Atšaukti skrydžiai ir per šimtą tūkstančių įstrigusių keleivių – streikuodami „Lufthansa“ darbuotojai reikalauja didesnių algų

Vokietijos avialinijų „Lufthansa“ darbuotojai trečiadienį streikuoja dviejuose dideliuose oro uostuose Miunchene ir Frankfurte. Ten atšaukta per tūkstantį skrydžių, sutrikimai paveikė per šimtą tūkstančių keleivių. Didesnės algos reikalaujantys „Lufthansa“ darbuotojai jungiasi prie kitų Europos avialinijų darbuotojų, kurie šią vasarą skundžiasi per dideliais krūviais, po pandemijos suvaržymų staigiai atsigavus turizmui.

Ištuštėjusios „Lufthansa“ darbuotojų kėdės Frankfurto ir Miuncheno oro uostuose nebus užpildytos iki ketvirtadienio ryto.

Nors „Lufthansa“ darbuotojų streikas trunka vos parą, kai pirmoji avialinija pagal pajamas Europoje atšaukia beveik visus skrydžius dviejuose pagrindiniuose žemyno oro uostuose, nukenčia per šimtą tūkstančių keleivių.

„Deja, turėjome atšaukti daugiau nei tūkstantį skrydžių Frankfurte ir Miunchene dėl masinio „Ver-di“ profsąjungos streiko, o tai reiškia, kad daugiau nei 100 tūkst. žmonių šiandien privalės pakeisti planus ir negalės atostogauti. Tikrai skaudi diena bendrovei, ypač žmonėms, kurie norėjo išvykti atostogauti“, – pareiškė „Lufthansa“ atstovas Martinas Leutke`as.

„Lufthansa“ darbuotojų streikas / AP nuotr.

Kaip ir kiti streikuojantys Europos avialinijų darbuotojai, „Lufthansa“ komanda reikalauja atlyginti už padidėjusį krūvį, nes po pandeminės kelionių sausros avialinijos nespėja samdyti naujų darbuotojų, o kelionių paklausa išaugusi. Algą tirpdo ir infliacija.

„Lufthansa“ per pirmuosius du derybų raundus nepateikė tinkamo pasiūlymo. Ir atėjo laikas darbuotojams pareikšti savo nuomonę prieš trečiąjį derybų raundą. Tai yra šis įspėjamasis streikas ir jo padarinius matote. Tikimės, kad ateityje „Lufthansa“ neišprovokuos dar vieno streiko“, – pabrėžia profesinės sąjungos „ver.di“ atstovas Dennis Dacke`as.

„Lufthansa“ darbuotojų streikas / AP nuotr.

Stipri, daugiau nei 2 milijonus narių turinti Vokietijos profsąjunga nori, kad 20 tūkstančių „Lufthansa“ darbuotojų algos padidėtų 9,5 proc. arba 350 eurų.

Avialinijų darbuotojų streikas Vokietijoje reiškia, kad vasaros pradžioje prasidėjęs kelionių chaosas toli gražu neišsikvėpė ir, ko gero, nesibaigs iki pat kelionių sezono pabaigos.

„Esame be galo laimingi, nes praėjusią naktį galėjome pakeisti užsakymą“, – sako keliautoja Andrea Hawranke.

„Lufthansa“ darbuotojų streikas / AP nuotr.

„Tiek streso...Vieną dieną, atrodo, jau skrendame, o kitą prasideda streikas. Apgailėtina“, – piktinasi kitas keliautojas Kai Munzingeris.

Didžiuosiuose Europos oro uostuose toliau fiksuojami skrydžių vėlavimai ir atšaukimai, nors ten ir taip įvestos skrydžių ir keleivių lubos.

Sutrikimus dar labiau paskatino tokių oro milžinių kaip „Ryanair“ ir „Easy Jet“ darbuotojų streikai.

O Jungtinėje Karalystėje chaosas nesibaigia ir traukinių stotyse. Keliautojai raginami nesinaudoti traukiniais, 40-iai tūkstančių geležinkelių darbuotojų tęsiant streiką ir reikalaujant sumažinti krūvius bei pakelti algą.

Traukinių darbuotojų streikas Londone / AP nuotr.

Vyriausybei pavaldi britų geležinkelių bendrovė siūlo keturiais procentais didinti algą, žadėdama dar keturis pridėti kitais metais. Profsąjungos tai netenkina – darbuotojai reikalauja grąžinti tiek, kiek jų skaičiavimais ištirpdė infliacija – apie 12 proc. algos. Ir siekia geresnių darbo sąlygų.

Apie streiką rugpjūčio 19-ąją pranešė ir Londono metro darbuotojai.