„Kada čia kur nors aplink vykdavo darbai, atvažiuodavo ir darbininkai, atvažiavo čia ir kai pieninę statė, Čekijos gyventojai gyveno apie metus laiko. Šeštokuose geležinkelį darė, tai ir geležinkeliai, keliai... Daugiausia čia apsigyvena darbininkai“, – sako Vytautas.

Atvykę pas Vytautą sutikome jį beatsisveikinantį su pora motociklininkų iš Vokietijos. Anot pašnekovo, seniau tokie svečiai, keliaujantys motociklais, dviračiais ar net ir pėsčiomis, buvo dažnesni.

Vytautas Stankevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Buvo, kad ir aštuoniasdešimtmetės moteriškės keliauja. Dvi vyko su elektriniais dviračiais. Jos per dieną važiuodavo po 60–80 km. Tiesiog iš Vokietijos keliavo link Talino. Buvo ir vienas žydų tautybės žmogus, kuris pėsčiomis iš Rygos keliavo iki Salonikų, Graikijos.

Jis turėjo kažkokį ryšį su Rygos getu, o jo žmona kilusi iš Salonikų. Jis pas mane atvyko gegužės 1-ąją. Man skambino, kai jau pasiekė Salonikus, tai buvo rugsėjo 1 d. Po to jis iš Salonikų skrido į Izraelį, bet šiaip jis viską peškute. Po to papasakojo, kad suplėšė keturias poras sportbačių ir viską įvykdė per daugiau nei keturis mėnesius. Iš Rygos iki manęs jis ėjo 12 dienų. Žmogui 60 metų“, – pasakoja Vytautas

Anot jo, išgirdus apie kai kurias keliones gali būti sunku patikėti. Dvi moterys, toliau tęsia Vytautas, keliavo iš Stambulo į Švediją. Kol jos dviračiais iš Stambulo pasiekė Vytauto svečių namus Kalvarijoje, prireikė 62 parų.

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Per tiek metų, kiek čia dirbame, jau tikrai visko teko matyti“, – šypsosi pašnekovas.

„Per pandemiją čia – miręs reikalas“

Prasidėjus pandemijai vis dėlto svečių namai ištuštėjo. „Per pandemiją čia – miręs reikalas“, – neslepia pašnekovas. Tuo metu ne tik nebeužsukdavo keliautojai, bet ir čia dažnai apsistodavę darbininkai.

„O dabar... po pandemijos dar ir karas. Žmogui, kaip sakant, nėra, kada atsipūsti“, – sako Vytautas.

Dabar svečių namai vėl pilni – juose apsigyvenusios šeimos iš Ukrainos. Daugiausia tai moterys su vaikais.

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jau vasario 28-ąją pas mane buvo [apsistoję] devyni žmonės, bet dauguma – pažįstamų ukrainiečių vairuotojų, kurie apsistodavo, šeimos. Anksčiau dar vienas žmogus autobusais veždavo žmones, kartais ir po 40 žmonių, kurie po to daugiausia keliaudavo į Rygą ir Taliną. Tai buvo tie pirmieji atvykę žmonės.

Paskui tas šeimas, kurios buvo nuo vasario 28 d. iki kovo 7 d., išvežė į Taliną. Po to čia apsigyveno 17 žmonių, vėliau – dar daugiau. Tiesiog skambino žmonės, klausdavo – ar galim. Tai neatsakai, priimi“, – sako Vytautas.

Jo teigimu, pirmiausia į šią veiklą labiausiai įsitraukė jo dukros, kurios aktyviai organizavo pagalbą.

Vytautas Stankevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Čia aš gal labiau vykdžiau nurodymus, – juokiasi vyras. – Jeigu jos nebūtų man padėjusios, to daryti negalėčiau, nes mokesčiai dideli: ir vanduo, ir elektra... Dabar, kur skyrė tų eurų, aš daug daugiau sumoku tų mokesčių. Už tai, kad dukros padėjo, aš taip ir galėjau. Jeigu nepadėtų, bijau, kad žmogus nelabai taip galėtų vienas viską išlaikyti“, – tikina Vytautas.

Jis priduria, kad kai kuriems iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms užtekdavo trumpai stabtelti, pailsėti, juos šeima pamaitindavo ir jie traukdavo toliau. Daugumos tokių svečių tikslas buvo pasiekti kitose Baltijos šalyse ar Skandinavijoje gyvenančius artimuosius.

Pokalbio metu svečių namuose sutiktoms šeimoms Vytauto svečių namai – ne tarpinė stotelė. Čia šeimos jau ir registruotos.

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jie čia jau registruoti, turi ir tas Lietuvos išduotas korteles. Kaip sakant, toks gyvenimas. Jis taip verda iki šios dienos“, – sako Vytautas.

Dabar į svečių namus kartais užsuka ir darbininkai, kurie užsiima kokiais nors darbais apylinkėse.

„Gyvenam eilinį gyvenimą“, – juokiasi Vytautas.

Tam tikra prasme, anot pašnekovo, gyvenimas iš tiesų grįžo į senąsias vėžes – Vytautui ir vėl tenka spręsti kasdienius svečių namų klausimus: „Tai to, tai to... Tai dujos baigėsi, tai kažkur kažkas sugedo. Taip ir krapštaisi nuo ryto iki vakaro. Čia dar ir ūkis toks truputį yra, karvutė yra, tai ir pieno, ir varškės...“

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbėti apie ateitį nesiryžta: bijau ką ir pasakyti, bet viltis miršta paskutinė

Viso pokalbio metu aplink Vytautą sukasi ir svečių namuose jau kelis mėnesius gyvenantys vaikai. Kai kure Vytautą netgi vadina seneliu ar dėde. Iš pradžių, sako vyras, teko vaikus netgi saugoti, kad šie nenulėktų vieni pas karvę ar ko nepasidarytų. „Dabar viskas jau gerai“, – teigia Vytautas.

Paklaustas, kiek žmonių iš viso nuo karo Ukrainoje pradžios jau buvo apsistoję svečių namuose, pašnekovas iškart patikina – tikslaus skaičiaus įvardyti negali. „Kadangi pinigų neėmiau, neregistravau, negaliu pasakyti“, – sako Vytautas.

Vis dėlto, jeigu būtų skaičiuojami ir tie, kurie svečių namuose tik stabtelėjo pailsėti trumpam ir toliau vyko į kelionę, per kelis mėnesius nuo karo pradžios jų būtų galima priskaičiuoti šimtus, tvirtina Vytautas.

Vytautas Stankevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jeigu skaičiuosime ir juos, čia jau yra šimtais papuolę. Nes yra buvę, kai apsistoja ir 12 žmonių, nors beveik viskas būdavo užimta. Bet jie jau net nežiūrėdavo tų sąlygų, nes būdavo tiek išvargę, kad nebegalėdavo važiuoti toliau. Pavyzdžiui, iš Donbaso iki čia žmonės važiuodavo keturias, o kartais – ir penkias dienas.

Žmonės pasakoja, kad įsirašydavo į eiles, kad galėtų pravažiuoti. Su pačiais įvairiausiais pasakojimais esu susidūręs. Žmonės pasakodavo, kaip vandens pasisemti eidavo tik naktimis. Apie visokius įvykius esu prisiklausęs. Baisu“, – teigia Vytautas.

Dabar nemaža dalis svečių namuose apsistojusių šeimų, anot pašnekovo, yra atvykusios iš Odesos, Donbaso, taip pat kitų Ukrainos vietų.

„Guest House - Nakvynė - Noclegi - in Kalvarija“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Ne iš gero jie čia atvažiuoja. Paskutinės atvykusios moters namus užėmė. Prie įėjimų buvo tankai. Sakė, kad nuolat tie namai buvo užimti, o prieš kurį laiką gavo žinią, kad jos namai sudegė, buvo sulyginti su žeme.

Žmonės sau tvarkingai gyveno, darėsi remontą... Dabar jie pas mus. Ieškome jiems darbo, nes jie nori kažkur pasitraukti, bet kur jiems? (...) Situacija tikrai sunki“, – sako Vytautas.

Moteris dirbusi ūkyje, jos dukra – baigusi aukštąjį mokslą, dirbusi buhaltere, pasakoja Vytautas, tačiau priduria, kad rasti darbą dažnai kliudo ir kalbos barjeras.

Vytautas Stankevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Norėtume rasti darbą, bet nelabai dar kur ką radom. (...) Daug kur yra ir kalbos barjeras. Mūsų jaunimas dabar rusų kalba nelabai, anglų. Kai yra tas kalbos barjeras, sunkiau, bet nežinau, gal kažkaip įsitvirtins“, – viliasi Vytautas.

Paklaustas, ką planuoja ateičiai ir kaip įsivaizduoja savo svečių namus, Vytautas net nusijuokia: „Tikrai negaliu pasakyti. Neįsivaizduoju. Kaip baigsis visa ta situacija... Nenoriu kalbėti, nes tai – neprognozuojamas reikalas. Jeigu jiems bus blogai, ir mums bus. Norėtųsi palinkėti, kad jiems būtų gerai. Bet, žinot, sako – tu planuoji, o Dievulis juokiasi. Bijau ką ir pasakyti, bet viltis miršta paskutinė, tikėsimės geriausio. O žmonės čia, kiek reikės, tiek bus. Nei žmonių išvysi, nei pakeisi situaciją.“