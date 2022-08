Palangai iššūkį meta Liepoja ir Pernu: vienur butai pajūry vos už 30 tūkst. eurų, kitur – sekli ir šilta jūra

„Lietuviai čia turbūt pusę visų butų nupirko“, – juokauja Liepojoje gyvenanti lietuvė Aušrinė. Tokių kaip Aušrinė Liepojoje yra ir daugiau – tautiečiai mėgsta mažas kurorto kainas ir didelį pajūrį.

Vis labiau lietuviai atranda ir kiek tolimesnį, Estijos pagrindinį kurortą – Pernu. LRT.lt nusprendė aplankyti šiuos du miestus ir papasakoti, ar čia brangu ir ką galima pamatyti turistams.

Estiška ramybė ir suomiškos kainos

Pernu, Estijoje esantis miestelis, įsikūręs prie Baltijos jūros, nuo Vilniaus nutolęs beveik per 500 km. Vietinių vadinamas Estijos vasaros sostine. Ir ne be reikalo, nes vidurvasarį gatvės knibžda nuo čia besilankančių turistų, o daugiausiai – suomių.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Estai suomiams turi būti dėkingi už naujam gyvenimui prikeltą miestą. Daugiau nei 20 metų Pernu gyvenanti lietuvė Virginija Luup sako, kad dar 1998 m. mieste beveik nieko nebuvo, iki kol čia atėjo suomių pinigai.

„Kai atvykau į Pernu, čia nieko nebuvo, tik didelis kaimas. Atsimenu, kai suomis partneris atvažiavo pažiūrėti, kaip čia tas miestas atrodo, ar jam apsimoka ką daryti, nusistebėjo, kokia čia dykynė“, – teigia pašnekovė.

Pernu gyvenanti Virginija Luup / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau dabar miestas pilnas gyvybės. Kodėl čia važiuoja turistai? Anot Virginijos, Pernu turi itin unikalią kranto liniją. Į jūrą gali bristi kad ir 100 metrų, o gylis išlieka panašus – iki kelių.

Sekli pakrantė suteikia saugumo bijantiems maudytis jūroje, o nedideliame gylyje vanduo įprastai sušyla greičiau. Vidutinė jūros temperatūra Pernu liepą siekia 19,4 laipsnių.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Vanduo čia šilčiausias Estijoje, be to, turime daugiausiai saulėtų dienų per metus iš visų Estijos vietų. Galima sakyti, kad tai šilčiausia vieta Estijoje“, – tikina Pernu miesto savivaldybės atstovė, atsakinga už turizmą, Merilin Mäe.

Tačiau ne tik tai vilioja turistus į miestą. „Pavyzdžiui, netoli Pernu yra Somos nacionalinis parkas, kur sezonas prasideda jau pavasarį, nes žmonės čia traukia stebėti potvynių. Šalia taip pat yra Matsalu nacionalinis parkas, kur vyksta paukščių migracija.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl seklaus kranto ir šilto vandens čia renkasi vandens pramogų entuziastai. Tai puiki vieta pradedantiesiems jėgos aitvarininkams. Čia taip pat galima atvykti pažvejoti. Už miesto yra „Porsche“ lenktynių trasa, gyvūnų fermos, geri restoranai, SPA, kurių čia net 9“, – vardija M. Mäe.

Gausu čia ir renginių, kurie papildys kiekvieno turisto tvarkaraštį, anksčiau mieste yra vykęs ir didžiausias Baltijos šalyse festivalis „Weekend Festival“. Miestas itin žalias, turistus viliojantis parkais, tvarkingomis erdvėmis ir gera infrastruktūra.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors tilto į jūrą ir nėra, visai šalia pagrindinio pliažo – du kilometrus į jūrą besitęsiantis molas, pastatytas Rusijos imperatorės Jekaterinos II-osios įsakymu, kad Pernu upės žiotys būtų apsaugotos nuo smėlio sąnašų ir galėtų vykti laivyba. Nebijantys nesunkiai nužingsniuos ir iki pat molo galo.

Suomiai iškėlė kainas

Prieš vykstant į Pernu ten pabuvoję lietuviai, paprašyti apibūdinti miestą, teigė, kad tai tarsi savotiška Nida – jauku, gražu, o kainos didelės.

Kainos Pernu nėra mažos, tačiau per daug nenustebino. Pavyzdžiui, bokalas alaus miesto centre esančioje kavinėje kainuoja 4 eurus, 3 patiekalų vakarienė 2 asmenims vidutinio lygio restorane vidutiniškai atsieis 42,5 eurus, puodelis kavos – 2,17 euro, rodo kainų palyginimo svetainės „Numbeo“ duomenys.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Apartamentai 2 asmenis vasaros vidury – 60–100 eurų, nakvynė aukštesnės klasės viešbutyje su pusryčiais – nuo 100 eurų.

Estijoje apie 40 metų gyvenanti Virginija sako, kad Pernu – vienas iš brangiausių Estijos miestų, kainomis nenusileidžiantis Talinui.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip yra todėl, kad miesto pagrindiniai turistai – suomiai. Jų perkamoji galia daug didesnė nei estų, todėl ir kainos čia aukštesnės.

„Mano vyro dukra Suomijoje uždirba 6 tūkst. eurų iki mokesčių. Tiek uždirba ir Estijos ministrai. Įsivaizduokite, kaip suomiams čia yra nebrangu. Jie čia visus butus nusipirko. Dėl suomių čia ir kainos yra didesnės, jos panašios į Talino kainas“, – mano Virginija.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be suomių kurortą yra pamėgę latviai, rusai, vokiečiai, miestą aplanko ir lietuviai, o prasidėjus pandemijai, miesto populiarumas išaugo ir tarp vietinių turistų.

„Pernu 2019 m. buvo 220 tūkst. užsienio turistų, 2021 m. – 55 tūkst. Vietinių turistų daugėja, tačiau jie čia praleidžia mažiau naktų nei užsienio turistai. Todėl vietiniai verslai uždirba mažiau“, – sako Pernu miesto savivaldybės atstovė, atsakinga už turizmą, M. Mäe.

Jos teiraujuosi, kiek reikia turėti pinigų, jei nori nevaržyti savęs ir gerai praleisti atostogos.

Pernu / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Reikia turėti plačią piniginę, jei nori mėgautis atostogomis nevaržomai, – juokauja ji. – O šiaip žmogui, norinčiam apsistoji gražiame viešbutyje, pavalgyti restorane, per dieną tektų atseikėti apie 120 eurų“, – mano ji.

M. Mäe tai pat pastebi, kad pats aktyviausias sezonas čia trunka nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio, todėl verslininkai stengiasi per du mėnesius užsidirbti, kad galėtų lengviau išgyventi likusį laiką.

Šalia Palangos ir daug pigiau

Daug arčiau nei Pernu, vos viena valanda kelio į šiaurę nuo Palangos, ir mes atsiduriame Latvijos uostamiestyje Liepojoje.

Nors miestas kurortinis, patys latviai ne itin jį pamėgę ir mieliau renkasi Jūrmalą, sako Liepojoje gyvenanti Aušrinė. Tačiau lietuviams Liepoja vis populiaresnis kurortas.

/ E. Blaževič/LRT nuotr.

Liepojos regiono turizmo informacijos centro atstovės Sintijos Pusaudzės teigimu, lietuviai sudaro didžiausią užsienio turistų dalį. Vaikščiodamas mieste tikrai išgirsi lietuvių kalbą, o dalis lietuvių mieste yra įsigiję nuosavus būstus, mat kainos čia daug mažesnės nei mūsų šalies pajūryje.

Pavyzdžiui, butą visai netoli jūros galima įsigyti ir už 30 tūkst. eurų, o už 50 tūkst. pavyks įsigyti visiškai sutvarkytą ir gražiai įrengtą. Tolėliau nuo miesto centro butą galima nusipirkti dar pigiau, atseikėjus apie 15 tūkst. eurų.

Liepoja / J. Deveikio/LRT nuotr.

Skaičiuojama, kad kvadratinio metro būsto kaina centre siekia 700 eurų, o toliau nuo miesto centro – 440 eurų.

Apartamentų apsistoti vienai nakčiai Liepoje nesunkiai galima rasti ir iki 50 eurų už naktį vasarą, o vidutinės klasės viešbučio kambarį su pusryčiais 2 asmenims – 80–90 eurų.

Liepoja / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kainos nesikandžioja ir norintiems pavalgyti mieste. Kaip rodo duomenys, bokalas alaus vidutiniškai kainuoja 2,10 euro, kavos puodelis – 2 eurus, 3 patiekalų vakarienė 2 asmenis vidutinio lygio restorane vidutiniškai atsieis 34,5 euro.

„Mieste tikrai pigu. Mes buvome truputį nustebę, kai pas mus užsukę lietuviai pasakė, kad Liepojos „Maximoje“ kainos mažesnės nei Lietuvoje“, – tikina S. Pusaudzė.

Sintija Pusaudzė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mieste – daug apleistų pastatų

Ar tik žemos kainos masina turistus atvykti į Liepoją? Turbūt ne. Vienas iš didžiausių privalumų, anot Liepojos regiono turizmo informacijos centro atstovė S. Pusaudzės – didelis ir labai ilgas paplūdimys.

Iš tiesų, norintiems ramybės ar daugiau privačios erdvės su savo augintiniu, Liepoja puikus pasirinkimas, mat šunys paplūdimiuose čia laukiami.

Liepoja / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, Liepoja garsėja renginių gausa, todėl, Sintijos teigimu, sezonas čia trunka ilgiau nei 2 mėnesius. „Žinoma, jei kalbėtume apie visišką viešbučių užimtumą, tai šis laikotarpis tęsiasi liepą – rugpjūtį. Tačiau mes Liepojoje turime ne tik vasaros, bet ir žiemos sezoną. Situaciją ne vasarą mums pagerina renginiai. Liepojoje per mėnesį vyksta apie 150 renginių. Todėl į Liepoją gali atvykti kultūriniai turistai“, – pasakoja S. Pusaudzė.

Liepoja / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nenorintys gulėti pliaže, gali pasivaikščioti pažintiniu taku, įrengtu šalia Liepojos ežero, aplankyti Karostą, kur iki šiol stovi fortai bei kiti kariniai įtvirtinimai. Čia yra ir Liepojos karo uosto kalėjimas, kur galima sutikti lietuviškai kalbantį latvių gidą Andrį Užegovą. Norintys ekstremalių pojūčių kalėjimo kameroje gali praleisti ir visą naktį.

Liepoja / E. Blaževič/LRT nuotr.

Liepojoje gyvenančios ir butų nuomos verslą čia turinčios Tatjanos Rinkevičienės teigimu, Liepoja daug ramesnė nei Palanga, o ir NT kainos daug mažesnės, todėl čia ir traukia lietuviai.

„Žinote, aš galiu pasakyti, kad Palanga, tegul lietuviai neįsižeidžia, man niekada nepatiko. Dabar negaliu ten važiuoti. Ten nėra man ką veikti. Ta aplinka man netinka. Liepoja yra senovinis miestas su savo aura. Jis toks kompaktiškas, kad viskas yra, ko reikia žmogui gyventi. O Palanga yra tik vasaros miestas.

Tatjana Rinkevičienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Palanga toks turkiškas kurortas: su triukšmu, vaikščiojimu iš vieno kampo į kitą, iš vieno restorano į kitą. Daugiau aš nieko nematau. (...) Žinoma, ir kainos čia mažesnės. Lietuvoje su savo pinigais negalėjau nieko padaryti. Palangoje iš turimų santaupų būčiau galėjusi įsigyti vieną būstą, o čia įsigijau 5 objektus“, – sako moteris.

Kokį įspūdį Liepoja paliko man? Dalis miesto sutvarkyta, netoli jūros galima rasti gražių vilų. Vis dėlto senų ir apgriuvusių pastatų čia taip pat nestinga, o kai kurie miesto rajonai dar dvelkia praeitimi.

Liepoja / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, tai trečias pagal dydį Latvijos miestas, kuriame gyvena per 70 tūkst. gyventojų, mieste įsikūręs svarbus uostas, tad šurmulys ir urbanistinis kraštovaizdis garantuotas.